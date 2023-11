Duhoviti oglas za iznajmljivanje apartmana u Selinama osvanuo je u Facebook grupi Apartmani Hrvatska te je dobrano nasmijao skoro sve pratitelje, piše Poslovni.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav će biti advent u Splitu? Na natječaj za kućice nitko se nije javio jer cijena je pretjerana

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, jedan iznajmljivač podijelio je niz fotografija apartmana kojeg je okitio božićnim ukrasima i šarenim lampicama, a njegov oglas prenosimo u cijelosti.

"Iznajmljujem apartmane u božićnom ugođaju pošto mi nedostaju turisti i njihova pitanja, tipa kada se već parkiraju i pitaju 'gdje ćemo parkirati?'. Na Drveniku Malom, pa dođite brodom nazad, mislim ono. Ili kad me pitaju 'Ima li posteljine u apartmanu?'. Ne, ležimo na golom madracu. 'Imate li pribor za jelo?'. Ne, prstima uzimamo batake k'o senjski Uskoci. A ono, ljubavi, nije ovo obala Papue Nove Gvineje nego Jadrana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz ponude izdvajamo vino kuhano na grabovim granama, kiseli kupus s kobasicama u Gorenje Tiki bojleru nakačenom u roštilj i jednostavne kolače od najjeftinijih sastojaka. Turiste sve oduševi kad im nešto poklonim. Valjda kod drugi nikad ništa nisu dobili.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Duhoviti oglas za iznajmljivanje apartmana u Selinama osvanuo je u Facebook grupi Apartmani Hrvatska te je dobrano nasmijao skoro sve pratitelje. Foto: Ilustracija

'Možete se kupati, Hitna je odmah ispod nas'

Doslovno ono, možeš im pokloniti šišarku koja je pala s bora, a ne da ti se ići do kante za smeće koja je na dnu dvorišta i onda dođeš kod njih na terasu i kažeš evo mali poklončić. Oni pitaju 'Što je to?', a ti kreneš priču k'o da si magistrirao biologiju i pulmologiju specijalizirao na Jordanovcu: 'A to ti je češer crnoga bora. To je prirodni inhalator. Samo to stavite u sobu i odmah boje spavate, a i prirodni je afrodizijak. Kužiš? Lažeš čim zineš, ali oni budu oduševljeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neću napisati koliko ima do mora jer vam moj tata neće dati da se kupate u dvanaestom mjesecu. Doduše i možete, Hitna je odmah ispod nas, imaju super ambulantu i sobu za pacijente. Dođe mi da se razbolim. Bolje nego kod kuće, ali da atmosfera u Paklenici, kanjonu Zrmanje i na Tulovim gredama je idilična, čak i uz more. Zalasci sunca ljepši nego ljeti. Opet kitim kuću iako nema tu neke vajde, ako budete htjeli glumiti žive jaslice, očekuju vas bogati popusti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uglavnom, gdje ovo ima?! Privatni advent za deset ljudi. Ovo nema nigdje. Ako bude netko dolazio, neka ponese veliki zvučnik, meni je moj krepao", napisao je iznajmljivač, a mnogi su ga pohvalili da ih je do suza nasmijao.