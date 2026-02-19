Superhrana iz dubina: Sve što trebate znati o ovoj namirnici i tko bi je trebao izbjegavati

Morske alge su skliske, sluzave, rastu na stijenama i plažama... a prepune su proteina, kalcija, vitamina i joda koji je ključan za rad štitnjače. Ova neugledna morska makroalga, kako joj je stručni naziv, prepuna je vitalnih minerala i hranjivih tvari te može biti ne tako glamurozan, ali iznimno funkcionalan dodatak prehrani.

Morska alga je, kao što joj i samo ime govori, jestiva morska biljka koja raste uz obale i na podvodnim stijenama. Postoji na tisuće vrsta, no one koje najčešće jedemo spadaju u tri skupine: smeđe (poput kelpa i wakame), crvene (nori, dulse) i zelene (morska salata).

Hrana naših predaka

Ljudi jedu morske alge već jako dugo. Arheološki dokazi upućuju na to da su ih obalne zajednice sakupljale prije više od deset tisuća godina. Davno prije nego što su postojali dodaci prehrani, smoothieji ili podcasti o biohakiranju, ljudi su jednostavno jeli ono što je raslo u njihovoj neposrednoj blizini. Za one koji su živjeli u priobalnim područjima, morske alge bile su lako dostupne i bogate mineralima, jodom, vlaknima i nutrijentima u tragovima koje je teško pronaći u drugim namirnicama.

Istočnoazijske kuhinje vjerojatno su najpoznatije po svojim delicijama od morskih algi. U Japanu kombu, vrsta kelpa, čini okosnicu dashi temeljca, nori se koristi za zamatanje sushija, a wakame se dodaje u juhe i salate. U Koreji je popularna miyeok-guk (juha od morskih algi), koja se tradicionalno jede nakon poroda, dok su u Kini morske alge stoljećima dio i prehrane i medicine.

No, morske alge imaju duboke korijene i diljem Europe. U Irskoj i Škotskoj dulse se dugo jeo sušen ili pržen. Na Islandu se karagen mahovina koristi u desertima. U Walesu je laverbread (napravljen od alge laver) dio velške kuhinje još od 17. stoljeća, tradicionalno poslužen sa zobi i slaninom. Danas morske alge ponovno otkrivaju i promoviraju kuhari, nutricionisti i zagovornici održivosti. No, ništa od toga nije novo. To je drevna hrana, prepakirana za novu, zdravstveno osviještenu generaciju.

Što se krije u morskim algama?

Unatoč impresivnim zdravstvenim prednostima i svestranosti u kuhinji, oko morskih algi još uvijek postoji mnogo mitova. Zato smo, kako piše Daily Mail, zatražili od dvoje stručnjaka da nam otkriju više o ovim posebnim biljkama.

Bogatstvo vlakana

Da, morske alge izuzetno su bogate i topivim i netopivim vlaknima, onom vrstom koja pomaže u održavanju redovite probave. Amanda Swiminer, morska biologinja i sakupljačica kelpa iz Kanade, objašnjava: "Vlakna su najveća komponenta biomase morskih algi." Neka od tih vlakana, poput fukoidana, pokazala su svojstva u prevenciji bolesti u recenziranim studijama. Dokazano je da fukoidan jača imunološki sustav, smanjuje upale i snižava krvni tlak, a studija iz 2020. godine povezala je ovu prirodnu tvar i s gubitkom masnoće.

Nutritivni profil i vrste algi

Morske alge imaju vrlo nizak udio masti, koji se kreće od oko 0.1 do tri posto. Slično tome, vrlo su niskokalorične. "Procjenjuje se da postoji dvanaest tisuća vrsta makroalgi", objašnjava Swiminer. Različite vrste sadrže različite hranjive tvari, iako su sve nevjerojatno bogate nutrijentima.

Nori alga ima najviše proteina (otprilike 45 posto suhe mase) i sadrži značajnu količinu topivog vlakna porfirana, za koje su studije pokazale da ima antitumorska svojstva. Kelp alge (uključujući wakame i kombu) najbogatije su jodom, morska salata ima najviše željeza, dok su wakame i krilati kelp izuzetno bogati kalcijem. "Najbolje je jesti morske alge iz sve tri skupine ako je moguće: zelene, crvene i smeđe. Zamislite ih kao različito povrće: različite boje imat će različita nutritivna svojstva", savjetuje Swiminer.

