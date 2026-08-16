Upravo je sada ključno vrijeme: Odradite tri važna zadatka za bujan vrt u kolovozu

Ljeto polako odmiče, a s dolaskom kolovoza iskusni vrtlari znaju da je vrijeme za nove zadatke koji će osigurati ne samo raskošan izgled vrta do kraja sezone, već i postaviti temelje za uspješnu iduću godinu. Iako se mnogi prepuštaju uživanju u plodovima svog rada, upravo je sada ključno vrijeme za nekoliko strateških poteza.

Claire Vennis, cijenjena stručnjakinja iz popularnog BBC-jevog podcasta "Gardeners' World", podijelila je svoja tri glavna savjeta za sve zaljubljenike u zelenilo, otkrivajući kako s relativno malo truda postići maksimalan učinak. Ovi zadaci nisu samo kozmetičke prirode, oni su ulaganje u zdravlje i dugovječnost vašeg prekrasnog vrta.

1. Osvježavanje cvjetnih gredica za trenutačni efekt

Prvi i možda najočitiji zadatak koji Vennis preporučuje jest temeljito uređenje cvjetnih gredica. Često zanemareni u jeku ljetne bujnosti, rubovi gredica i same biljke do kolovoza mogu izgledati pomalo umorno i zapušteno. Vennis savjetuje da se prije svega odmaknete korak unatrag i dobro promotrite cjelokupnu sliku.

"Odrežite ocvale cvjetove i uklonite sve oštećene ili uvele listove", preporučuje ona. Ovaj jednostavan postupak, poznat kao "deadheading", ima dvostruku korist. S jedne strane, vrt trenutačno izgleda urednije i svježije, a s druge strane, sprječava se razvoj bolesti koje se mogu širiti s trulih dijelova biljke.

Jednako važno, uklanjanjem starih cvjetova potičete biljku da svoju energiju usmjeri u stvaranje novih pupova, čime se produljuje razdoblje cvatnje duboko u kasno ljeto. Dok ste već tamo, posvetite pažnju i korovu.

"Brzo plijevljenje sada uštedjet će vam mnogo problema kasnije", napominje Vennis, ističući kako se korov vješto skriva među bujnim ljetnim raslinjem, natječući se za vodu i hranjive tvari.

Za onaj finalni, profesionalni dojam, ne zaboravite na završni detalj - rubove travnjaka. "Podrežite rubove travnjaka kako biste stvorili oštar, definiran okvir. To zaista ističe ljepotu vašeg cvijeća", kaže Vennis. "Nevjerojatno je koliku razliku može napraviti brzo sređivanje gredica, vaš će vrt izgledati svježe do kraja mjeseca."

2. Uzimanje reznica kadulje

Drugi zadatak koji Vennis stavlja na listu prioriteta jest razmnožavanje biljaka reznicama, s posebnim naglaskom na salviju (kadulju), popularnu i zahvalnu trajnicu. Ovaj je postupak, kako ga ona naziva, "divna mala polica osiguranja u slučaju da matične biljke ne prežive zimu".

Iako su mnoge sorte salvije otporne, oštre i vlažne zime mogu im naštetiti, a uzimanje reznica u kolovozu najpouzdaniji je i najjednostavniji način da osigurate njihovo postojanje i za iduću sezonu, i to potpuno besplatno. Najbolje vrijeme za prikupljanje reznica jest rano ujutro, dok su biljke svježe i pune vlage, piše Mirror.

"Jednostavno odrežite snažne, zdrave i necvjetajuće izboje odmah iznad zgloba lista", objašnjava Vennis. Ključno je odabrati izboje koji još nemaju cvjetni pup jer će oni svu svoju energiju usmjeriti u razvoj korijena, a ne cvijeta. Odrezane izboje odmah stavite u plastičnu vrećicu koju ste prethodno lagano poprskali vodom kako biste spriječili njihovo venuće.

Kada ste spremni za sadnju, pripremite reznice tako da uklonite donje listove, ostavljajući samo četiri na vrhu, a bazu odrežite neposredno ispod čvora (nodija), mjesta iz kojeg će izbiti novi korijen. Napunite malu posudu ili pliticu s pjeskovitim kompostom bez treseta, štapićem napravite rupe i pažljivo umetnite reznice pazeći da se listovi ne dodiruju. Na kraju, prekrijte posudu prozirnim poklopcem ili plastičnom vrećicom kako biste stvorili vlažno okruženje koje potiče ukorjenjivanje.

3. Vrijeme je za sadnju kupusa

Iako se proljeće čini beskrajno daleko, treći ključni zadatak za kolovoz jest upravo priprema za berbu u idućoj godini. Vennis ističe da je sada idealno vrijeme za sadnju proljetnog kupusa. Planiranje unaprijed ključ je uspješnog povrtnjaka, a sadnja kupusa u kasno ljeto omogućuje biljkama da se dobro ukorijene i ojačaju prije dolaska zime, što će rezultirati ranom i obilnom berbom na proljeće.

Strategija sadnje, napominje stručnjakinja, ovisi o vrsti tla i planiranom uzgoju. "Odaberite gredicu koja je očišćena od korova, ali nije nedavno prekopana, jer kupus voli čvrsto, stabilno tlo", savjetuje Vennis.

Ako je vaše tlo kiselo, idealno ga je tretirati vapnom tijekom zime, no ako ste to propustili, nije presudno. Provjerite preporučeni razmak za sortu koju sadite, no opće pravilo nalaže barem 30 centimetara između biljaka i 45 do 60 centimetara između redova.

Vennis nudi i praktičan savjet: "Ako se biljke previše zgusnu, uvijek možete ubrati svaku drugu kao mlado povrće". Posadite sadnice sve do prvog para pravih listova, dobro ih učvrstite u zemlji i obilno zalijte. To im pomaže da se brzo prime i osigurava zdrav početak. Ne zaboravite ni na zaštitu od nametnika. "Pripazite na kupusnu muhu. Malo zaštitne mreže čini čuda", zaključuje Vennis.

Obavljanje ova tri zadatka u kolovozu ne samo da će vašem vrtu osigurati lijep izgled u preostalim ljetnim danima, već predstavlja i pametno ulaganje u budućnost. Uređene gredice, osigurane nove biljke i povrtnjak koji obećava ranu proljetnu berbu donose osjećaj zadovoljstva i kontrole, pretvarajući vrtlarenje iz puke aktivnosti u promišljeno planiranje i stvaranje ljepote koja traje.

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