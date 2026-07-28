I oni ulaze na tržište obiteljskih SUV-ova: Donose rješenje za najveći strah vozača

Nakon što su s limuzinom SU7 dokazali da misle ozbiljno, tehnološki div Xiaomi sada cilja na najkonkurentniji segment kineskog tržišta - velike obiteljske terence. Predstavljanjem nove serije Sky Nomad, poznate u Kini kao Pengcheng, tvrtka ne samo da širi svoju ponudu, već uvodi i potpuno novu filozofiju automobila kao mobilnog životnog prostora.

Prvi modeli, N90 Max i N70 Max, donose radikalno drugačiji pristup od svega što je Xiaomi dosad ponudio, kombinirajući električni pogon s malim benzinskim motorom koji eliminira anksioznost zbog dometa.

Ovo nije samo ulazak u novu klasu, već strateški potez koji bi trebao definirati budućnost Xiaomijeve auto-divizije i izvršiti golem pritisak na etablirane igrače poput Li Auta i Huaweija.

Foto: Xiaomi

Odmak od struje: Zašto je EREV budućnost?

Do sada je svaki automobil koji je sišao s Xiaomijeve proizvodne trake bio potpuno električni. Serija Sky Nomad prekida taj obrazac uvođenjem EREV tehnologije (Extended-Range Electric Vehicle). Laički rečeno, radi se o električnim automobilima s produženim dometom. Vozilo za pogon kotača koristi isključivo elektromotore, osiguravajući tihu i uglađenu vožnju bez emisija. Međutim, ispod poklopca motora nalazi se i maleni benzinski motor čija jedina svrha nije pokretanje vozila, već rad kao generator koji puni bateriju kada se ona isprazni. Za mnoge kupce, osobito na golemom kineskom tržištu gdje infrastruktura za punjenje još uvijek nije sveprisutna, ovo predstavlja idealan kompromis.

Omogućuje svakodnevnu gradsku vožnju na struju, bez trošenja goriva i zagađenja, dok istovremeno eliminira strah od ostanka bez energije na dužim putovanjima. Vozač se ne mora brinuti o traženju punionica jer benzinski generator osigurava da se putovanje može nastaviti bez prekida. Xiaomi je zamislio Sky Nomad modele tako da se u svakodnevnoj upotrebi primarno oslanjaju na električnu energiju, dok se generator koristi kao sigurnosna mreža. Za vlasnike koji imaju pristup redovitom punjenju kod kuće ili na poslu, benzinski motor će se rijetko i paliti.

Foto: Xiaomi

Kunlun: Arhitektura stvorena za život

U središtu novih modela nalazi se potpuno nova tehnološka arhitektura Kunlun, koju je Xiaomi razvijao od nule od početka 2023. godine. Ova platforma nije samo temelj za pogonski sklop, već je ključna za ostvarenje vizije suosnivača Lei Juna, koji je povukao jasnu crtu između Xiaomijevih automobilskih serija. Dok su SU7 i budući YU7 automobili stvoreni za vozače i užitak u vožnji, Sky Nomad je zamišljen kao "životni prostor na kotačima". Arhitektura Kunlun to omogućuje kroz nekoliko ključnih inovacija. Prva i najvažnija je potpuno ravan pod kabine, bez središnjeg tunela koji je uobičajen kod mnogih vozila. To otvara nevjerojatnu količinu prostora i fleksibilnosti.

Foto: Xiaomi

Druga inovacija su dugačke vodilice sjedala integrirane u pod, koje omogućuju pomicanje sjedala u širokom rasponu. Vrhunac ove transformabilnosti je mogućnost rotiranja prednjih sjedala za 180 stupnjeva, čime se ona okreću prema drugom redu. U kombinaciji s pomičnim stolom, unutrašnjost se u trenu pretvara u ured, kafić ili dnevni boravak za druženje s obitelji. Čak se i središnji naslon za ruke može produžiti prema stražnjoj klupi i poslužiti kao šank. To je filozofija koja automobil promatra ne samo kao prijevozno sredstvo, već kao treći životni prostor, uz dom i ured.

Foto: Xiaomi

N90 Max: Admiralski brod za obitelj i avanturu

Model N90 Max pozicioniran je kao perjanica serije, punokrvni terenac pune veličine dizajniran za velike obitelji. S impresivnom dužinom od 5.285 milimetara i međuosovinskim razmakom od 3.080 milimetara, nudi izdašan prostor u konfiguracijama s pet ili sedam sjedala. Dizajnom dominiraju čiste linije i prepoznatljiva stražnja svjetla u obliku prstena koja se protežu cijelom širinom vozila. Pokreće ga dvostruki elektromotor s pogonom na sve kotače, snage 210 kW na stražnjoj i 100 kW na prednjoj osovini. Ovu postavu napaja ternarna litijska baterija proizvođača CALB, maksimalnog kapaciteta do 76 kWh.

