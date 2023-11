Naša novinarka Ines Brežnjak Jelušić na svom blogu objavljuje razne članke koje je navela pod zajedničko ime 'Putne priče', a ona sama ga opisuje kao: 'Putovanja, mali i veliki gušti, te pokoji korisni savjet za lakši život'.

Prenosimo njezinu reportažu iz norveškog Osla.

Skandinavske zemlje posljednjih su godina postale veliki hit među Hrvatima – ne kao turistička odredišta, već odredišta u koja ljudi sele u potrazi za boljim životom. No, mnogima su Skandinavske zemlje i dalje samo na wish listi zemalja koje žele posjetiti, a dobre prilike mogu se ugrabiti već ovog mjeseca. Naime, na aplikaciji Skyscanner povratne karte iz Zagreba prema Oslu mogu se kupiti po jako jeftinoj cijeni.

Planirate li turistički otputovati u Norvešku, imamo jednu ne tako dobru vijest za vas. Možda je let jeftin, no sve ostalo je u Norveškoj za naše prilike dosta skupo, što će rezultirati i nešto višim troškovima na putovanju. Ali, vrijedi svakog eura, odnosno krune koju ćete potrošiti, jer norveška prijestolnica uistinu je prekrasan grad koji će na svakoga ostaviti divne utiske s putovanja.

Grad bez buke i stresa

Oslo i predivne Lofote imala sam prilike posjetiti krajem kolovoza 2021. godine. Iako je svijet još tada bio u korona moodu, maske i ostala pravila kojih smo se tada morali pridržavati, a koja su bila striktna i u Norveškoj, nisu mi smetale da pobliže upoznam norvešku prijestolnicu. Kada bih Oslo trebala opisati jednom riječju, opisala bih ga riječju – mir. Jer upravo je takav dojam Oslo ostavio na mene. U njemu je sve mirno, tiho, staloženo i nekako opuštajuće. Nema jurnjave, nema buke, nema onog gradskog stresa i tempa koji ponekad zaista jako umori čovjeka. Prema popisu iz 2020. godine, Oslo ima 1 019 513 stanovnika, a prostire se na površini od 426 km². Smješten je na rubu istoimenog fjorda.

Foto: Ines Brežnjak Jelušić Foto: Ines Brežnjak Jelušić

Doći od zračne luke do centra grada u Oslu je najmanji problem. Naime, odmah ispod aerodroma nalazi stanica za vlak. Cijena karte iznosila je tada 110 NOK, odnosno 9,19 eura, a vrijedila je 2,5 sata. Da ne plaćam duplu kartu, a i pošto sam putovala sama, odlučila sam se za brzinsku, dvosatnu šetnju glavnim gradom. U ta dva sata, uspjela sam obići divan perivoj gdje se nalazi Kraljevska palača te uži centar grada gdje se nalaze neke od najvažnijih gradskih institucija, kao primjerice gradska vijećnica.

Električni romobili i automobili

Najviše vremena provela sam oko Kraljevske palače, gdje posjetitelji mogu prošetati i uživati u perivoju oko palače. Ostala sam ugodno iznenađena koliko je sve opušteno i dostupno posjetiteljima – kao da tamo ne stanuje neka obitelj koja je “glavna” u toj državi. Ne sjećam se da sam vidjela neku policiju, ili policijske automobile. Jedino koga ćete uočiti oko palače jest kraljevska straža, koja je posebno obučena i fora ih je vidjeti kako paradiraju oko zgrade.

Od palače do centra trebat će vam nekoliko minuta, a ako ste lijeni za pješačenje, unajmite električni romobil. U Oslu ih je bilo na stotine, i koliko sam shvatila, jako su popularni te ih, posebice turisti, rado voze. No, nisu samo romobili na struju. U Oslu, ali i u čitavoj Norveškoj, većinom se voze električni automobili i to je jedan od razloga zbog čega je grad toliko tih i ugodan. Buku ćete čuti jedino od javnog prijevoza, no ne i od automobila. Zašto? Jer je zemlja jako eco-friendly, forsiraju zeleni promet, a za one koji se odluče i dalje imati aute s konvencionalnim motorima, država je pripremila dodatne troškove pa se imati benzinca, ili nedajbože dizelaša u Norveškoj, nikako ne isplati.

Foto: Ines Brežnjak Jelušić Foto: Ines Brežnjak Jelušić

Grad je lijepo uređen, a na puno lokacija diljem Osla zasađeno je cvijeće, što gradsku atmosferu čini puno toplijom. No, toplo je samo “vizualno”, jer je u realnosti u Norveškoj jako hladno. Iako sam putovala u terminu kada smo se u Hrvatskoj još kupali i sunčali, u Oslu je tih dana bilo dosta hladno te je puhao neugodni hladni vjetar.

