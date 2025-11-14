Isprobajte šest inspirativnih recepata koji slave bogatstvo zimskih namirnica i griju dušu

Kada temperature padnu, a dani postanu kraći, malo toga pruža utjehu kao tanjur toplog, krepkog jela. Zima je idealno vrijeme za povratak tradicionalnim, zasitnim juhama i varivima koja ne samo da griju tijelo, već i dušu. Korištenje sezonskog povrća, poput bundeve, korjenastog povrća i kelja, osigurava najbogatiji okus i obilje nutrijenata, pretvarajući svaki obrok u zdravu i ukusnu gozbu.

Donosimo vam šest inspirativnih recepata koji slave bogatstvo zimskih namirnica. Od impresivnog gulaša posluženog u bundevi do klasičnog variva od kelja, ovi će recepti unijeti toplinu i zadovoljstvo u vašu kuhinju.

Bundeva – svestrana kraljica zime

Bundeva je, sa svojom jarkom bojom i blago slatkastim okusom, prava zvijezda hladnijih mjeseci. Bogata je vitaminima i vlaknima, a njezina kremasta tekstura čini je savršenom bazom za juhe, variva i piree. Bilo da se odlučite za hokaido, butternut ili neku drugu vrstu, nećete pogriješiti.

Goveđi gulaš poslužen u bundevi

Ako želite pripremiti jelo koje će oduševiti sve za stolom, ovo je pravi izbor. Gusti goveđi gulaš poslužen izravno iz pečene bundeve vizualno je spektakularan, a okus je dubok i bogat. Za ovaj recept trebat će vam jedna veća bundeva, teška oko 4-5 kilograma.

Sastojci:

1 veća bundeva (cca 4-5 kg)

3 žlice biljnog ulja, podijeljeno

1 kg junećeg buta za gulaš, narezanog na kocke

3 veća krumpira, oguljena i narezana na kocke

1 velika glavica luka, sjeckana

4 mrkve, narezane na kolutiće

1 veća zelena paprika, sjeckana

4 režnja češnjaka, mljevena

1 čaša vode

2 žličice soli i ½ žličice papra

2 žlice goveđeg temeljca u granulama

1 konzerva (400 g) pelata, sjeckanih

Foto: Shutterstock

Priprema: U velikom loncu zagrijte dvije žlice ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte junetinu i pržite je dok ne porumeni sa svih strana. Zatim umiješajte krumpir, luk, vodu, mrkvu, papriku, češnjak, sol i papar. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko dva sata. Nakon toga, umiješajte temeljac u granule i sjeckane pelate.

Zagrijte pećnicu na 165 °C. Bundevi odrežite vrh poput poklopca te izdubite sjemenke i vlaknasti dio. Unutrašnjost bundeve napunite pripremljenim gulašem. Vanjsku stranu bundeve premažite preostalom žlicom ulja i stavite je u dublji lim za pečenje. Pecite u zagrijanoj pećnici oko dva sata, odnosno dok bundeva ne omekša. Gulaš poslužite izravno iz bundeve, a pri svakom serviranju zagrabite i malo pečenog mesa bundeve.

Mediteransko varivo od bundeve i leće

Za lakši, ali jednako ukusan i hranjiv obrok, isprobajte ovo varivo nadahnuto mediteranskom kuhinjom. Kombinacija slatke bundeve, zemljanih gljiva i leće bogate proteinima stvara savršenu ravnotežu okusa.

Sastojci:

2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 glavica luka, 2 mrkve, 1 stapka celera (sve sitno sjeckano)

3 režnja češnjaka, naribana

2 žlice koncentrata rajčice

1 žličica sušenog origana i ½ žličice ružmarina

1 šalica smeđe ili zelene leće, isprane

350 g bundeve (npr. butternut), oguljene i narezane na kocke

170 g gljiva, narezanih

5 šalica povrtnog temeljca

Sol i papar po ukusu

1 žlica balzamičnog octa

Priprema: U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje te dodajte sjeckani luk, mrkvu i celer. Pirjajte oko 4-5 minuta dok povrće ne omekša. Umiješajte koncentrat rajčice, češnjak, origano i ružmarin te kuhajte još minutu. Dodajte ispranu leću, kockice bundeve, gljive i povrtni temeljac. Začinite solju i paprom. Pustite da lagano zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte 25 do 35 minuta, dok leća i bundeva ne omekšaju, a varivo se ne zgusne. Na kraju kušajte, po potrebi dosolite i umiješajte balzamični ocat za svježinu. Poslužite toplo uz krišku prepečenog kruha.

Korjenasto povrće – temelj zimske kuhinje

Mrkva, pastrnjak, celer i krumpir nezaobilazni su sastojci zimskih jela. Pristupačni su, svestrani i prepuni nutrijenata poput vitamina A i C. Njihova prirodna slatkoća i zemljani okusi savršena su osnova za krepke juhe.

Gusta juha od korjenastog povrća s ječmom

Ova rustikalna juha pravi je obrok na žlicu. Puna je komadića raznog povrća, a ječam joj daje dodatnu teksturu i čini je iznimno zasitnom. Recept je prilagodljiv – slobodno koristite korjenasto povrće koje najviše volite ili imate pri ruci.

