Cijeli život čuvamo kruh na krivi način? 'Napravite ovako i manje će vas debljati'

Nutricionistica Nishtha otkrila je prednosti zamrzavanja kruha. Ona tvrdi da takav način pohrane može pomoći u borbi protiv plijesni i čak poboljšati zdravlje.

Svi znamo da čuvanje hrane u zamrzivaču može pomoći da ona duže traje, ali postoje i neke zdravstvene prednosti držanja nekih namirnica na niskim temperaturama. Nishtha je rekla da je zamrzavanje kruha odlično za crijeva te da može pomoći u ravnoteži šećera u krvi.

U viralnom videu, kojeg je nedavno podijelila na Instagramu, nutricionistica je objasnila zašto uzima kruh ravno iz zamrzivača i stavlja ga u toster, a da ga prethodno nije odmrznula.

"Jeste li znali da zamrzavanje kruha i zatim njegovo tostiranje zapravo mijenja strukturu škroba? Formira nešto što se zove rezistentni škrob, koji se ne probavlja u tankom crijevu", otkrila je Nishtha.

"Umjesto toga, dolazi do vaših crijeva, gdje se dobre bakterije hrane njime te stvaraju molekule koje pomažu uravnotežiti šećer u krvi. Rezistentni škrob podržava zdravlje crijeva i čak može biti dobar za vaš struk. On pomaže da budete siti dulje, smanjuje skokove šećera u krvi i smanjuje utjecaj hrane na kalorije", istaknula je.

Kruh može dugo stajati u zamrzivaču

"Ako ciljate na učinak koji je pogodan za crijeva ili balansira šećer u krvi, kombiniranje kruha s vlaknima, zdravim masnoćama ili proteinima može dodatno pomoći u smanjenju skokova glukoze. Produljenjem roka trajanja kruha ili njegovih ostataka je također odličan način za smanjenje količine hrane koju bacate u smeće", kazala je stručnjakinja.

Nishtha je napomenula da kruh može dugo stajati u zamrzivaču, a možete uzeti onoliko šnita koliko vam treba.

Studija objavljena 2007. godine pokazala je da bi zamrzavanje bijelog kruha moglo sniziti njegov glikemijski indeks (GI), koji je mjera očekivanog porasta razine šećera u krvi nakon konzumacije pojedine namirnice, posebno kada je kruh prepečen nakon odmrzavanja, u usporedbi sa svježim kruhom. Hrana s niskim GI može učiniti da se osjećate sitima i pomoći u kontroli razine šećera u krvi, piše Express.

"Studija Sveučilišta Oxford Brookes iz 2008. godine, objavljena u časopisu European Journal of Clinical Nutrition, otkrila je da zamrzavanje kruha mijenja strukturu molekula škroba, čineći ih otpornijima na probavu", rekla je dr. Sangeetha Thondre, viša predavačica nutricionizma na sveučilištu Centre for Nutrition and Health.

"Struktura škroba se razgrađuje postupkom zamrzavanja, što otežava probavnim enzimima u ustima i crijevima da ga razgrade. Veći udio rezistentnog škroba znači da tijelo sporije probavlja zamrznuti kruh", objasnila je dr. Thondre.

Rezistentni škrob u riži, krumpiru i tjestenini

Nishtha je također rekla da rashlađivanje funkcionira za rižu, krumpir i tjesteninu, ali njih je potrebno držati u hladnjaku, za razliku od kruha.

"Rižu, stavite u hladnjak čim se ohladi isto kao i tjesteninu i krumpir jer oni razvijaju rezistentni škrob kada se skuhaju i ohlade. Upamtite da riža može postati opasna ako je predugo nakon kuhanja držite na sobnoj temperaturi. Ona može razviti određene bakterije, pa je stavite u hladnjak sat ili najviše dva nakon što se ohladi i temeljito zagrijte prije jela", rekla je nutricionistica.

"Zagrijte samo jednom i nakon toga bacite. Također, možete podgrijati krumpire i tjesteninu. Ideja je da ih skuhate i ohladite tako da se razvije rezistentni škrob koji hrani crijevne mikrobe" istaknula je.

"Škrobna hrana je dobar izvor energije i glavni izvor niza hranjivih tvari u našoj prehrani. Ona, osim škroba, sadrži vlakna, kalcij, željezo i vitamine B", otkrili su u britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).

"Neki ljudi misle da hrana bogata škrobom deblja, ali gram sadrži manje od polovice kalorija masti. Samo pazite na dodane masti koje koristite kada pripremate kruh i poslužujete ga, jer će to povećati sadržaj kalorija", istaknuli su.

