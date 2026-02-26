Fenomen do kojeg može dovesti sjedenje izazvalo paniku: Liječnici objašnjavaju kako ga spriječiti

Sjedilački način života, karakterističan za moderno uredsko poslovanje, dovodi do brojnih promjena u ljudskom tijelu. U posljednje vrijeme, na društvenim mrežama se sve više raspravlja o fenomenu nazvanom "uredska stražnjica". Ovaj pojam opisuje primjetne promjene u izgledu i funkciji glutealne regije, koje su postale predmetom zabrinutosti, posebice među ženskom populacijom.

Za one koji još nisu čuli za njega, radi se o učincima dugotrajnog sjedenja za radnim stolom na tijelo – u ovom slučaju, posebno na stražnjicu. Mnogi pojam otkrivaju tek sada, što je na TikToku izazvalo pravu pomamu. Neke žene su u komentarima priznale da im je dugotrajno sjedenje u uredu oslabilo stražnjicu, dok druge tvrde da su zbog toga napustile posao, piše Metro UK.

Što je 'uredska stražnjica'?

U osnovi, riječ je o humorističnom opisu slabljenja ili gubitka mišićne mase stražnjice uzrokovanog dugotrajnim sjedenjem i pritiskom na glutealne mišiće. Na TikToku je to dovelo do trenda u kojem ljudi pokazuju "ravne" stražnjice, a mnogi tvrde da su najbolje rješenje čučnjevi.

Dr. Suzanne Wylie, liječnica obiteljske medicine i medicinska savjetnica, objašnjava da, iako pojam opisuje stvarnu reakciju tijela na dugotrajno sjedenje, nije službeno medicinski priznat.

"Sam pojam nije medicinska dijagnoza, ali opisuje stvarno iskustvo mnogih koji veći dio radnog dana provode sjedeći: mišići, uključujući i stražnjicu, mogu djelovati slabo ili neaktivno u usporedbi s onima koji su tjelesno aktivniji, a neki primijete promjene u načinu na koji im odjeća stoji ili kako tijelo izgleda jer glutealni mišići nisu dovoljno aktivni", objašnjava dr. Wylie.

"S fiziološkog stajališta, glutealni mišići, koji oblikuju stražnjicu, dizajnirani su za kretanje – stajanje, hodanje i stabilizaciju kuka i donjeg dijela leđa. Ako većinu dana sjedite bez ustajanja ili promjene položaja, ti mišići ne rade mnogo, a s vremenom mogu oslabiti ili izgubiti tonus u usporedbi s onima koji se često kreću. To može uzrokovati nelagodu u donjem dijelu leđa ili kukovima, napetost u okolnim mišićima i osjećaj da se oblik stražnjice promijenio, čak i ako nema značajne promjene tjelesne mase", kaže liječnica i dodaje da dugotrajno sjedenje povećava rizik od šireg zdravstvenog problema, poput smanjene kardiovaskularne kondicije i većeg rizika od metaboličkih bolesti, iako je samo sjedenje samo jedan dio načina života.

Kako spriječiti 'uredsku stražnjicu'?

Dr. Dan Ginader, sportski fizioterapeut iz New Yorka, ističe da mnogi pate od ovog problema zbog sjedilačkog načina života – sjedenje za računalom tijekom radnog dana, a potom satima na kauču kod kuće.

"Ako imate mogućnost, najbolje rješenje je stajaći stol. Tijekom dana predlažem izmjenu – 30 do 45 minuta sjedenja, a zatim 30 do 45 minuta stajanja i rada", savjetuje dr. Ginader.

Ako stajaći stol nije opcija, preporučuje se malo kreativnosti: "Na početku svakog sata ustanite barem jednom, možete ubaciti i nekoliko zračnih čučnjeva. Ako želite ciljano raditi na stražnjici, možete dodati i vježbe s uredskom stolicom."

Dr. Wylie također savjetuje jednostavne promjene u radnom danu – stajanje tijekom telefonskih poziva, odlazak do kolege umjesto slanja e-maila ili kratka šetnja po uredu tijekom pauze.

"Važno je biti blag prema sebi jer društvene mreže često pretjeruju i sugeriraju da bismo trebali brinuti zbog svake sitne promjene. Ako netko osjeća bol, utrnulost ili druge simptome koji utječu na svakodnevni život, pametno je konzultirati se s liječnikom. No za većinu ljudi najbolji pristup je prekid dugih razdoblja sjedenja, održavanje tjelesne aktivnosti i ne dopustiti TikTok trendovima da izazovu nepotreban stres", pojašnjava dr. Wylie.

Posljedice dugotrajnog sjedenja

Posljedice dugotrajnog sjedenja ne odnose se samo na promjene u tonusu mišića stražnjice. Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da prekomjerno vrijeme provedeno u sjedećem položaju može imati šire negativne učinke na cjelokupno zdravlje i kvalitetu života.

Na službenim stranicama navodi se da brojna istraživanja povezuju tjelesnu neaktivnost s povećanim rizikom od pretilosti, dijabetesa tipa 2, pojedinih vrsta karcinoma te prijevremene smrti.

"Sve je više dokaza da, osim ako osoba ne koristi invalidska kolica, dugotrajno sjedenje može predstavljati zdravstveni rizik. Kako bi se smanjili negativni učinci neaktivnosti, preporučuje se redovita tjelesna aktivnost u trajanju od najmanje 150 minuta tjedno te ograničavanje vremena provedenog sjedeći", ističe NHS.

Dugotrajno sjedenje usporava metabolizam, što može utjecati na regulaciju razine šećera u krvi, krvnog tlaka i razgradnju masnoća.

