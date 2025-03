Liječnica upozorila na nanošenje dezodoransa: 'Ovo je pogrešno'

Nanošenje dezodoransa neizostavan je dio svakodnevne rutine većine ljudi, ali prema riječima liječnice specijalizirane za kožu Dr. Ree Adel, mnogi od nas to rade na pogrešan način. Ona je u videu na Tik Toku istaknula da ako nanosite dezodorans ujutro ili nakon vježbanja, "to radite pogrešno", a to bi mogao biti razlog "zašto vaš dezodorans ne djeluje".

"Kako biste maksimalno iskoristili dezodorans, zapravo ga morate staviti navečer prije spavanja, a to je zato što su vaše žlijezde znojnice manje aktivne dok spavate, što znači da dezodorans ima više vremena da prodjeluje", objasnila je dr. Ree.

Ova metoda može dovesti do bolje apsorpcije te tako učiniti dezodorans učinkovitijim sljedeći dan. Dr. Ree je, također, savjetovala nanošenje na suhu kožu za optimalnu apsorpciju, čime se eliminira potreba za ponovnim nanošenjem tijekom dana.

Dr. Lindsey Zubritsky iz Mississippija podržava ovaj savjet te je rekla da antiperspiranti najbolje djeluju kada se nanose noću zbog prirodnog procesa hlađenja tijela dok se priprema za spavanje, koji je potaknut povećanom proizvodnjom melatonina.

Kako dnevna svjetlost blijedi, razine melatonina rastu, što dovodi do smanjenja tjelesne temperature, krvnog tlaka i otkucaja srca, što signalizira tijelu da je vrijeme za odmor. Nanošenje dezodoransa ili antiperspiranta u skladu s ovim porastom melatonina može povećati njihovu učinkovitost kako bi se eliminirao neugodan miris iz znojnih žlijezda i upravljalo znojenjem.

Koja je razlika između dezodoransa i antiperspiranta?

Prema Healthlineu, dezodoransi i antiperspiranti smanjuju miris tijela na različite načine. Na primjer, dezodoransi djeluju na uklanjanje neugodnih mirisa, ali neće spriječiti znojenje. Obično su na bazi alkohola, a kada ih nanesete zakisele kožu, što je čini manje privlačnom za bakterije.

Antiperspiranti, pak, imaju aktivne sastojke i obično su na bazi aluminija, koji privremeno blokira znojne pore, piše Bristol Live.

