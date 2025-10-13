Stručnjaci za hranu: 'Puno je hranjivih tvari, a mi ga samo odrežemo i bacimo u smeće'

Svi znaju da povrće može značajno poboljšati zdravlje i da bi ga trebali uključiti u obroke što je češće moguće. Stručnjak za prehranu i zdravlje crijeva, profesor Tim Spector, čak predlaže da težite konzumaciji najmanje 30 različitih biljaka tjedno – cilj koji, iako se na prvu čini zahtjevnim, zapravo nije toliko nedostižan.

Svaka biljka donosi jedinstvenu kombinaciju vitamina, minerala, polifenola i drugih spojeva koji nude brojne zdravstvene prednosti - od poboljšanja zdravlja crijeva i smanjenja upala pa sve do pomoći u probavi i smanjenja rizika od kroničnih bolesti, uključujući i rak.

Međutim, kako prenosi Mirror, nije svo povrće jednako nutritivno bogato. Postoji lista namirnica koja bi mogla iz temelja promijeniti vaše prehrambene navike, a i vaše cjelokupno zdravlje.

Lista najzdravijih namirnica

Spomenuta lista, koju je originalno sastavio BBC, ističe kao "najzdraviji snack na svijetu" namirnicu bogatu hranjivim tvarima koja je dostupna u svakom supermarketu, dok je "najzdravije voće" opisano kao "prava poslastica" prepuna vitamina i antioksidansa. Možda najviše iznenađuje podatak o "najzdravijem mesu", koje svojom nutritivnom vrijednošću nadmašuje čak i neko voće i povrće.

Zanimljivo je da se među top 10 najzdravijih namirnica nalaze i tri različite vrste ribe. Najbolje rangirana riba, koja zauzima visoko treće mjesto, je bodečnjak, morska riba cijenjena zbog visokog udjela proteina i niske razine zasićenih masti. Odmah iza nje, kao također iznimno zdrava, navodi se riba list.

Titulu kraljice povrća odnijela je blitva, zauzevši sedmo mjesto na ukupnoj ljestvici. No, tik za petama joj je jedan potpuno neočekivani kandidat – lišće cikle. Velika je vjerojatnost da nikada niste probali lišće cikle, bilo zato što ste ga bacili tijekom pripreme korijena ili zato što ga u trgovinama često prodaju već uklonjenog.

Ipak, prema spomenutoj listi, ovo zelenje dobilo je nevjerojatnih 70 od 100 bodova za nutritivnu vrijednost. Ističe se kao namirnica "bogata kalcijem, željezom, vitaminom K i vitaminima B skupine".

Ne bacajte jestivo blago

Carleigh Bodrug, autorica bestselera o hrani i zagovornica smanjenja bacanja hrane, nedavno je u podcastu zdravstvene platforme ZOE izjavila: "Postalo je normalizirano bacati velik dio biljke koji je zapravo jestiv - talog kave, lišće rotkvice, lišće cikle, stabljike brokule. Postoji toliko nevjerojatnih namirnica koje bismo mogli integrirati u prehranu, a koje su nutritivno bogate, ukusne i pristupačne jer ih ionako kupujete. Umjesto toga, mi ih bacamo."

"Cikla je savršen primjer. Njezino lišće je ukusno, prepuno hranjivih tvari, a mi ga samo odrežemo i bacimo u smeće ili kompost, koristeći samo korijen. U međuvremenu, to lišće je jednako dobro u salati ili kao čips kao, primjerice, kelj. Ovdje se događa potpuno nepotrebno rasipanje hrane," dodala je.

Gastroenterolog dr. Will Bulsiewicz, objasnio je: "Svaka biljka ima jedinstven spoj nutrijenata koji hrani vaše tijelo i crijevne mikrobe. Kada govorimo o cikli, vi odrežete lišće i bacite ga. Hranjive tvari u tom lišću razlikuju se od onih koje se nalaze u samom korijenu."

Prema web stranici Epicurious, posvećenoj hrani, "lišće cikle jedno je od najhranjivijih zelenih povrća, koje sadrži više antioksidansa i drugih fitonutrijenata od samog korijena". Ono predstavlja izvanredan izvor vitamina C, vitamina B6, vlakana, kalija, folata i magnezija.

Sljedeći put kada budete pripremali ciklu, razmislite dvaput prije nego što bacite njezino lišće. Iskušajte ih u salati, varivu ili pripremite kao blitvu – vaše tijelo će vam biti zahvalno na dodatnoj dozi zdravlja koju ste mu priuštili.

