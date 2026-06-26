Recept za salatu od lubenice i krastavaca osvaja svijet: Ovaj sastojak daje poseban okus
U moru kompliciranih recepata i kulinarskih tehnika koje preplavljuju društvene mreže, ponekad najviše pažnje privuku upravo najjednostavnije ideje. Takav je i recept za osvježavajuće ljetne salate od lubenice i krastavaca
U moru kompliciranih recepata i kulinarskih tehnika koje preplavljuju društvene mreže, ponekad najviše pažnje privuku upravo najjednostavnije ideje. To dokazuje i recept objavljen na popularnom TikTok profilu @recipes, za pripremu osvježavajuće ljetne salate od lubenice i krastavaca. Možda vam se ta kombinacija naizgled čini neobična, ali ovo je jelo koje idealno spaja slatke i slane okuse.
Recept za salatu od lubenice i krastavaca
Sastojci
Za salatu:
- lubenica, narezana na kocke
- krastavac, tanko narezan
- crveni luk, tanko narezan
- svježi listići mente
- feta sir, izmrvljeni
Za preljev:
- maslinovo ulje
- svježe iscijeđeni sok limete
- 1 žlica meda
- sol i papar po ukusu
Postupak pripreme
- U veliku zdjelu stavite sočne kocke lubenice, tanko narezane krastavce i crveni luk.
- Dodajte svježe listiće mente i izmrvljeni feta sir. Upravo je feta sir ključan sastojak koji svojom slanoćom i kremastom teksturom stvara savršen kontrast slatkoj i vodenastoj lubenici.
- U zasebnoj maloj posudi pripremite preljev: pomiješajte maslinovo ulje, svježe iscijeđeni sok limete, žlicu meda te malo soli i papra.
- Nakon što ste dobro promiješali preljev, prelijte ga preko salate i nježno umiješajte s ostatkom sastojaka.
- Salata je spremna za posluživanje, a za dodatnu svježinu može se ukrasiti s još nekoliko listića mente.
Više od obične salate
Popularnost ove kombinacije nije slučajna. Salate koje spajaju lubenicu i feta sir imaju korijene u mediteranskoj i bliskoistočnoj kuhinji, gdje su cijenjene zbog osvježenja koje donose tijekom vrućih ljetnih dana. S obzirom na to da se i lubenica i krastavac sastoje od više od 90 posto vode, ovaj je obrok izvrstan za hidrataciju. Osim toga, nutritivno je vrlo bogat. Lubenica je dobar izvor vitamina A i C te antioksidansa likopena, dok krastavci osiguravaju vitamin K. Zbog niskog broja kalorija i visokog udjela vlakana, ova salata je odličan izbor za lagani i zdravi obrok.
Recept je vrlo prilagodljiv, pa se osnovnoj verziji mogu dodati i drugi sastojci poput rikule za paprenu notu ili avokada za dodatnu kremoznost. Preljev se također može mijenjati, pa se umjesto soka limete može koristiti balzamični ocat.
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