Foto: Xiaomi

Prema kineskom CLTC ciklusu, to je dovoljno za čak 505 kilometara vožnje isključivo na struju. Prema strožem i realnijem WLTC ciklusu, domet na struju iznosi do 380 kilometara. Kada se baterija isprazni, u igru uskače 1,5-litreni M15DRE benzinski motor sa 112 kW snage, koji radi kao generator. Minimalna potrošnja goriva u tom režimu iznosi 5,7 litara na 100 kilometara, što je izvanredan rezultat za vozilo teško 2.800 kilograma.

Foto: Xiaomi

Prava zvijezda ponude je N90 Max Camping Edition. Klasificiran kao "vozilo za usluge u kulturi i životu", ovaj model dolazi tvornički opremljen s podiznim krovom. Pritiskom na gumb, dok je vozilo parkirano izvan javnih prometnica, krov se podiže i otkriva platformu za spavanje, pretvarajući automobil u kamper. Opremljen je i bočnim ormarićima, priključcima za tendu, a kao opcija nudi se i projektor za unutrašnjost te odvojivi stol. To je vozilo koje briše granice između automobila i doma za odmor.

Foto: Xiaomi

N70 Max: Svestrani gradski istraživač

Model N70 je nešto kompaktniji brat, dugačak 4.960 milimetara s međuosovinskim razmakom od 2.950 milimetara. Pozicioniran kao srednje do veliki obiteljski SUV s pet sjedala, dijeli dizajnerski jezik s većim N90, uključujući skrivene ručke na vratima i prepoznatljiva stražnja svjetla. Iako je manji, i dalje nudi obilje prostora zahvaljujući Kunlun platformi. Dostupan je u dvije glavne izvedbe. Osnovni model N70 koristi jedan elektromotor snage 210 kW koji pokreće stražnje kotače, a napaja ga litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija proizvođača Sunwoda, poznata po dugovječnosti i nižoj cijeni. Snažnija verzija, N70 Max, preuzima isti pogonski sklop kao i N90 Max: dva motora ukupne snage 310 kW, pogon na sve kotače i ternarnu litijsku bateriju tvrtke CALB. Svi modeli iz serije Sky Nomad dijele isti 1,5-litreni benzinski motor za produljenje dometa i imaju maksimalnu brzinu ograničenu na 190 km/h.

Testiran do krajnjih granica

Svjesni da je EREV pogonski sklop tehnički složeniji od čisto električnog, u Xiaomiju ništa nisu prepustili slučaju. Prije službenog predstavljanja, serija Sky Nomad prošla je kroz jedan od najopsežnijih programa testiranja u industriji. Od 30. lipnja, flota od 566 testnih vozila prešla je ukupno 4,28 milijuna kilometara u stvarnim uvjetima vožnje. Testiranja su trajala 626 dana, obuhvaćajući dvije zime i dva ljeta u ekstremnim uvjetima - od velike hladnoće i vrućine do vožnje na velikim nadmorskim visinama. Time Xiaomi želi uvjeriti kupce u pouzdanost i izdržljivost novih modela, smanjujući rizik od problema s tehnologijom koja je za njih potpuno nova.

Ambicije, cijena i dolazak u Europu

Predstavljanje Sky Nomad serije ključno je za Xiaomijeve ambiciozne planove rasta. Tvrtka je za 2026. godinu postavila cilj isporuke 550.000 vozila. U prvoj polovici godine isporučeno je 185.055 vozila, što znači da u drugoj polovici godine moraju postići prosječnu mjesečnu prodaju od oko 60.000 jedinica kako bi ostvarili cilj. To je znatno više od njihovog dosadašnjeg mjesečnog rekorda. Stoga je uspjeh N90 i N70 modela od presudne važnosti. Ulaze u segment kojim u Kini dominiraju Li Auto i Huaweijev Aito, brendovi koji su se duboko ukorijenili na tržištu obiteljskih EREV terenaca. Kako bi im konkurirao, Xiaomi će morati ponuditi agresivnu cijenu.

Prema neslužbenim informacijama kineskih medija, početna cijena za model N90 mogla bi se kretati oko 200.000 juana, što je otprilike 27.500 eura. Ako se to pokaže točnim, Xiaomi bi mogao ozbiljno uzdrmati tržište. Što se tiče Europe, Lei Jun je potvrdio planove za dolazak na Stari kontinent, no to se ne očekuje prije 2027. godine. S obzirom na popularnost SUV-ova u Europi, bilo bi veliko iznenađenje da ova inovativna i prilagodljiva serija ne pronađe put i do naših cesta.