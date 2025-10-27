Zašto je pire krumpir u restoranu uvijek bolji? Ovo su tajne vrhunskih stručnjaka

Dobar pire krumpir može se od skromnog priloga pretvoriti u pravu zvijezdu obroka, bez obzira na to što se još nalazi na tanjuru. Postoje brojni savjeti za pripremu kod kuće – od pravilnog soljenja vode za kuhanje kako bi krumpir upio više okusa, do dodavanja kiselog vrhnja za kremastiju teksturu ili irske varijante s pirjanim kupusom i mladim lukom.

Ipak, postići onaj savršeno kremasti, pjenasti i bogati pire krumpir, dostojan jelovnika vrhunskog restorana, često se čini kao nemoguća misija. Kako bismo otkrili što restoranski pire čini toliko ukusnijim od onog domaćeg (i kako to postići u vlastitoj kuhinji), obratili smo se stručnjakinji. Tajna leži u nekoliko ključnih koraka.

"Profesionalni kuhari obično koriste znatno više maslaca i vrhnja nego što biste to učinili kod kuće, što restoranskom pireu daje onu prepoznatljivu punoću okusa", objašnjava Maxine Sharf, autorica i kreatorica recepata, čija nova kuharica izlazi 2026. godine.

Tajna restoranskog pirea, obilje maslaca i vrhnja

Ovisno o vašim navikama, količina maslaca koja se koristi u restoranima (često i cijeli paket od 250 g) mogla bi vas šokirati. No, pravilo je jednostavno: unutar razumnih granica, što više maslaca, to će pire biti ukusniji.

Također, nemojte štedjeti na vrhnju za kuhanje ili slatkom vrhnju – ono će teksturu učiniti neusporedivo glađom od običnog mlijeka. Međutim, osim maslaca i vrhnja, Sharf otkriva još nekoliko trikova za savršen rezultat.

Odabir pravog krumpira je pola posla za pire

"Yukon Gold krumpir je moj favorit. Ima prirodno puterast okus i kremastu teksturu, što ga čini savršenim za pire", kaže Maxine Sharf. Osim toga, njegova uravnoteženost škroba i vlage rezultirat će pireom koji je jednolično pjenast, bez grudica ili vodenastog osjećaja, piše Yahoo.

Prije kuhanja, Sharf savjetuje da krumpir obavezno ogulite i narežete na podjednake, manje komade. "Kuhanje bez kore pomaže da se krumpir skuha ravnomjerno i sprječava da se voda zavuče pod koru, što može narušiti teksturu. Ujedno si štedite muku guljenja vrućeg krumpira kasnije", objašnjava ona.

Alati i tehnika za svilenkastu teksturu pirea

Za iznimno gladak pire krumpir bez grudica, Sharf preporučuje korištenje preše za krumpir. Ako niste upoznati s ovim alatom, zamislite ga kao veliku prešu za češnjak. Kuhani krumpir jednostavno stavite unutra i stisnete, a on izlazi u obliku tankih rezanaca.

"Protiskivanjem krumpira umjesto gnječenja dobit ćete svilenkastu teksturu", kaže Sharf. "Uvijek zagrijte maslac, vrhnje ili mlijeko prije nego što ih umiješate."

Topli sastojci puno će se lakše i ravnomjernije sjediniti s krumpirom, upijajući se u njega umjesto da stvaraju grudice ili hladne lokvice masnoće.

"Obilno začinite i pazite da ne miješate predugo, jer prekomjerno miješanje može pretvoriti krumpir u ljepljivu, gumenu smjesu", poručuje Sharf.

Slijedeći ove profesionalne savjete, vaš domaći pire krumpir može postati jednako dobar, ako ne i bolji, od onog koji ste probali u omiljenom restoranu.

