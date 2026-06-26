Recept za salatu od lubenice i krastavaca osvaja svijet: Ovaj sastojak daje poseban okus

U moru kompliciranih recepata i kulinarskih tehnika koje preplavljuju društvene mreže, ponekad najviše pažnje privuku upravo najjednostavnije ideje. To dokazuje i recept objavljen na popularnom TikTok profilu @recipes, za pripremu osvježavajuće ljetne salate od lubenice i krastavaca. Možda vam se ta kombinacija naizgled čini neobična, ali ovo je jelo koje idealno spaja slatke i slane okuse.

Recept za salatu od lubenice i krastavaca

Sastojci

Za salatu:

lubenica, narezana na kocke

krastavac, tanko narezan

crveni luk, tanko narezan

svježi listići mente

feta sir, izmrvljeni

Za preljev:

maslinovo ulje

svježe iscijeđeni sok limete

1 žlica meda

sol i papar po ukusu

Postupak pripreme

U veliku zdjelu stavite sočne kocke lubenice, tanko narezane krastavce i crveni luk. Dodajte svježe listiće mente i izmrvljeni feta sir. Upravo je feta sir ključan sastojak koji svojom slanoćom i kremastom teksturom stvara savršen kontrast slatkoj i vodenastoj lubenici. U zasebnoj maloj posudi pripremite preljev: pomiješajte maslinovo ulje, svježe iscijeđeni sok limete, žlicu meda te malo soli i papra. Nakon što ste dobro promiješali preljev, prelijte ga preko salate i nježno umiješajte s ostatkom sastojaka. Salata je spremna za posluživanje, a za dodatnu svježinu može se ukrasiti s još nekoliko listića mente.

#cucumber #feta #watermelonsalad #salad #summer ♬ Food - DJ DF KIT @recipes This Watermelon Cucumber Salad with Feta is the summer dish you didn't know you needed. 🥒🍉 Ingredients: ½ large watermelon, cubed (about 8 cups) 1 Persian cucumber, thinly sliced ½ small red onion, thinly sliced 4 ounces feta, crumbled or cubed 2 tablespoons chopped fresh mint, plus more to garnish ¼ cup extra-virgin olive oil 3 tablespoons freshly squeezed lime juice 1 tablespoon honey ½ teaspoon kosher salt ¼ teaspoon freshly ground black pepper Directions: 1. Place the watermelon, cucumbers, red onion, feta and mint in a large bowl. 2. In a small bowl, whisk together the olive oil, lime juice, honey, salt and pepper. 3. Pour the dressing over the salad ingredients and toss gently to combine. Chill until ready to serve. Garnish with more mint leaves before serving. #watermelon

Više od obične salate

Popularnost ove kombinacije nije slučajna. Salate koje spajaju lubenicu i feta sir imaju korijene u mediteranskoj i bliskoistočnoj kuhinji, gdje su cijenjene zbog osvježenja koje donose tijekom vrućih ljetnih dana. S obzirom na to da se i lubenica i krastavac sastoje od više od 90 posto vode, ovaj je obrok izvrstan za hidrataciju. Osim toga, nutritivno je vrlo bogat. Lubenica je dobar izvor vitamina A i C te antioksidansa likopena, dok krastavci osiguravaju vitamin K. Zbog niskog broja kalorija i visokog udjela vlakana, ova salata je odličan izbor za lagani i zdravi obrok.

Recept je vrlo prilagodljiv, pa se osnovnoj verziji mogu dodati i drugi sastojci poput rikule za paprenu notu ili avokada za dodatnu kremoznost. Preljev se također može mijenjati, pa se umjesto soka limete može koristiti balzamični ocat.

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