Sve tajne savršenog omleta: Michelinov chef otkriva ključne trikove za početnike

Iako je omlet jelo koje se sve češće pojavljuje na jelovnicima, osobito među mlađom populacijom, mnogi priznaju da ga je iznimno teško pripremiti. Prema novoj studiji, česti problemi uključuju zagorjela ili suha jaja, a ponekad omlet ostane sirov u sredini. Ipak, vrhunski chef Paul Foster, čiji restoran Salt nosi prestižnu Michelinovu zvjezdicu, tvrdi da čak i potpuni početnici mogu svladati vještinu pripreme savršenog omleta.

"Ljudi sve više prihvaćaju jela koja su zdrava, cjenovno pristupačna i beskrajno prilagodljiva, a omlet ispunjava sve te kriterije", izjavio je glasnogovornik organizacije British Lion Eggs, koja je provela istraživanje. "Bilo da ga volite zlatnog, kremastog ili taman pečenog, jaja su siguran, održiv i ukusan način da pripremite svoj idući obrok."

Pravi broj jaja je ključan

Prvi savjet stručnjaka odnosi se na količinu. Za omlet za jednu osobu preporučuje se korištenje točno tri jaja, bez obzira na njihovu veličinu. Prema chefu Fosteru, dva jaja "nikada nisu dovoljna", dok su četiri "jednostavno previše".

Tehnika miješanja čini razliku

Chef upozorava da jaja ne smijete predugo tući. Dovoljno ih je miješati pjenjačom samo dok se bjelanjak i žumanjak ne sjedine. Ako pretjerate, smjesa će postati pjenasta i puna zraka, što će negativno utjecati na konačnu teksturu omleta.

Idealna temperatura za pravljenje omleta

"Temperatura je iznimno važna; koristite srednje jaku vatru", savjetuje Foster. "Cilj je da se maslac zapjeni, ali da ne potamni. Ako se samo topi, tava nije dovoljno vruća, a ako odmah počne tamnjeti, prevruća je." Kako se omlet počinje formirati, postupno smanjujte temperaturu.

Ne zaboravite na začine, ali pazite na vrijeme. "Sol dodajte neposredno prije izlijevanja jaja u tavu. Ako sol dodate prerano i pustite da stoji, razgradit će proteine u jajima i promijeniti teksturu", objašnjava chef.

Odabir prave masnoće i tave

Za najbolji okus, chef koristi maslac. Međutim, ako se bojite da će zagorjeti, možete dodati malo neutralnog ulja, poput suncokretovog ili biljnog, kako biste to spriječili, piše Express.

Veličina tave također igra veliku ulogu. Ako je tava premala, omlet se neće ravnomjerno ispeći i bit će ga teško preklopiti. Ako je prevelika, ispeći će se prebrzo i postati suh. Za omlet od tri jaja, idealan je promjer tave između 15 i 20 centimetara.

Kako pravilno dodati nadjev?

Pazite da ne pretjerate s nadjevom. "Sir naribajte na sitno i ravnomjerno ga rasporedite. Većinu nadjeva najbolje je dodati na samom kraju, neposredno prije preklapanja. Tako ćete lakše postići ravnomjeran završetak i spriječiti pucanje omleta", napominje Paul.

Završni koraci: Odmor i preklapanje

Prije nego što ga preklopite, pustite omlet da "odmori" u tavi deset do 15 sekundi. Time se smanjuje rizik od pucanja.

"Omlet se preklapa, a ne okreće", ističe chef. To treba učiniti kada je donji dio pečen i formiran kao cjelina, ali je vrh još uvijek mekan i lagano tekuć. Špatulom preklopite jednu stranu prema sredini (na trećinu), a zatim ponovite s drugom stranom kako biste dobili efekt rolice. Pažljivo ga prebacite na topli tanjur tako da linija preklopa bude na dnu.

Kao završni dodir, dok je omlet još vruć na tanjuru, premažite ga svježom kockicom maslaca kako biste mu dali "luksuzni sjaj". Za dodatnu svježinu i aromu, možete ga posuti nasjeckanim začinskim biljem poput vlasca ili kopra te s malo sitno naribane korice limuna. "Ovi detalji zaista mogu oživjeti cijelo jelo", zaključuje chef Foster.