Kasnije, točnije dan nakon, kada sam kročila na tlo Lofota, saznala sam da u Norveškoj može biti i hladnije – temperatura je bila 14 stupnjeva, no kraj još jačeg i hladnijeg vjetra, meni se činilo kao da smo usred zime. A bilo je, još uvijek, ljeto…

Srećom, sa sobom sam ponijela najbolju jaknu na svijetu, onu koja odolijeva svakom zapuhu skandinavskih hladnih vjetrova, tako da se nisam smrzla. Topli savjet – ako planirate ovih hladnijih dana u Norvešku, ne idite bez debele jakne, kape, šala i rukavica. Dobra je stvar da sve te stvari, deblje i kvalitetnije, možete kupiti na svakom uglu u Oslu, no to ćete i dosta platiti – ja sam, primjerice, mužu kupila čarape, platila ih 10 eura, a on kaže da su to najtoplije i najbolje čarape koje je ikada imao i uvijek ih nosi kada kod nas stisne zima.

Zgrade u Oslu jako su lijepo uređene, a kada šećete gradom, primijetit ćete da je grad pun kipova i statua. Moj favorit tog dana svakako je bila i statua posvećena roniocu koja se nalazi na obali uz more.

Ne znam je li i inače tako, no tog je dana u luci bilo puno ovih “starinskih” brodova, jedrenjaka. Ponosno su stršali iz hladnog i tamnog mora te su me vraćali u neku davnu prošlost, u priče o Vikinzima koji su nekoć davno vladali ovim prostorima. Taj spoj nekada nemira, a danas mira, čini Oslo velikim, maestralnim i spektakularnim. I kada to osjetite, Oslo ćete od tada doživljavati kao da se uzdiže iznad ostalih europskih metropola…

Foto: Ines Brežnjak Jelušić Foto: Ines Brežnjak Jelušić

Ne znam do čega je, ali taj sudar Osla nekada i Osla danas, najbolje ćete doživjeti na granici kopna i mora. Kada stanete na obalu, i gledate u hladno i pomalo tmurno norveško more, imat ćete osjećaj kao da vam se ta dva svijeta sudaraju u očima, gdje se izmjenjuju slike prošlosti i slike sadašnjosti. Tako nešto nisam nigdje doživjela…

Ništa keš, samo kartica

Iako su mnogi skeptični prema tome, no putovati sam zapravo i nije toliko loše kako se čini. No, mene kod takvih putovanja uvijek plaži jedna stvar, a to je sigurnost. Biti sam u nekoj stranoj zemlji i nije baš najugodnija stvar na svijetu, no u Oslu nisam imala tih problema. Grad djeluje jako pitomo, a ja sam se osjećala sigurno. Možda je i to bio jedan od razloga zašto mi se toliko svidio…

Valuta u Norveškoj je kruna, no fizički novac u toj vam zemlji nije potreban. Sve se plaća karticama, a online sam čak morala naručiti i platiti i piće u hotelu u kojem sam odsjela. Koliko daleko ide to kartično plaćanje kod njih, vjerujem da bi vas možda i čudno gledali kada biste plaćali novčanicama ili kovanicama.

Kad smo već kod para, kao što sam rekla na početku, one se u Norveškoj jako brzo troše. Kada govorimo o cijenama u Norveškoj, možda je bolje to ovako formulirati: nije Norveška toliko skupa koliko smo mi kao zemlja siromašni. Za ljude iz Švicarske ili Luksemburga, Norveška nije skupa. Za Hrvate bome je.

Foto: Ines Brežnjak Jelušić Foto: Ines Brežnjak Jelušić

Jedna od stvari koje se često komentira i kod nas je to da su norveške plaće puno veće. Jesu, no imajte na umu da su i njihovi troškovi stanarine, režija, hrane, također puno skuplji nego kod nas. Alkohol i cigarete u Norveškoj definitivno spadaju pod luksuz – primjerice, kutija cigareta koštala je oko 120 nikada preboljenih kuna, a cijena njihovog lokalnog malog piva bila je oko 70 kuna.

Od aerodroma do centra trebalo mi je nekih 20-ak minuta vlakom pa sam u gradu provela nešto malo manje od dva sata. Dva jako divna sata koja pamtim još dan danas. Oslo ima neku umirujuću vibru koja je momentalno začara. Niti tmurno vrijeme niti vjetar nisu mi zasmetali da u hladnoj norveškoj prijestolnici stvorim divne uspomene.

U Oslu (ili bilo gdje u Norveškoj), obavezno probajte losos. Iskreno, mislim da nigdje bolji nisam jela, a razlika se osjeti već kod prvog zalogaja. Ako imate nešto više vremena, obavezno posjetite neki od muzeja kojih u Oslu ima jako puno te obiđite spektakularni Oslo Opera House.

Vrijedi li posjetiti ovu zemlju? Vrijedi. Na kraju dana kada sve zbrojite, nećete požaliti niti jednog centa, a imat ćete uspomene koje ćete pamtiti cijeloga života…

