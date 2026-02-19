Ponosna Blanka Mateša pohvalila se velikim uspjehom sina Roka: 'Ono što me najviše raduje...'

Sveučilišna profesorica i supruga predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše (76), Blanka Mateša (46), poznata je po svojoj uspješnoj akademskoj karijeri, ali i po aktivnom društvenom životu. Ipak, na društvenim mrežama često pokazuje svoju drugu, privatniju stranu, a posljednjom objavom raznježila je pratitelje podijelivši ponos na uspjeh svog mlađeg sina Roka.

'Zahvalna sam Bogu za sve blagoslove'

Na svom Instagram profilu, Blanka Mateša objavila je fotografiju priznanja koje je njezin sin Roko Kačer dobio na američkom sveučilištu Emporia State. Riječ je o uvrštenju na "Athletic Director's Honor Roll", listu časti sportskog direktora, koja se dodjeljuje studentima sportašima za izvanredan akademski uspjeh. Uz fotografiju, Blanka je napisala emotivnu poruku u kojoj je istaknula na što je kao majka najviše ponosna.

"Zahvalna sam Bogu za sve blagoslove, osobito one koji se tiču naše djece. Roko je i za ovu godinu dobio nagradu za izvrstan akademski uspjeh, uz to što igra i tenis za college, ali ono što me najviše raduje jest što je pristojan mladi momak koji i volontira i preko praznika uvijek radi. Bravo Roko", napisala je ponosna majka. Njezina objava izazvala je brojne pozitivne reakcije, a u komentarima su se zaredale čestitke upućene kako Roku, tako i njoj. "Čestitke Roku, bravo!", "Čestitke Roku, ali i mami", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili pratitelji.

Ravnoteža između karijere i obiteljskog života

Ovo nije prvi put da Blanka s ponosom ističe uspjehe svojih sinova. Roko, kojeg je dobila u braku s pokojnim suprugom, uglednim pravnikom Hrvojem Kačerom, studira poslovnu administraciju u Sjedinjenim Američkim Državama zahvaljujući teniskoj stipendiji. I krajem prošle godine, u studenom 2025., pohvalila se kako je uspješno i prije roka položio sve ispite na prvoj godini studija. Njezin stariji sin Bruno student je psihologije.

POGLEDAJTE VIDEO: Gospođu Mariju pitali smo čega se odrekla u korizmi: Njezin odgovor nasmijat će vas do suza