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

1 veća glavica luka, sjeckana

3 režnja češnjaka, mljevena

10-12 šalica miješanog korjenastog povrća (npr. batat, mrkva, korijen celera, repa, pastrnjak), oguljenog i narezanog na kockice

7 šalica povrtnog temeljca ili vode

⅓ šalice ječma, ispranog

1 žličica timijana, sol, papar

Po želji: svježi kopar ili peršin

Za kraj: 2 šalice svježeg špinata

Foto: Shutterstock

Priprema: U velikom loncu na srednjoj vatri zagrijte ulje. Dodajte luk i pirjajte ga 5 minuta dok ne postane staklast. Umiješajte češnjak i pirjajte još pola minute, a zatim dodajte svo narezano korjenasto povrće i miješajte 3 minute. Ulijte temeljac ili vodu, dodajte ječam, timijan, sol, papar i kopar (ako ga koristite). Pustite da zavrije, poklopite, smanjite vatru i kuhajte 30-40 minuta dok povrće i ječam ne omekšaju. Juha će se stajanjem dodatno zgusnuti. Na samom kraju umiješajte špinat i kuhajte još minutu dok ne povene. Poslužite toplo, po želji s malo parmezana.

Kremasta juha od pečenog zimskog povrća

Pečenje povrća prije kuhanja u juhi produbljuje i karamelizira njegove okuse, dajući juhi nevjerojatno bogatu i slatkastu notu. Ova baršunasta juha idealna je za elegantniju večeru.

Sastojci:

3 pastrnjaka, 3 mrkve, 2 repe, 1 manja butternut tikva, 1 korijen celera, 1 batat (sve oguljeno i narezano na kocke)

¼ šalice maslinovog ulja

1 žličica soli, ½ žličice papra

3 žlice maslaca

1 stapka celera i ½ glavice luka, sitno sjeckano

1 litra povrtnog temeljca

½ šalice vrhnja za kuhanje

Priprema: Zagrijte pećnicu na 220 °C. U velikom limu za pečenje pomiješajte svo narezano korjenasto povrće. Prelijte maslinovim uljem, posolite i popaprite te dobro promiješajte. Pecite 30 do 45 minuta, miješajući svakih 15 minuta, dok povrće ne omekša i lagano se karamelizira. U međuvremenu, u velikom loncu otopite maslac i na njemu pirjajte sjeckani celer i luk dok ne omekšaju. Ulijte temeljac i pustite da zavrije. Dodajte pečeno povrće i kuhajte još 10 minuta. Juhu usitnite štapnim mikserom dok ne postane potpuno glatka. Na kraju umiješajte vrhnje za kuhanje, po potrebi dosolite i poslužite.

Kelj – zeleni junak hladnih dana

Kelj je nutritivna bomba, bogat vitaminima i željezom. Iako ga neki nepravedno izbjegavaju, pravilno pripremljen kelj u varivu postaje mekan, ukusan i iznimno utješan, osobito u kombinaciji s krumpirom, mesom ili kobasicama.

Domaće varivo od kelja s kobasicama

Ovo je klasik hrvatske kuhinje koji nikad ne izlazi iz mode. Izdašno, ukusno i jednostavno za pripremu, savršen je obiteljski ručak za hladne zimske dane.

Sastojci:

1 srednja glavica kelja, narezana na trakice

3 krumpira, narezana na kocke

1 manja glavica luka, sjeckana

2 mrkve, narezane na kolutiće

2 režnja češnjaka, sjeckana

2 žlice ulja

Sol, papar, crvena paprika

2 lovorova lista

2 para kobasica za kuhanje

Priprema: Na ulju pirjajte luk dok ne postane staklast. Dodajte mrkvu i pirjajte još nekoliko minuta. Umiješajte krumpir i češnjak, a nakon minute dodajte crvenu papriku, sol, papar i lovorov list. Zatim dodajte narezani kelj i kobasice. Podlijte vodom ili temeljcem tek toliko da prekrije sastojke. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko 45 minuta, dok krumpir i kelj potpuno ne omekšaju. Po želji, varivo možete zgusnuti laganom zaprškom.

Foto: Shutterstock

Krepka juha od kelja s teletinom

Za one koji vole konkretnija jela, ova juha s komadićima meke teletine bit će pun pogodak. Dovoljno je zasitna da posluži kao glavno jelo, a kombinacija okusa mesa i povrća je neodoljiva.

Sastojci:

800 g kelja, očišćenog i narezanog

500 g teletine od buta, narezane na kocke

400 g krumpira, narezanog na kocke

200 g mrkve, narezane na kocke

200 g luka, sjeckanog

2 režnja češnjaka, sjeckana

80 ml maslinovog ulja

1.5 litra vode ili temeljca

Sol, papar i crvena dimljena paprika

Priprema: Meso posolite i ostavite da odstoji. Na maslinovom ulju zažutite luk, dodajte češnjak, a zatim i kockice mesa te ih kratko zapecite. Dodajte krumpir, mrkvu i kelj. Zalijte vodom ili temeljcem, posolite i kuhajte na laganoj vatri oko sat vremena, dok meso i povrće ne omekšaju. Pred kraj kuhanja dodajte dimljenu papriku za dodatnu aromu. Poslužite toplo, po želji s žlicom kiselog vrhnja.

Iskoristite bogatstvo koje nam zima nudi na tanjuru. Priprema ovih jela ispunit će vaš dom predivnim mirisima i pružiti vam osjećaj topline i ugode koji je tako potreban tijekom hladnih mjeseci. Uživajte u kuhanju

