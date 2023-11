Juraj Malek je primjer kako čovjek može pobijediti sve nedaće, ali samo ako sam sebi prizna da je u nevolji i da mu je potrebna pomoć, piše Kurir.

Juraj je rodom iz Našica iz Hrvatske te je prošao kroz pravi životni vlak smrti. Godinama je u Njemačkoj, a promjena posla, između ostalog, utjecala je i na njegovu totalnu promjenu izgleda. Naime, u jednom trenutku je dogurao do gotovo 195 kilograma, a onda je polije godinu dana i operacije želuca spao na 95 kilograma.

U iskrenoj ispovijesti za YouTube kanal Auslenderi otkrio je kako zaista izgleda život ekstremno debelih ljudi i s čim se sve suočavaju.

"Tko nije vodio rat protiv sebe, taj ne zna šta je rat. Došao sam do raskrižja kada sam trebao odlučiti želim li živjeti ili ne. Najvažnije je da čovjek sam sebi prizna da mu treba pomoć. Imao sam 195 kila, preostalo mi je samo da čekam moždani ili srčani udar", kazao je Juraj.

Jeo je velike količine hrane

"Liječnici su mi rekli da moram skinuti pet posto svoje mase, kako bi se jetra malo povukla, da bi lakše došli do želuca. Kada sam shvatio da je to u mom slučaju deset kila i da imam samo mjesec dana da ih skinem, nije mi bilo dobro. Ali, čvrsto sam odlučio da ću slušati doktore, što je jako važno. Uspio sam skinuti 16 kilograma. Bio sam gladan mjesec dana", ispričao je.

Juraj je priznao da je jeo ogromne količine hrane, nekada je i sam sebe iznenadio veličinom obroka.

"Nisam znao koliko imam kilograma, jer vaga koju sam imao kod kuće nije to mogla izmjeriti. Nisam bio bolestan. Udebljao sam se jer sam puno jeo, a malo se kretao. Na primjer, idem s posla, kupim pola kilograma tjestenine, dvije gorgonzole i 600 grama piletine i sve to pojedem za jedan obrok. To su četiri puna tanjura. Pola sata poslije toga pojeo bi kilu sladoleda i to sve ležeći", otkrio je.

Juraj zbog debljine nije mogao raditi osnovne stvari.

"Na žene zaboravite, nikome niste privlačni tako debeli, jedino ako ste već bili u braku prije nego što ste se udebljali. Problem je u tome što se nisam mogao poslije nužde lijepo obrisati, niti sam se mogao istuširati, jer su mi ruke postale kratke. Rezanje noktiju na nogama bilo je nemoguće. Nosio sam majicu 7XL, nisam imao gdje kupiti odjeću. Teško sam disao, kada sam se i htio kretati, više nisam ni mogao", rekao je.

'Intimni život nisam uopće imao nekoliko godina'

Juraj se nadao da može sam smršaviti, a naglasio je da takvu grešku rade svi debeli ljudi.

"Uvijek sam govorio sebi da mogu ja sam smršaviti. I jesam nekoliko puta skidao po 30 kila, ali sam sve vraćao, jer želudac se nije mogao dovoljno smanjiti. Ispočetka sam radio na građevini u Njemačkoj, a onda sam promijenio posao i postao domar u jednoj firmi, gdje se kretanje svelo na minimum. A nastavio sam jesti i težina je samo rasla. A onda je počela i lagana depresija, nije mi se išlo u grad, ne druži vam se. Znao sam kad dođem s posla u petak, ne izaći iz kuće do ponedjeljka. Samo da je frižider pun i to mi je bilo dovoljno", ispričao je.

"Intimni život nisam uopće imao nekoliko godina, niti sam tada imao želju, nije me privlačilo u tom trenutku. A i znaš podsvjesno da nemaš šansu ni kod jedne cure. A ni ja se sam u sebe ne bih zaljubio. Cura koja se zaljubi u čovjeka od 200 kila, po meni, nije normalna", dodao je Juraj.

Rezultati su ga najviše motivirali da ostane dosljedan cilju.

"U početku je bilo potrebno da budem jak u glavi, sada već vidim rezultate u ogledalu i oni daju nevjerojatnu snagu čovjeku da nastavi dalje. Sada idem na plivanje, vozim bicikl, pa čak i trčim. Imam 95 kilograma, moram skinuti još pet i onda idem na operaciju da skinem višak kože. Dok sam bio ekstremno debeo, dobio sam šećer, a za visok tlak sam pio osam tableta dnevno. Sve sam uspio regulirati i više nikada se ne bih vratio na staro", zaključio je Juraj.