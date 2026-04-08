Evo koliko su pistacije zdrave i tko treba biti na oprezu: 'Ključan je njihov sastav'

U posljednjih nekoliko godina, pistacije su evoluirale od uobičajene grickalice do statusa luksuzne namirnice, što je dijelom posljedica popularizacije proizvoda poput takozvane Dubai čokolade. Postale su sveprisutne, od pekarskih proizvoda i namaza do napitaka i deserata koji ističu njihov premium karakter.

Iako je konzumacija pistacija praksa stara tisućama godina, moderni oblici u kojima se one konzumiraju znatno se razlikuju. Stoga se neki pitaju predstavljaju li pistacije istinski zdravu namirnicu ili su tek dio prolaznog prehrambenog trenda.

Foto: Pexels

Zdravstvene koristi pistacija

Znanstveni dokazi potvrđuju da pistacije posjeduju značajne zdravstvene dobrobiti. Bogate su vlaknima, zdravim mastima i esencijalnim nutrijentima, a njihova konzumacija povezuje se s poboljšanjem kardiovaskularnog zdravlja i regulacijom apetita. Međutim, ključno je razumjeti da nutritivna vrijednost znatno varira te da proizvodi koji sadrže pistacije ne pružaju nužno iste prednosti kao cjeloviti oraščić.

Nutritivna vrijednost u ljusci

Pistacije se odlikuju visokom nutritivnom gustoćom, a suvremena istraživanja potvrđuju njihovu vrijednost u prehrani. Smatraju se jednim od rijetkih biljnih izvora koji osiguravaju potpuni protein, što znači da sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina neophodnih za ljudski organizam. Standardna porcija od 30 grama sadrži približno šest grama proteina.

"Standardna porcija od 30 grama osigurava oko tri grama vlakana, što je otprilike deset posto preporučenog dnevnog unosa", objašnjava registrirani nutricionist Rob Hobson za Daily Mail Online. Ovo predstavlja značajan doprinos dnevnim potrebama, posebice s obzirom na činjenicu da velik dio populacije ne unosi preporučenu količinu vlakana. Vlakna prisutna u pistacijama podržavaju probavni sustav, služe kao hrana za korisne crijevne bakterije i usporavaju apsorpciju šećera, što rezultira stabilnijom razinom glukoze u krvi i energije.

Zdrave masti

Iako pistacije imaju visok udio masti, ključan je njihov sastav. Porcija od 30 grama sadrži približno 13 grama masti, od čega samo 1,5 grama čine zasićene masne kiseline. Prevladavaju nezasićene masti, čiji je unos povezan s poboljšanjem kardiovaskularnog zdravlja.

Hobson ističe važan aspekt: "Masnoća u cjelovitim orašastim plodovima zarobljena je unutar staničnih stijenki, što se naziva matrica hrane. Budući da probavni sustav ne razgrađuje u potpunosti svaku biljnu stanicu, dio masti se ne apsorbira. Istraživanja pokazuju da bi iskoristiva energetska vrijednost cjelovitih orašastih plodova mogla biti deset do 20 posto niža od one procijenjene standardnim kalorijskim izračunima."

Foto: Shutterstock

Mogu li pomoći pri mršavljenju?

Unatoč relativno visokoj kalorijskoj vrijednosti, s oko 160 kalorija po porciji od 30 grama, pistacije mogu doprinijeti održavanju zdrave tjelesne težine. "Opsežne studije pokazuju da osobe koje redovito konzumiraju orašaste plodove ne bilježe porast tjelesne težine, a dugoročno često održavaju zdraviji indeks tjelesne mase", navodi Hobson.

Kombinacija biljnih proteina, vlakana i nezasićenih masti pridonosi produljenom osjećaju sitosti. Dodatno, relevantan je i takozvani "princip pistacije": konzumacija pistacija iz ljuske usporava unos hrane, dok nakupljene prazne ljuske služe kao vizualni pokazatelj pojedene količine, djelujući kao psihološki signal za sitost. Određene studije pokazuju da takav pristup može smanjiti kalorijski unos za više od 40 posto.

Razlika između pistacije i proizvoda s okusom pistacije

Dok je čisti maslac od pistacija proizveden isključivo od oraščića, nutritivno vrijedan izbor, mnogi komercijalni proizvodi poput krema i namaza imaju znatno drugačiji sastav. Proizvodi poput popularnih čokolada punjenih kremom od pistacija često sadrže visoke udjele dodanog šećera, biljnih ulja i emulgatora.

"U tom trenutku proizvod prelazi iz kategorije cjelovite hrane u kategoriju slastice. Problem leži u činjenici da se popularnost okusa pistacije iskoristila za obogaćivanje ultraprerađenih proizvoda poput zaslađenih napitaka i čokolada", upozorava Hobson. Nije problem u samoj pistaciji, već u činjenici da se njenim dodavanjem drastično mijenja cjelokupni nutritivni profil konačnog proizvoda.

Foto: Pexels

Tko bi trebao biti na oprezu?

Iako su pistacije korisne za većinu populacije, određene skupine trebaju pristupiti njihovoj konzumaciji s oprezom. Osobe s alergijom na orašaste plodove trebaju ih izbjegavati, osobito zbog poznate unakrsne reaktivnosti s indijskim oraščićima. Budući da sadrže visok udio FODMAP spojeva, kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva mogu uzrokovati probavne smetnje poput nadutosti i bolova.

Također, zbog sadržaja vitamina K, osobe koje uzimaju antikoagulantne lijekove, poput varfarina, trebale bi se konzultirati s liječnikom prije značajnijeg povećanja unosa pistacija.

Za ostvarivanje maksimalnih zdravstvenih koristi, preporučuje se konzumacija pistacija u njihovom najprirodnijem obliku: sirovih ili lagano prženih, bez dodane soli i po mogućnosti u ljusci radi prirodne kontrole veličine porcije. Mogu se dodavati jogurtu ili zobenoj kaši, salatama za poboljšanje teksture ili koristiti kao dio panade za ribu i piletinu, čime postaju svestran i nutritivno vrijedan dodatak uravnoteženoj prehrani.

POGLEDAJTE GALERIJU

