Liječnici objasnili: Početkom se godine svi osjećamo umorno, a ovo je tajna zašto

Početak nove godine tradicionalno se doživljava kao vrijeme za nove početke, optimizam i postavljanje ciljeva. Ipak, za mnoge je siječanj mjesec u kojem se, umjesto poleta, javlja osjećaj iscrpljenosti, bezvoljnosti i svojevrsne izgubljenosti.

Taj fenomen, poznat kao "siječanjski blues" ili postblagdanski umor, nije znak slabosti, već prirodna reakcija organizma. Stoga, osjećati se tako nije samo normalno, već je i sasvim u redu – to je znak da vaš sustav traži prijeko potreban oporavak, piše Health.

Foto: Pexels

Zašto se javlja umor početkom nove godine?

Blagdansko razdoblje, iako ispunjeno radošću, često za sobom ostavlja iscrpljujuće posljedice. Intenzivan tempo, od financijskog pritiska kupovine darova do emocionalnog stresa obiteljskih okupljanja, narušava uobičajenu rutinu pojedinca.

Prekomjeran unos šećera i alkohola iscrpljuje nutritivne zalihe, što izravno utječe na umor i pad raspoloženja. Istovremeno, kasni odlasci na spavanje i poremećen ritam sna remete proizvodnju melatonina, hormona ključnog za odmor, što rezultira umorom čak i nakon naizgled dovoljno sati sna. Nakon što uzbuđenje splasne, tijelo i um ulaze u fazu oporavka, što se manifestira kao manjak energije, ističu liječnici.

Foto: Pexels

Utjecaj zime na organizam

Ključan faktor siječanjskog umora leži i u biologiji. Manjak sunčeve svjetlosti tijekom kratkih zimskih dana izravno utječe na cirkadijalni ritam, unutarnji sat koji regulira budnost i spavanje. Smanjena izloženost svjetlu potiče tijelo na proizvodnju veće količine melatonina, čineći ljude pospanijima, dok istovremeno može smanjiti razinu serotonina, neurotransmitera zaduženog za dobro raspoloženje.

Kod nekih osoba ovi simptomi mogu biti izraženiji i ukazivati na sezonski afektivni poremećaj (SAP), oblik depresije vezan uz izmjenu godišnjih doba. Istraživanja čak pokazuju da ljudsko tijelo zimi prirodno ima potrebu za više sna, što moderno društvo i radne obaveze rijetko dopuštaju. Uz sve navedeno, početak godine donosi i psihološki pritisak novogodišnjih odluka. Visoka očekivanja koja pojedinci postavljaju pred sebe mogu stvoriti osjećaj neuspjeha ako napredak nije odmah vidljiv, što dodatno produbljuje osjećaj beznađa.

Stoga je važno prihvatiti osjećaj umora i privremene izgubljenosti. To nije neuspjeh, već signal da je tijelu potreban odmor i oporavak. Umjesto forsiranja nerealnih ciljeva, ovo je razdoblje idealno za blag povratak rutini, brigu o prehrani, boravak na otvorenom kad god je to moguće i, najvažnije, suosjećanje prema sebi.

