Juhe za čelični imunitet: Vratite snagu uz kreativne recepte s bundevom i keljom

S dolaskom hladnijih dana i prijelazom jeseni u zimu, naš imunosni sustav suočava se s brojnim izazovima. Sezona prehlada i viroza u punom je jeku, no priroda nam nudi savršene saveznike za jačanje organizma.

Zdravi recepti za jesen

Topla, hranjiva juha nije samo utješni obrok koji grije iznutra, već i moćan eliksir prepun vitamina i minerala. U središtu jesenske kulinarske scene nalaze se dvije zvijezde: bundeva i kelj. Ove sezonske namirnice temelj su ukusnih i ljekovitih juha koje će postati vaša prva linija obrane od sezonskih bolesti.

Juha od bundeve za snažan imunitet

Muškatna, hokaido ili butternut tikva, bez obzira koju vrstu odabrali, bundeva je nutritivna riznica. Njezina prekrasna narančasta boja potječe od beta-karotena, snažnog antioksidansa koji tijelo pretvara u vitamin A, ključan za zdravlje imunosnog sustava. Bogata je i vitaminima C i E, vlaknima te kalijem, što je čini pravom superhranom. Juhe od bundeve pomažu u smanjenju upala, štite stanice od oštećenja i jačaju obrambene mehanizme tijela.

Recept za kremastu juhu od muškatne tikve, kelja i bijelog graha

Ova bogata juha pravi je obrok u jednom loncu, gotov za manje od sat vremena. Kombinacija slatke bundeve, zemljanog kelja i kremastog graha pruža savršenu ravnotežu okusa i nutrijenata, piše Dishing Out Health.

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

1 srednji luk, sitno nasjeckan

2 stabljike celera, nasjeckane

4 do 5 režnjeva češnjaka, mljevenog

500 g muškatne tikve, oguljene i narezane na kocke

1 konzerva (400 g) bijelog graha ili slanutka, ispranog

4 šalice nasjeckanog kelja (bez tvrdih stabljika)

1 litra povrtnog ili pilećeg temeljca

Nekoliko grančica svježeg timijana

1 žličica dimljene paprike

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

100 ml vrhnja za kuhanje (ili kokosovog mlijeka za vegansku verziju)

30 g naribanog parmezana (po želji)

Foto: Pexels

Priprema:

1. U velikom loncu na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte luk i celer te pirjajte oko osam minuta dok ne omekšaju.

2. Umiješajte češnjak, kockice bundeve i grančice timijana. Kuhajte četiri do pet minuta dok ne zamiriše.

3. Dodajte bijeli grah, kelj, temeljac, dimljenu papriku, sol i papar. Pojačajte vatru i pustite da juha zavrije.

4. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte oko 25 minuta, ili dok bundeva ne postane potpuno mekana.

5. Izvadite grančice timijana. Umiješajte vrhnje za kuhanje i parmezan. Kušajte i po potrebi dodatno začinite. Poslužite toplo, ukrašeno prženim sjemenkama bundeve.

Kelj je snažan saveznik u borbi protiv virusa

Kelj je zasluženo stekao status jedne od najzdravijih namirnica na planetu. Prepun je vlakana, antioksidansa te vitamina C i K koji su neophodni za potporu imunitetu. Njegova vlakna podržavaju zdravu probavu, što je temelj snažnog obrambenog sustava. U kombinaciji s ljekovitim začinima, kelj postaje glavni sastojak juhe koja čisti organizam i vraća energiju.

Recept za detoksikacijsku miso juhu s keljom i gljivama

Ova juha nadahnuta Azijom lagana je, ali iznimno moćna. Miso pasta, napravljena od fermentirane soje, bogata je enzimima i probioticima, dok đumbir, kurkuma i shiitake gljive imaju dokazana protuupalna i antivirusna svojstva, piše Champagne In My Boots.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

3 mlada luka, nasjeckana (bijeli i zeleni dio odvojeni)

200 g shiitake ili cremini gljiva, narezanih

2 cm svježeg đumbira, naribanog

1 žličica kurkume u prahu

1 litra vode ili povrtnog temeljca

1,5 žlica bijele miso paste

300 g bundeve, narezane na manje kockice

Prstohvat kajenskog papra

2 šalice čvrsto pakiranog nasjeckanog kelja

2 žlice soka od limuna

Foto: Pexels

Priprema:

1. U loncu zagrijte ulje te dodajte bijeli dio mladog luka, gljive i kurkumu. Pirjajte dvije minute.

2. U maloj zdjeli razmutite miso pastu s malo tople vode kako biste izbjegli grudice.

3. U lonac dodajte vodu (ili temeljac), razmućenu miso pastu, kockice bundeve i kajenski papar. Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte deset minuta.

4. Dodajte kelj i kuhajte poklopljeno još 5 minuta, tek toliko da povene, ali zadrži hranjive tvari.

5. Maknite s vatre te umiješajte zeleni dio mladog luka i sok od limuna. Kušajte i po potrebi dodajte još malo miso paste ili limunovog soka.

Dodatni savjeti za 'super-juhu'

Kako biste maksimalno iskoristili ljekovita svojstva svojih juha, obratite pažnju na detalje.

Za maksimalan učinak, ostavite sitno sjeckani češnjak da odstoji desetak minuta prije kuhanja. Time se potiče stvaranje alicina, spoja s moćnim antimikrobnim svojstvima.

Ne štedite na đumbiru, kurkumi i čiliju. Ovi začini ne samo da daju dubinu okusa, već su i poznati po svojim snažnim protuupalnim svojstvima.

Poslužite juhu s kriškom kruha od cjelovitih žitarica, žlicom grčkog jogurta za dodatne probiotike ili pospite svježim začinskim biljem. Ostatke čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do četiri dana ili zamrznite za kasnije.

Uključivanjem ovih hranjivih i ukusnih juha u svoju tjednu prehranu, činite više od običnog kuhanja – aktivno ulažete u svoje zdravlje. One su dokaz da hrana koja liječi može biti i nevjerojatno ukusna, pružajući utjehu i snagu potrebnu za uživanje u jesenskim danima bez straha od prehlade.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'