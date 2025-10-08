Ekstrakt 'božanske hrane' usporava starenje: 'Studija pokazuje da višegodišnje korištenje pomaže'

Kakao, drevna namirnica koju su Maje i Asteci smatrali "hranom bogova", ponovno se vraća u središte znanstvene pozornosti. No, ovoga puta ne kao sastojak omiljenih slastica, već kao moćan saveznik u borbi protiv starenja. Najnovija istraživanja, predvođena monumentalnom studijom COSMOS, otkrivaju kako ekstrakt kakaa, bogat flavanolima, može značajno smanjiti kronične upale koje su u korijenu mnogih bolesti povezanih sa starenjem.

Upalno starenje: Nevidljiva prijetnja zdravlju

Kako godine prolaze, naš imunosni sustav prolazi kroz promjene. Jedna od najznačajnijih je pojava kronične, tihe upale niske razine, stanja koje znanstvenici nazivaju "upalno starenje" ili "inflammaging". Ova tinjajuća upala ne uzrokuje bol ili vidljive simptome, ali se smatra ključnim pokretačem razvoja brojnih kroničnih bolesti – od kardiovaskularnih problema i dijabetesa tipa 2 do demencije i Alzheimerove bolesti.

Upravo u ovom kontekstu kakao pokazuje svoj izvanredan potencijal. On je iznimno bogat izvor polifenola, posebice klase spojeva zvanih flavanoli, koji posjeduju snažna antioksidativna i protuupalna svojstva. Znanstvenici su godinama sumnjali da bi upravo ti spojevi mogli modulirati upalne procese u tijelu, a sada za to imaju i čvrste dokaze.

Studija COSMOS: Znanost potvrđuje moć kakaa

Jedno od najvažnijih istraživanja na ovom polju je COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), veliko, randomizirano i placebom kontrolirano kliničko ispitivanje koje je obuhvatilo više od 21.000 zdravih osoba starijih od 60 godina. Cilj je bio otkriti dugoročne učinke svakodnevnog uzimanja suplemenata ekstrakta kakaa.

"Naš interes za ekstrakt kakaa i upalno starenje proizašao je iz ranijih spoznaja o smanjenju kardiovaskularnih bolesti povezanih s kakaom," izjavio je Howard Sesso, epidemiolog iz bolnice Brigham and Women's. "Željeli smo provjeriti može li višegodišnja suplementacija modulirati upalno starenje – i podaci sugeriraju da može."

Ključni marker upale u značajnom padu

U podstudiji koja je pratila 598 sudionika tijekom dvije godine, istraživači su mjerili razine ključnih upalnih biomarkera u krvi. Rezultati su bili izvanredni. Kod skupine koja je uzimala 500 mg ekstrakta kakaa dnevno zabilježeno je značajno usporavanje rasta hsCRP-a (visokoosjetljivog C-reaktivnog proteina) u usporedbi s placebo skupinom.

HsCRP je jedan od najvažnijih općih pokazatelja sistemske upale i povišenog rizika od srčanih bolesti. Smanjenje ovog markera, koje je u prosjeku iznosilo 8,4% godišnje, izravno se povezuje sa zaštitnim učinkom na srce. Ovi nalazi pomažu objasniti zašto je u široj studiji COSMOS zabilježeno čak 27% smanjenje smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti kod sudionika koji su uzimali dodatak kakaa.

Zanimljivo je da su istraživači uočili i povećanje interferona-γ (IFN-γ), proteina ključnog za imunološki odgovor, što otvara potpuno nova pitanja za buduća istraživanja o utjecaju kakaa na imunitet.

Širi spektar dobrobiti za zdravo starenje

Osim protuupalnog i kardioprotektivnog djelovanja, znanost pripisuje flavanolima iz kakaa i druge važne uloge u očuvanju zdravlja:

Poboljšanje kognitivnih funkcija: Flavanoli mogu pomoći u prevenciji degeneracije mozga povezane sa starenjem i poboljšati pamćenje kod starijih osoba.

Flavanoli mogu pomoći u prevenciji degeneracije mozga povezane sa starenjem i poboljšati pamćenje kod starijih osoba. Antioksidativna zaštita: Kao snažan antioksidans, kakao štiti stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, što može usporiti stanično starenje i smanjiti vidljive znakove starenja na koži.

Kao snažan antioksidans, kakao štiti stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, što može usporiti stanično starenje i smanjiti vidljive znakove starenja na koži. Regulacija krvnog tlaka: Poznato je da kakao potiče proizvodnju dušikovog oksida u tijelu, molekule koja opušta krvne žile i pomaže u normalizaciji krvnog tlaka.

Nije svaka čokolada lijek

Iako su ovi rezultati iznimno obećavajući, ključno je razumjeti razliku između koncentriranog ekstrakta kakaa korištenog u studijama i komercijalnih čokolada. Većina čokolada na tržištu sadrži visoke udjele šećera i masti, dok je količina korisnih flavanola često smanjena procesiranjem.

Stručnjaci naglašavaju da ekstrakt kakaa nije zamjena za zdrav način života, već njegov vrijedan dodatak. "Ova studija poziva na veću pažnju prema prednostima biljne prehrane za zdravlje srca, uključujući proizvode od kakaa bogate flavanolima," zaključuje Sesso. Preporuka je usredotočiti se na raznoliku prehranu bogatu voćem, povrćem i drugim izvorima flavanola poput bobičastog voća, grožđa i zelenog čaja.

Najnovija znanstvena otkrića snažno podupiru ideju da kakao nije samo užitak, već i moćan nutritivni alat koji može igrati značajnu ulogu u promicanju zdravijeg i dužeg života.

