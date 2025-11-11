Povratak kralja jeseni na tanjur: Donosimo recepte za raskošne kolače i kremaste juhe

Dok Nat King Cole pjeva prve stihove legendarne "The Christmas Song", misli nam neizbježno lete prema blagdanskoj idili. No, jeste li ikada osjetili miris, okusili ili čak vidjeli svježe pečeni kesten?

Stručnjaci kesten često nazivaju "ne-orahom" jer se po svojim svojstvima značajno razlikuje od drugih orašastih plodova. Svježe pečen, on je sladak i kremast, s teksturom koja podsjeća na slanutak i okusom koji priziva slatki krumpir i kukuruz, s notama muškatnog oraščića. Više je škrobast nego mastan, a uz to je i prepun hranjivih tvari. Bogat je vlaknima, vitaminom C i antioksidansima, a za razliku od većine orašastih plodova, ima nizak udio masti i kalorija.

Njegov suptilno sladak, a opet kompleksan okus savršeno funkcionira sam za sebe, ali se jednako dobro uklapa u slatka i slana jela, čineći ga jednim od najsvestranijih jesenskih plodova.

Put do savršenog pečenog kestena

Iako postoji desetak načina pripreme, metoda sporog pečenja uz dodatak pare daje najkremastije i najukusnije rezultate. Ovaj postupak osigurava da se kesteni ne isuše, a njihova unutrašnjost ostaje mekana i sočna.

Sastojci:

450 g cijelih kestena

Voda

Priprema:

Pregledajte kestene i odbacite sve koji imaju rupice ili su mekani na dodir. Dobro ih isperite. Oštrim nožićem ili kuhinjskim škarama zarežite veliki "X" na zaobljenoj strani svakog kestena. Važno je prorezati tvrdu vanjsku ljusku. Zarezane kestene stavite u veliku zdjelu otpornu na toplinu i prelijte ih vrućom vodom. Pustite ih da se namaču 15 do 60 minuta. Zagrijte pećnicu na 150 °C. Na srednju rešetku stavite lim za pečenje, a ispod njega, na dno pećnice, stavite manju posudu (primjerice, kalup za kruh). Kada se pećnica zagrije, ocijedite kestene i rasporedite ih na lim za pečenje s prerezanom stranom prema gore. U posudu na dnu pećnice ulijte otprilike dvije šalice vruće vode kako biste stvorili paru. Pecite kestene jedan sat. Ako voda iz posude ispari tijekom pečenja, dodajte još. Čistu kuhinjsku krpu namočite u vodu, dobro je ocijedite i raširite na radnoj površini. Vruće kestene istresite na krpu i čvrsto ih zamotajte. Pustite da odstoje pet minuta. Ljuska se puno lakše skida dok su još topli. Uživajte u njima odmah ili ih iskoristite u daljnjim receptima.

Raskošni deserti s kestenom

Pečeni kesteni temelj su za brojne slastice, a mi vam donosimo dva recepta koji se nadovezuju jedan na drugi: prvo svestranu kremu od kestena, a zatim i raskošan kolač koji će postati zvijezda svake prigode.

Foto: Pexels

Krema od kestena (Crème de marrons)

Ovaj popularni francuski namaz iznenađujuće je jednostavan za pripremu. Možete ga mazati na tost, koristiti kao punjenje za palačinke ili kao bazu za kolače i kreme. Najbolji okus dat će svježe pečeni kesteni, no recept jednako dobro funkcionira i s kupovnim, već oguljenim kestenima.

Sastojci:

250 g oguljenih, pečenih kestena

230 ml vode

50 g bijelog šećera

50 g svijetlog smeđeg šećera

½ žličice sitne morske soli

Sjemenke iz ½ mahune vanilije (ili 2 žličice ekstrakta vanilije)

1 žlica tamnog ruma ili konjaka (po želji)

Priprema:

Grubo nasjeckajte kestene i stavite ih u manji lonac s vodom. Pustite da zavrije na jakoj vatri, zatim smanjite na srednju jačinu, poklopite i kuhajte šest do deset minuta, dok ne omekšaju toliko da ih možete zgnječiti žlicom o stijenku lonca. Dodajte obje vrste šećera, sol, sjemenke vanilije i rum. Ponovno pustite da zavrije i kuhajte dok se šećer potpuno ne otopi. Maknite s vatre i pustite da se smjesa malo ohladi. Prebacite smjesu u blender ili sjeckalicu i miksajte četiri do pet minuta dok ne dobijete konzistenciju glatkog maslaca od kikirikija. Ako je smjesa pregusta, dodajte žlicu vode. Kremu prebacite u hermetički zatvorenu posudu i ostavite da se potpuno ohladi. U hladnjaku se može čuvati do tjedan dana.

