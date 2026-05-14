Recept za tiramisu bez jaja koji uvijek uspijeva: Zadržat će punoću okusa i raskoš kreme
Ova jednostavna verzija recepta za tiramisu ne sadrži jaja, što je čini idealnom za sve koji ih izbjegavaju, a istovremeno je brža i sigurnija za pripremu
Tiramisu je klasik talijanskog slastičarstva, omiljen zbog svoje bogate, kremaste teksture i savršene ravnoteže slatkoće i okusa kave. Ova jednostavna verzija recepta ne sadrži jaja, što je čini idealnom za sve koji ih izbjegavaju, a istovremeno je brža i sigurnija za pripremu. Unatoč jednostavnosti, zadržava punoću okusa i raskošnu kremu od mascarponea koja je zaštitni znak ovog deserta.
Brza i sigurna priprema
Glavna prednost ovog recepta leži u tome što preskače upotrebu sirovih jaja, što je čest razlog zabrinutosti u tradicionalnoj pripremi tiramisua, a krema napravljena od mascarponea i slatkog vrhnja može biti jednako bogata i postojana.
Recept za kremasti tiramisu
Ovaj je recept dovoljan za posudu dimenzija otprilike 20 x 20 cm, odnosno šest izdašnih porcija.
Sastojci:
- 500 g mascarpone sira
- 400 ml slatkog vrhnja za šlag (mliječnog)
- 100 g šećera u prahu
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 200 g piškota
- 250 ml jake, ohlađene crne kave (espresso)
- Kakao prah za posipanje
Postupak korak po korak:
- Pripremite kavu: Skuhajte jaku crnu kavu i ostavite je da se potpuno ohladi. To je iznimno važno kako se piškote prilikom umakanja ne bi previše razmočile i raspale.
- Izradite šlag: Dok se kava hladi, istucite slatko vrhnje u mekane vrhove (vrhnje treba zadržati oblik, ali vrhovi se lagano savijaju). Ostavite ga sa strane.
- Sjedinite mascarpone: U drugoj, većoj posudi pomiješajte mascarpone sir, šećer u prahu i ekstrakt vanilije. Miksajte dok smjesa ne postane potpuno glatka i bez grudica.
- Spojite kreme: Postupno dodajte tučeno vrhnje u smjesu mascarponea i lagano miješajte špatulom dok ne dobijete jednoličnu i prozračnu kremu. Pazite da ne miješate previše kako krema ne bi izgubila volumen.
- Složite tiramisu: Svaku piškotu kratko umočite (na sekundu-dvije) u ohlađenu kavu i složite ih jednu do druge na dno odabrane posude. Kada prekrijete cijelo dno, ravnomjerno rasporedite polovicu pripremljene kreme.
- Završite slaganje: Na kremu složite još jedan red piškota umočenih u kavu i završite s ostatkom kreme. Lijepo je poravnajte po vrhu.
Najvažniji korak je hlađenje
Gotov kolač stavite u hladnjak na najmanje osam sati. Ipak, iskustvo pokazuje da je tiramisu najboljeg okusa sljedeći dan, kada se svi okusi prožmu, a krema se savršeno stisne.
Prije posluživanja, desert po želji obilno pospite kakaom u prahu.