Vitamini, minerali i omega masne kiseline

Morske alge su najkoncentriraniji izvor minerala na planetu. Većina jestivih algi sadrži vitamine A, B-kompleks, C, D, E i K, a sve su bogate kalcijem. Odličan su izvor esencijalnih masnih kiselina, uključujući rijetke omega-tri masne kiseline koje se obično povezuju s ribom iz hladnih voda. Važno je napomenuti da je izvorni izvor esencijalnih masnih kiselina u ribi upravo alga. Jestive alge često imaju omjer omega-tri i omega-šest masnih kiselina blizu 1:1, što se smatra optimalnim za ljudsko zdravlje.

Također su značajan izvor prebiotika, tvari koje hrane naš crijevni mikrobiom. "Morske alge pohranjuju minerale u keliranim i koloidnim oblicima, što ih čini lakima za apsorpciju", kaže Swiminer.

Jod: ključan mineral za zdravlje štitnjače

"Bogat sadržaj joda ono je što morske alge doista izdvaja", dodaje registrirana nutricionistica Lily Soutter. Jod je mineral koji igra ključnu ulogu u zdravlju štitnjače i potreban je za proizvodnju hormona štitnjače. Ti su hormoni temeljni za održavanje zdravlja stanica i pomažu u regulaciji metabolizma.

"Odgovarajuća razina joda posebno je važna tijekom trudnoće, jer čak i blagi nedostatak može narušiti razvoj mozga i kognitivne sposobnosti djeteta", napominje Soutter. No, upozorava: "Morske alge općenito su sigurne za umjerenu konzumaciju, ali preporučuje se ograničiti unos smeđih algi, poput kelpa, na najviše jednom tjedno, posebno tijekom trudnoće."

Postoje li rizici i tko bi trebao biti oprezan?

Zbog visokog sadržaja joda, osobe koje uzimaju lijekove trebale bi se posavjetovati s liječnikom. "Svatko s problemima sa štitnjačom mora biti oprezan i pratiti kako tijelo reagira na uvođenje morskih algi u prehranu", kaže Soutter. "Ako imate hipertireozu, morate biti vrlo pažljivi da jod iz algi ne pogorša stanje."

Znakovi nedostatka joda mogu biti raznoliki, a uključuju stalan umor, slabost mišića, poteškoće s koncentracijom, neobjašnjivo debljanje, pa čak i depresiju. Ostali simptomi su natečeno lice, gubitak kose, suha koža, zatvor, usporen rad srca i povećana štitnjača.

Koliko algi je dovoljno i kako ih jesti?

Porcije mogu biti vrlo male jer su alge nutritivno guste i obično dolaze u sušenom obliku, što dodatno koncentrira hranjive tvari. Samo tri do pet grama dnevno može pružiti željene zdravstvene koristi. "Ključ za postizanje zdravstvenih prednosti iz morskih algi je dosljednost", kaže Swiminer. "Jesti malo većinu dana učinkovitije je nego pojesti veliku količinu s vremena na vrijeme."

Pogled na kulture gdje su alge temeljna namirnica daje nam bolju ideju o komplementarnoj hrani. "Mnoga japanska jela izvrsna su za maksimiziranje prednosti algi. Na primjer, dashi, temeljac u japanskoj kuhinji, radi se kuhanjem kombu alge. Kuhanjem se smanjuje sadržaj joda u kombu algi, koja ga ima najviše. Miso juha je još jedan sjajan primjer. Probiotici u misu pomažu probavi, tako da možete apsorbirati više hranjivih tvari koje alge sadrže."

A što je s mikroplastikom?

Nažalost, mikroplastika utječe na svaki dio oceanskog prehrambenog lanca, uključujući i morske alge. Iako nema mnogo znanstvenih istraživanja o tome, postoje načini za smanjenje rizika. "Trenutne studije pokazuju da se mikroplastika zadržava na vanjskoj strani algi i da pranje može biti vrlo učinkovito u njenom uklanjanju", objašnjava Swiminer. Studije također pokazuju da alge koje rastu u područjima izloženim valovima imaju znatno manje onečišćenja mikroplastikom.

Zaključno, morske alge su drevna namirnica koja se s pravom vraća na naše jelovnike. Njihova nutritivna snaga je neupitna, no kao i sa svakom superhranom, ključ je u umjerenosti i informiranosti o mogućim rizicima.

