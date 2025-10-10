Pikantna superhrana za zdravo srce: Ipak, liječnici upozoravaju na skrivenu manu

Kimchi, tradicionalno jelo od fermentiranog kupusa s poviješću dugom stoljećima, neizostavan je dio doručka, ručka i večere u Koreji. Njegov prepoznatljiv okus potječe od lakto-fermentacije i začina poput češnjaka i korejskog čilija u prahu, poznatog kao gochugaru. Prema nedavnoj studiji Sveučilišta u Connecticutu, redovita konzumacija kimchija može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, razine šećera u krvi i triglicerida.

Osim u korejskim restoranima, kimchi se sve češće koristi u modernim fusion jelima kao što su pržena riža s kimchijem, kimchi tacosi ili čak tostirani sendvič sa sirom i kimchijem. Možete ga pronaći i u rashladnim odjelima većih supermarketa.

No, što znanost kaže o kimchiju i kako on može utjecati na vaše zdravlje?

Superhrana puna probiotika

Dr. Shad Marvasti, izvršni direktor Instituta za integrativno zdravlje i životnu medicinu u Arizoni, opisuje kimchi kao superhranu zbog njegovih probiotičkih svojstava.

"On kombinira snagu probiotičke fermentacije s povrćem bogatim hranjivim tvarima", izjavio je zdravstveni stručnjak. "Osim probiotika, kimchi je prepun vlakana iz kupusa i drugog povrća, kao i antioksidansa te vitamina A, C i K."

Blagodati, kako navodi Marvasti, proizlaze iz ključnih sastojaka kimchija: češnjaka, đumbira i čili papričica.

"Češnjak ima antimikrobna svojstva te pomaže u snižavanju šećera i krvnog tlaka, đumbir potiče probavu i smanjuje upale, dok čili papričice također djeluju protuupalno", napomenuo je.

Ključ je u umjerenosti

Da biste osjetili zdravstvene prednosti, ne morate jesti kimchi uz svaki obrok. Dr. Marvasti kaže da je konzumacija četvrtine šalice kimchija nekoliko puta tjedno dovoljna da unesete potrebne probiotike i fitonutrijente u svoj crijevni mikrobiom.

"Ne morate pojesti veliku zdjelu", rekao je. "Dosljednost u konzumaciji malih porcija tijekom vremena važnija je od količine u jednom obroku."

Skrivena mana: visok sadržaj soli

Ipak, postoji i druga strana priče. Iako je studija Sveučilišta u Connecticutu pokazala da kimchi snižava krvni tlak, ovo jelo obično sadrži vrlo visoku razinu natrija, piše Fox News.

To znači da bi korisne bakterije iz kimchija potencijalno mogle neutralizirati hipertenzivne učinke natrija, iako istraživanja o tome još nisu konačna. Zbog toga bi se osobe s visokim krvnim tlakom trebale posavjetovati s liječnikom prije nego što uvrste veće količine kimchija u svoju prehranu.

"Za većinu zdravih odraslih osoba umjeren unos nije problem, ali ljudi s visokim krvnim tlakom ili srčanim bolestima trebaju biti svjesni kako se kimchi uklapa u njihov ukupni dnevni unos natrija", upozorava Marvasti.

"Neke vrlo začinjene vrste kimchija također mogu izazvati žgaravicu kod osjetljivih pojedinaca. Ključ je u ravnoteži. Uživajte u kimchiju kao dijelu cjelovite prehrane bazirane na biljnim namirnicama. Male porcije s vremenom mogu imati velik utjecaj."

Kako početi s kimchijem?

Kimchi ima jedinstven profil okusa, koji Marvasti opisuje kao "oštar, slan, blago kiselkast i ugodno ljut, s dubinom umamija koja dolazi od fermentacije".

"Za početnike, krenite s malim količinama. Koristite ga kao aromatičan prilog, dodatak zdjelama s rižom ili žitaricama, ili kao ukras u tacosima, sendvičima i omletima", savjetuje. "Dodavanje kao začina pomaže vam da se naviknete na okus, a istovremeno dobivate sve njegove prednosti."

