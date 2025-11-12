Goveđi gulaš bit će fantastičan ako dodate neobičan sastojak: Imamo recept slavnog kuhara

S dolaskom hladnijih dana, krepki goveđi gulaši postaju jedan od omiljenih obroka za grijanje duše i tijela. Poznati britanski kuhar James Martin tvrdi da ovo klasično jelo može biti još ukusnije ako se jedan od ključnih sastojaka pripremi na posve neočekivan način, kako prenosi britanski Express.

Tajna je u kuhanju luka u pivu

U jednoj od epizoda svoje popularne emisije James Martin's Saturday Morning, kuhar je ugostio hortikulturista Davida Domoneyja, koji je donio različite sorte luka. Martin je tom prilikom posebno pohvalio francuski luk sorte Roscoff, nazvavši ga "najcjenjenijim lukom" koji je ikad vidio.

Zatim je demonstrirao, prema njegovu mišljenju, najbolji način pripreme luka, osobito kada se poslužuje uz odrezak ili koristi za stvaranje bogatog temeljca za goveđi gulaš. "Sve što sam napravio s ovim lukom jest da sam ga skuhao u pivu. Bilo koji luk koji imate, crveni ili obični, ostavite mu koru i jednostavno ga skuhajte u pivu", objasnio je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Objašnjavajući postupak, dodao je: "U lonac ulijte pivo, tamno pivo, ne lager, i ubacite cijele glavice luka. Ostavite koru i kuhajte otprilike 30 minuta. Od te tekućine možete napraviti najnevjerojatniji temeljac, savršen je za goveđi gulaš".

Nakon kuhanja, Martin predlaže da se luk prepolovi i stavi izravno na roštilj ili grill tavu. Pokazujući koliko okusa luk razvije nakon namakanja u pivu, rekao je: "Prirodni šećeri iz luka će se karamelizirati, a okus je fantastičan čak i kad ga jedete samog".

Recept za savršeni goveđi gulaš

Na svojoj službenoj stranici, Martin dijeli i cijeli recept za goveđi gulaš koji uključuje ovaj trik.

Sastojci za gulaš:

1 kg juneće koljenice, narezane na veće kocke

2 žlice glatkog brašna

Maslinovo ulje

25 g maslaca

2 glavice luka, oguljene i nasjeckane

2 češnja češnjaka, oguljena i nasjeckana

6 velikih mrkvi, oguljenih i prepolovljenih

500 ml goveđeg temeljca

500 ml tamnog piva Guinness

2 lista lovora

2 grančice timijana

Foto:

Martin dijeli još jedan važan savjet: "Dobro je zapeći meso prije kuhanja. Radite to u serijama, u vrućoj tavi, kako bi se meso zapeklo, a ne počelo odmah kuhati u vlastitim sokovima. Također, meso mora biti narezano na dovoljno velike komade kako se ne bi raspalo tijekom dugog kuhanja".

Priprema okruglica za gulaš

Gulaš se ponekad poslužuje s okruglicama, a za njihovu pripremu potrebni su sljedeći sastojci:

Sastojci za okruglice:

125 g loja (ili čvrste svinjske masti)

200 g samodižućeg brašna (ili glatkog brašna s dodatkom praška za pecivo)

1 manji svežanj peršina, nasjeckan

Sol i papar

150 ml hladne vode

Priprema:

Komade junetine uvaljajte u brašno začinjeno solju i paprom. U velikom loncu zagrijte ulje i maslac pa meso pržite u serijama dok ne dobije lijepu boju sa svih strana. Zapečeno meso stavite u veći lonac za kuhanje, dodajte preostale sastojke za gulaš, zakuhajte, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno dva sata. Prebacite gulaš u veliku vatrostalnu posudu. Pećnicu zagrijte na 200 °C. Za okruglice, pomiješajte sve suhe sastojke, dodajte vodu i umijesite tijesto. Oblikujte osam kuglica, posložite ih po vrhu gulaša i pecite sve zajedno u pećnici 30 minuta.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'