Foto: Pixabay

Kuglof od kestena i smeđeg maslaca

Ovaj kolač spaja bogatstvo kreme od kestena s orašastom aromom smeđeg maslaca, stvarajući savršeno nježnu i baršunastu teksturu. Priprema se brzo, a jednostavna čokoladna glazura pretvara ga u elegantan desert idealan za blagdanska okupljanja.

Sastojci za kolač:

200 g glatkog brašna

1 ½ žličice praška za pecivo

227 g neslanog maslaca

200 g šećera

½ žličice sitne morske soli

400 g kreme od kestena (sobne temperature)

4 velika jaja (sobne temperature)

2 žlice tamnog ruma ili konjaka

Priprema kolača:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Veliki kalup za kuglof obilno premažite maslacem i pobrašnite. U zdjeli pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Napravite smeđi maslac: U loncu na srednje jakoj vatri otopite maslac. Pustite ga da se pjeni. Kad se pjena malo smiri, smanjite vatru i miješajte lopaticom, stružući dno. Kuhajte još jednu do dvije minute dok ne osjetite orašasti miris, a na dnu se ne pojave zlatnosmeđe mrvice. Odmah maknite s vatre. U sjeckalicu stavite šećer, sol, kremu od kestena i jaja. Miksajte desetak sekundi. Dodajte rum. Dok motor radi, polako ulijevajte vrući smeđi maslac, uključujući i smeđe mrvice s dna. Prelijte smjesu u veliku zdjelu. Prosijte polovicu mješavine brašna i lagano umiješajte pjenjačom. Dodajte ostatak brašna i miješajte samo dok se sastojci ne sjedine. Nemojte previše miješati. Ulijte tijesto u pripremljeni kalup i pecite 40 do 50 minuta. Kolač je gotov kad čačkalica umetnuta u sredinu izađe s nekoliko vlažnih mrvica. Pustite da se kolač hladi u kalupu 15 minuta, a zatim ga preokrenite na rešetku i ostavite da se potpuno ohladi.

Sastojci za glazuru:

90 g nasjeckane poluslatke čokolade (oko 60 posto kakaa)

115 ml vrhnja za šlag

1 žličica ekstrakta vanilije

2 do 3 žlice nasjeckanih pečenih kestena za ukras

Priprema glazure:

U posudi otpornoj na toplinu pomiješajte nasjeckanu čokoladu. U malom loncu zagrijte vrhnje za šlag do vrenja i prelijte ga preko čokolade. Pustite da odstoji dvije minute, zatim dodajte vaniliju i snažno miješajte dok ne dobijete glatki ganache. Pustite da se glazura hladi na sobnoj temperaturi dok ne dobije gustoću meda. Ohlađeni kolač stavite na rešetku, a ispod rešetke papir za pečenje. Prelijte glazuru preko kolača i ukrasite nasjeckanim kestenima.

Foto: Pexels

Klasična francuska juha od kestena

Za one koji preferiraju slane okuse, baršunasta juha od kestena ili velouté de châtaigne pravi je odabir. Ova elegantna juha tradicionalno se poslužuje za blagdane u Francuskoj, a njezina kremasta tekstura i bogat okus čine je savršenim početkom svakog jesenskog ili zimskog obroka.

Sastojci:

400 g oguljenih, pečenih ili kuhanih kestena

1 veća glavica luka (ili 2 ljutike)

1 žlica maslinovog ulja ili maslaca

1 l povrtnog temeljca

100 ml vrhnja za kuhanje

Prstohvat muškatnog oraščića

Sol i svježe mljeveni papar

Svježi timijan ili peršin za ukras

Priprema:

U većem loncu zagrijte maslinovo ulje ili maslac. Dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte na laganoj vatri dok ne postane staklast i mekan. Dodajte kestene (nekoliko sačuvajte za ukras) i povrtni temeljac. Začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem. Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko 20 minuta, dok kesteni dodatno ne omekšaju. Juhu usitnite štapnim mikserom ili u blenderu dok ne postane potpuno glatka i baršunasta. Vratite juhu u lonac, umiješajte vrhnje za kuhanje i zagrijte je, ali pazite da ne proključa. Poslužite vruće, ukrašeno nasjeckanim kestenima, svježim timijanom i, po želji, s nekoliko kapi vrhnja ili maslinovog ulja. Savršeno se slaže s prepečenim kruhom.

Bilo da se odlučite za slatku ili slanu varijantu, kesten je namirnica koja zaslužuje povratak u naše kuhinje. Njegova priča o opstanku podsjetnik je na bogatstvo prirode, a njegov okus poziv da usporimo i uživamo u jednostavnim, ali nezaboravnim trenucima koje donosi jesen. Vrijeme je da ponovno otkrijemo ovog kulinarskog kralja.

