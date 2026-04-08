Trebat će vam samo 7 sastojaka: Recept za tjesteninu koju svi vole, a gotova je za 15 minuta

Poznata televizijska kuharica Mary Berry ima mnoštvo recepata s kojima je nemoguće pogriješiti, a koji odgovaraju svakoj prigodi. Zahvaljujući njezinim jednostavnim uputama, kuhanje je postalo lakše no ikad. Jedan od njezinih najpopularnijih recepata je onaj za kremastu tjesteninu koja je gotova za samo 15 minuta, a postao je pravi hit za brze obiteljske obroke tijekom tjedna.

Jelo koje prkosi vremenu

Iako recept nije najnoviji, njegova popularnost ne jenjava. Štoviše, nakon što je legendarna kuharica proslavila svoj 91. rođendan u ožujku 2026. godine, interes za njezinim klasičnim, pouzdanim jelima ponovno raste. Ovaj recept, koji je i sama autorica opisala kao "rezervni adut za večeru", savršen je primjer njezine kulinarske filozofije - jednostavnost, kvaliteta i okus.

"Ovo je moj omiljeni recept za večeru jer je tako ukusan, brz i svi ga vole. Odličan je za svaki dan, ali i za ležerne večere s prijateljima", izjavila je.

Tajna je u umaku i hrskavom pršutu

Osnovu ovog jela čini kremasti umak od crème fraîchea, dok hrskavi pršut Parma daje bogatstvo okusa i zanimljivu teksturu. Recept je, kako je objavio Mirror, predviđen za šest osoba, ne sadrži orašaste plodove i siguran je za trudnice. Iako se jelo može pripremiti za 15 minuta kuhanja, kulinarski stručnjaci napominju kako je za prosječnog kuhara, uključujući pripremu namirnica, realnije očekivati da će sve biti gotovo za 20 do 25 minuta.

Sastojci za brzu tjesteninu:

Za pripremu ovog ukusnog obroka potrebno vam je svega sedam glavnih sastojaka, od kojih mnoge vjerojatno već imate kod kuće.

350 g penne tjestenine

Dva pakiranja pršuta Parma od 80 g, narezanog na komadiće

250 g smeđih šampinjona, prepolovljenih ili narezanih na četvrtine

200 g punomasnog crème fraîchea

100 g naribanog parmezana

Dvije žlice nasjeckanog svježeg peršina

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema u tri jednostavna koraka:

Postupak pripreme je iznimno jednostavan i brz.

Prvo, skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Kada je kuhana, ocijedite je i ostavite sa strane. Zatim, zagrijte tavu na jakoj vatri. Dodajte komadiće pršuta i pržite dok ne postane hrskav. Polovicu hrskavog pršuta izvadite na tanjur i sačuvajte za kasnije. U istu tavu dodajte gljive i pržite ih dvije minute. Potom dodajte crème fraîche i pustite da zavrije. U umak ubacite kuhanu tjesteninu, parmezan i peršin. Sve dobro promiješajte na vatri, začinite solju i paprom, a na kraju pospite onom polovicom hrskavog pršuta koju ste ranije sačuvali.

Dodatni savjeti i moderne varijacije

Mary Berry nudi i nekoliko korisnih savjeta. Ako želite koristiti crème fraîche s manje masnoće, preporučuje ga umiješati na samom kraju kuhanja, nakon što ste tavu maknuli s vatre, kako se umak ne bi razdvojio. "Za posebne prigode, četiri minute prije kraja kuhanja tjestenine u vodu dodajte vezicu vrhova šparoga, a zatim ih ocijedite zajedno s tjesteninom", savjetuje ona.

S vremenom su se pojavile i brojne prilagođene verzije ovog recepta. Ako nemate pršut Parma, možete koristiti i druge vrste sušenog pršuta poput španjolskog Serrana. Umjesto crème fraîchea, kao baza umaka može poslužiti i krem sir ili ostatak vrhnja za kuhanje.

Ovaj recept savršeno se uklapa u moderne kulinarske trendove koji slave povratak jednostavnosti i takozvanog "analognog druženja" uz hranu. U svijetu koji teži brzoj i zdravoj praktičnosti, jela poput ovog, koja nude "restoranski" doživljaj uz minimalan trud, postaju sve cjenjenija.

Jelo poslužite odmah, uz svježu zelenu salatu i hrskavi kruh. To je brz, ali elegantan obrok koji će zasigurno zadovoljiti i najzahtjevnija nepca, bilo da se radi o obiteljskom ručku ili večeri s prijateljima.

