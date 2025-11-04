Zaboravite na limun: Ova riba popularnija je kao ljetno jelo, ali velike prednosti pruža zimi

Losos je popularna namirnica u svako doba godine, no često ga se doživljava kao lagano, ljetno jelo. Njegov svježi okus i mogućnosti kombiniranja čine ga odličnim izborom za obrok tijekom vrućih dana. Međutim, ovisno o načinu pripreme, losos može postati i izdašan jesenski ili zimski specijalitet. Ključ je, kako tvrde stručnjaci, u odabiru pravih sastojaka. Prema pisanju britanskog Expressa, samo jedna promjena u pripremi može u potpunosti transformirati ovo jelo za hladnije vrijeme.

S padom temperatura, u kuhinjama se sve češće pripremaju krepka i topla jela koja pružaju utjehu nakon boravka na hladnoći. Obično su to gusta variva, pečenja ili zasitni umaci. Ipak, losos je jednostavna, a ukusna opcija koju ne bismo trebali zanemariti, pogotovo zimi, zbog visokog udjela vitamina D koji je tada posebno važan za naš organizam.

Zašto je losos idealan za hladnije dane?

Umjesto da ga poslužujete s citrusima, što je jedan od najčešćih načina pripreme, razmislite o drugim dodacima koji će ga učiniti nezaobilaznim dijelom vaše jesenske i zimske kuhinje. Njegove zdravstvene dobrobiti previše su vrijedne da bismo ih propustili tijekom hladnijih mjeseci.

Mimi Morley, glavna razvijateljica recepata u tvrtki za dostavu hrane HelloFresh, predlaže da se umjesto limuna koristi umak od soje. "Ne morate se odreći lakših proteina čim ljeto završi. Trik je u tome da im pristupite drugačije. Losos se zapravo nevjerojatno dobro uklapa u hladnije mjesece ako se pravilno pripremi i spoji s odgovarajućim sastojcima", objašnjava ona.

"Nutritivne prednosti lososa idealne su za ovo doba godine. Pun je omega-3 masnih kiselina i vitamina D, što je odlično za mračnije i hladnije dane", dodaje Morley.

Jesenski okusi preuzimaju glavnu ulogu

Dok citrusi jelima daju svježinu i lakoću, jesen i zima traže toplinu i dubinu okusa. Upravo tu na scenu stupaju drugačiji sastojci koji će obogatiti vaš obrok.

"Jesenski sastojci prirodno preuzimaju glavnu ulogu. Ljepljiva glazura od meda i soje ili kombinacija javorovog sirupa i senfa funkcioniraju predivno. Možete isprobati i smeđi maslac s malo kadulje za još bogatiji okus", savjetuje stručnjakinja.

Osim umaka i glazura, toplinu jelu možete dodati i pomoću začina. "Prstohvat dimljene paprike ili mljevenog kima može dodati toplinu, a da pritom ne nadjača delikatan okus lososa. Potrebna je samo mala količina kako bi okusi postali sezonski i uravnoteženi", zaključuje Morley.

Stoga, sljedeći put kada se zaželite lososa tijekom hladnijih dana, preskočite krišku limuna i poigrajte se s bogatijim, toplijim aromama. Ne samo da ćete otkriti novu dimenziju ove ukusne ribe, već ćete svom tijelu osigurati i prijeko potrebne nutrijente za borbu protiv zimskog sivila.

