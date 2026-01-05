Ovaj dio friteze na vrući zrak često se zanemaruje: Lako ga je očistiti, a evo kako

Friteze na vrući zrak postale su iznimno popularan kuhinjski uređaj zbog svoje sposobnosti pripreme hrane s minimalnom količinom ulja. Iako većina korisnika redovito održava košaru za hranu, često se zanemaruje ključan dio uređaja na kojem se s vremenom nakupljaju tvrdokorne masne naslage i nečistoće.

Radi se o gornjem dijelu unutrašnjosti uređaja, preciznije o grijaćem elementu i površini koja ga okružuje. Ta metalna zavojnica, zadužena za generiranje topline potrebne za termičku obradu namirnica, s vremenom može biti prekrivena ostacima hrane i masnoće. Nedostatak redovitog čišćenja može rezultirati smanjenom učinkovitošću uređaja, negativno utjecati na okus pripremljenih jela, a u krajnjim slučajevima povećati i rizik od požara, piše Miror.

Foto: Shutterstock

Postupak sigurnog i učinkovitog čišćenja

Prije početka čišćenja, prioritet je osigurati sve sigurnosne mjere. Nužno je isključiti uređaj i pričekati da se u potpunosti ohladi kako bi se izbjegao rizik od opeklina ili strujnog udara. S obzirom na to da je grijač osjetljiva elektronička komponenta, važno je naglasiti da se čisti isključivo područje oko metalne zavojice, a ne sama zavojnica izravno.

Jedna od metoda za uklanjanje masnih naslaga koristi paru i limun. Postupak uključuje stavljanje manje posude otporne na toplinu, napunjene vodom i s nekoliko kriški limuna, u košaru friteze. Uređaj se zatim podešava na temperaturu od 200 stupnjeva Celzija i ostavlja da radi približno deset minuta. Generirana para omekšat će stvrdnute naslage, dok će limun djelovati kao prirodni neutralizator neugodnih mirisa. Nakon što se friteza ohladi, njezinu unutrašnjost potrebno je prebrisati vlažnom krpom.

Foto: Shutterstock

U slučaju da metoda s parom ne pruži zadovoljavajuće rezultate, moguće je primijeniti učinkovita sredstva iz kućanstva: sodu bikarbonu i deterdžent za posuđe. Za čišćenje gornjeg dijela uređaja, potrebno je pripremiti pastu od sode bikarbone i male količine vode. Pastu treba nanijeti na zaprljane površine oko grijaćeg elementa, uz poseban oprez da ne dođe u izravan kontakt sa samom zavojicom.

Za pristup teško dostupnim mjestima može se koristiti četkica s mekanim vlaknima. Smjesu treba ostaviti da djeluje tridesetak minuta, nakon čega se pažljivo uklanja vlažnom krpom. Na kraju, površinu je potrebno prebrisati čistom krpom navlaženom vodom kako bi se uklonili eventualni ostaci paste.

Ova kombinacija sastojaka učinkovita je i za čišćenje same košare. Dno posude pospite sodom bikarbonom, dodajte manju količinu deterdženta za posuđe te prelijte vrućom vodom. Nakon što smjesa odstoji dvadesetak minuta, naslage će omekšati, što omogućuje njihovo lakše uklanjanje ispiranjem, bez potrebe za intenzivnim ribanjem.

