Voće koje nosi priče o ljubavi i iskušenju: Jabuka nosi simbole mnogih kultura i legendi

Dvadeseti listopad obilježava se kao Svjetski dan jabuka, dan posvećen jednom od najrasprostranjenijih i najomiljenijih plodova na svijetu.

Utemeljen 1990. godine u Londonu s ciljem promicanja njezinih zdravstvenih blagodati i raznolikosti, ovaj dan podsjeća da je jabuka mnogo više od obične namirnice. Ona je duboko ukorijenjen simbol u ljudskoj kulturi, mitologiji i umjetnosti, noseći sa sobom priče o ljubavi, znanju, iskušenju, besmrtnosti i razdoru, piše Enchanted Living Magazine.

Jabuka i drevni mitovi

Prije nego što je postala sinonim za zdravlje, jabuka je bila plod bogova. U grčkoj mitologiji, zlatne jabuke iz vrta Hesperida darovale su besmrtnost onome tko ih pojede, a jedan od Heraklovih zadataka bio je upravo doći do njih. Ipak, druga zlatna jabuka, s natpisom "najljepšoj", postala je zloglasna "jabuka razdora". Kada ju je Paris dodijelio Afroditi, pokrenuo je lanac događaja koji je doveo do razornog Trojanskog rata.

U nordijskoj mitologiji, božica Idunn čuvala je čarobne jabuke koje su bogovima osiguravale vječnu mladost. Njihov gubitak značio je starost i propadanje, što jabuku čini ključem božanske egzistencije. Keltska predaja također vrvi pričama o jabukama s onoga svijeta. Legendarni otok Avalon, počivalište kralja Artura, u prijevodu znači "Otok jabuka", čarobno mjesto na granici svjetova. U irskim pričama, jabuka može hraniti čovjeka mjesecima, ali ga istovremeno mami u vilinski svijet iz kojeg nema povratka.

Zabranjeno voće i simbol iskupljenja

U kršćanskoj tradiciji, jabuka je stekla vjerojatno najpoznatiju simboliku – onu "zabranjenog voća" iz Edenskog vrta. Iako se u Bibliji ne navodi točno o kojem je plodu riječ, jabuka je postala dominantan simbol zbog igre riječi u latinskom jeziku, gdje malum znači "zlo", a mālum "jabuka". Tako je postala simbolom iskušenja, neposluha i pada čovječanstva, a vjerovanje da je Adamu komadić zapeo u grlu stvorilo je izraz "Adamova jabučica".

Međutim, njezina uloga nije isključivo negativna. U umjetničkim prikazima, kada se jabuka nalazi u ruci djeteta Isusa ili Djevice Marije, ona mijenja svoje značenje. Tada simbolizira iskupljenje i spasenje, predstavljajući Krista kao "novog Adama" koji na sebe preuzima grijehe svijeta i vraća čovječanstvu izgubljeni raj.

Plod znanja, ljubavi i zdravlja

Jabuka je univerzalni simbol znanja. Presiječete li je vodoravno, njezine sjemenke oblikuju savršeni pentagram, drevni simbol mudrosti i zaštite. Ta veza sa znanjem ovjekovječena je i u popularnoj priči o Isaacu Newtonu, kojemu je pad jabuke s drveta navodno pomogao u formuliranju zakona gravitacije. Iz te simbolike proizašao je i običaj darivanja jabuka učiteljima kao znak poštovanja.

Osim znanja, jabuka je snažan simbol ljubavi i plodnosti. U staroj Grčkoj, bacanje jabuke djevojci smatralo se bračnom ponudom; ako bi je uhvatila, pristanak je bio dan. Kroz povijest su se jabuke koristile u raznim ljubavnim činima i ritualima proricanja, osobito tijekom blagdana poput Noći vještica. Naravno, najpoznatija je uzrečica "Jedna jabuka na dan, doktor iz kuće van", koja sažima njezinu nutritivnu vrijednost. Bogata vitaminima, vlaknima i antioksidansima, jabuka je dokazani saveznik u očuvanju zdravlja srca i jačanju imuniteta.

Svjetski dan jabuka stoga nije samo proslava ukusnog i zdravog voća, već i podsjetnik na bogatu kulturnu tapiseriju koju je ovaj skromni plod istkao kroz tisućljeća ljudske povijesti.

