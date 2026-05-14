Recept za tiramisu bez jaja koji uvijek uspijeva: Zadržat će punoću okusa i raskoš kreme

Tiramisu je klasik talijanskog slastičarstva, omiljen zbog svoje bogate, kremaste teksture i savršene ravnoteže slatkoće i okusa kave. Ova jednostavna verzija recepta ne sadrži jaja, što je čini idealnom za sve koji ih izbjegavaju, a istovremeno je brža i sigurnija za pripremu. Unatoč jednostavnosti, zadržava punoću okusa i raskošnu kremu od mascarponea koja je zaštitni znak ovog deserta.

Brza i sigurna priprema

Glavna prednost ovog recepta leži u tome što preskače upotrebu sirovih jaja, što je čest razlog zabrinutosti u tradicionalnoj pripremi tiramisua, a krema napravljena od mascarponea i slatkog vrhnja može biti jednako bogata i postojana.

Recept za kremasti tiramisu

Ovaj je recept dovoljan za posudu dimenzija otprilike 20 x 20 cm, odnosno šest izdašnih porcija.

Sastojci:

500 g mascarpone sira

400 ml slatkog vrhnja za šlag (mliječnog)

100 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

200 g piškota

250 ml jake, ohlađene crne kave (espresso)

Kakao prah za posipanje

Postupak korak po korak:

Pripremite kavu: Skuhajte jaku crnu kavu i ostavite je da se potpuno ohladi. To je iznimno važno kako se piškote prilikom umakanja ne bi previše razmočile i raspale. Izradite šlag: Dok se kava hladi, istucite slatko vrhnje u mekane vrhove (vrhnje treba zadržati oblik, ali vrhovi se lagano savijaju). Ostavite ga sa strane. Sjedinite mascarpone: U drugoj, većoj posudi pomiješajte mascarpone sir, šećer u prahu i ekstrakt vanilije. Miksajte dok smjesa ne postane potpuno glatka i bez grudica. Spojite kreme: Postupno dodajte tučeno vrhnje u smjesu mascarponea i lagano miješajte špatulom dok ne dobijete jednoličnu i prozračnu kremu. Pazite da ne miješate previše kako krema ne bi izgubila volumen. Složite tiramisu: Svaku piškotu kratko umočite (na sekundu-dvije) u ohlađenu kavu i složite ih jednu do druge na dno odabrane posude. Kada prekrijete cijelo dno, ravnomjerno rasporedite polovicu pripremljene kreme. Završite slaganje: Na kremu složite još jedan red piškota umočenih u kavu i završite s ostatkom kreme. Lijepo je poravnajte po vrhu.

Najvažniji korak je hlađenje

Gotov kolač stavite u hladnjak na najmanje osam sati. Ipak, iskustvo pokazuje da je tiramisu najboljeg okusa sljedeći dan, kada se svi okusi prožmu, a krema se savršeno stisne.

Prije posluživanja, desert po želji obilno pospite kakaom u prahu.

Recept za desert koji osvaja aromom: Pripremite tiramisu za savršen kraj svakog obroka