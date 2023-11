Olga Alyokhina i Ivan Alyokhina iz Čeljabinska u Rusiji, roditelji su petogodišnja djeteta Denisa za kojeg su saznali da nije njihovo, a sumnju su potaknule njegove sive oči koje nema nitko u njihovoj obitelji, prenosi Žena.

Sve je započelo mukotrpnim pokušajima da zatrudni, a nakon što se Olga podvrgnula umjetnoj oplodnji(IVF) i uspjela u svom naumu da ostane trudna, tri mjeseca nakon rođenja djeteta, sretni roditelji otkrili su šokantnu vijest.

Zamjenili jajne stanice

Ispostavilo se da je nesretna ruskinja, greškom oplođena jajnom stanicom druge pacijentice, a postoje i naznake o kojoj je ženi riječ.

"Onog dana kada sam otišla u bolnicu donirati svoje jajne stanice, na istom sam odjelu upoznala jednu ženu. Razmijenile smo nekoliko rečenica, ali ne mogu se sjetiti njezinog imena. Rekla je da su joj uzeli deset jajnih stanica, baš kao i meni. Ponovno smo se srele kada je na red došla inseminacija i to na istom odjelu, a od tada je više nisam vidjela", prisjetila se Olga.

Žena koju je snašla ova sudbina, rodila je 2018-te godine, devet tjedana prije termina, a odmah je primijetila da nešto nije u redu.

"Moja krvna grupa je B, a muž ima nultu krvnu grupu. Naš sin nikako ne može biti A krvna grupa. Liječnik me uvjerio da je to moguće, ali raspitala sam se i ne postoji teorija po kojoj je to moguće. Život mi se okrenuo naglavačke. Bila sam u dubokom šoku i panici. Danima sam plakala, a nikome nisam mogla reći zašto", priznala je.

Potvrdili svoje sumnje

Nakon što je Olga utvrdila da nešto nije kako treba, zatražila je DNK test koji je potvrdio njezine sumnje.

"Nazvali su nas iz bolnice i rekli da nitko od nas dvoje nije biološki roditelj našeg sina", rekla je Denisova majka i naglasila kako joj je bolnica isplatila odštetu, ali i ponudila da dijete ostave u sirotištu.

Nakon toga, Olga i Ivan nisu se javljali u pogledu svoga slučaja, pa tako nije poznato javnosti što se u međuvremenu događalo između dviju obitelji te jesu li uspjeli uspostaviti kontakt.

