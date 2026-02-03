Mogu izazvati požar: Sedam kućanskih uređaja koje treba isključiti iz struje prije spavanja

Večernja rutina u većini kućanstava uključuje pranje zubi, zaključavanje vrata i gašenje svjetala. Međutim, stručnjaci ističu još jedan, često zanemaren korak koji može doprinijeti smanjenju troškova električne energije i, što je još važnije, prevenciji potencijalnih opasnosti poput požara.

Radi se o isključivanju određenih električnih uređaja izravno iz utičnice. Neki od tih uređaja nastavljaju trošiti električnu energiju čak i kada su formalno isključeni, dok drugi predstavljaju sigurnosni rizik ako se ostave bez nadzora, osobito tijekom noći, piše Real Simple.

Uređaji koje treba isključiti prije spavanja

Ovo je popis sedam ključnih uređaja na koje električari i stručnjaci za sigurnost preporučuju obratiti posebnu pozornost.

1. Prijenosne grijalice

Iako pružaju ugodnu toplinu, prijenosne električne grijalice predstavljaju jedan od vodećih uzroka požara u stambenim prostorima tijekom zimskih mjeseci. Zbog visoke potrošnje električne energije, njihovo korištenje može uzrokovati pregrijavanje starijih električnih instalacija ili produžnih kabela neodgovarajuće kvalitete.

Dodatan rizik predstavlja mogućnost prevrtanja uređaja ili zapaljenja predmeta u neposrednoj blizini, kao što su zavjese, tepisi ili posteljina. Stoga je preporuka stručnjaka jasna: prijenosne grijalice ne smiju se ostavljati uključene bez nadzora, a osobito ne tijekom spavanja.

2. Pametni telefoni i računala

Ostavljanje pametnih telefona, tableta i prijenosnih računala priključenima na punjač tijekom noći postala je uobičajena praksa. Iako suvremeni uređaji posjeduju mehanizme zaštite od prekomjernog punjenja, oni i tijekom punjenja generiraju toplinu i nastavljaju trošiti energiju, što može dugoročno utjecati na životni vijek baterije.

Značajan rizik, međutim, predstavljaju sami punjači, osobito ako su neoriginalni ili oštećeni, jer su podložni pregrijavanju koje može dovesti do kratkog spoja. Vatrogasne službe posebno naglašavaju opasnost punjenja uređaja na zapaljivim površinama poput kreveta ili ispod jastuka jer takvi materijali sprječavaju disipaciju topline i time značajno povećavaju rizik od požara.

3. Uređaji s litij-ionskim baterijama

Mnogi moderni uređaji, poput električnih romobila, bežičnih alata i punjivih četkica za zube, koriste litij-ionske baterije. U slučaju kvara, fizičkog oštećenja ili upotrebe neadekvatnog punjača, kod ovih baterija može doći do pojave poznate kao "termalni bijeg".

Riječ je o nekontroliranoj lančanoj reakciji koja rezultira naglim oslobađanjem energije i može uzrokovati požare koje je iznimno teško gasiti standardnim metodama, uključujući vodu. S obzirom na porast broja takvih incidenata, od ključne je važnosti isključiti uređaje s napajanja odmah nakon završetka ciklusa punjenja i nikada ih ne ostavljati da se pune bez nadzora.

4. Zabavna elektronika

Televizori, audio sustavi i igraće konzole značajni su potrošači električne energije čak i kada se nalaze u stanju pripravnosti (standby). Posebno se ističu moderne igraće konzole, koje često održavaju mrežnu vezu radi preuzimanja ažuriranja, što ih čini jednim od uređaja s najvećom pasivnom potrošnjom u kućanstvu.

Smanjenje potrošnje energije u stanju pripravnosti može na godišnjoj razini rezultirati osjetnim financijskim uštedama. Najpraktičnije rješenje je spajanje svih komponenti sustava za zabavu na produžni kabel s prekidačem, što omogućuje jednostavno i potpuno isključivanje s napajanja prije spavanja.

5. Mali kuhinjski aparati

Aparati za kavu, kuhala za vodu i tosteri često ostaju priključeni na električnu mrežu zbog praktičnosti. Ipak, eventualni kvar na komponentama poput termostata ili prekidača može dovesti do njihovog pregrijavanja ili neočekivanog aktiviranja.

Posebnu opasnost predstavljaju tosteri, u kojima nakupljene mrvice predstavljaju zapaljivi materijal. Opća preporuka stručnjaka je da se svi uređaji koji tijekom rada generiraju toplinu obavezno isključe s napajanja nakon uporabe.

6. Uređaji za oblikovanje kose

Uređaji za oblikovanje kose, kao što su glačala i uvijači, tijekom rada postižu iznimno visoke temperature, koje mogu prelaziti 200 stupnjeva Celzija. Iako mnogi suvremeni modeli imaju ugrađenu funkciju automatskog isključivanja radi sigurnosti, ta funkcija nije apsolutno pouzdana i može doći do njezinog zatajenja.

Ostavljanje takvog uređaja nakon uporabe na zapaljivoj površini, primjerice drvenoj, ili u blizini lako zapaljivih materijala poput ručnika ili kozmetičkih proizvoda, predstavlja izravan rizik od izbijanja požara.

7. Oštećeni uređaji i kabeli

Svaki uređaj s vidljivo oštećenim kabelom za napajanje, izloženim vodičima ili onaj koji tijekom rada proizvodi neuobičajene zvukove, mirise ili iskre, predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti.

Oštećenje izolacije onemogućuje siguran protok električne energije, što dovodi do povećanog otpora i prekomjernog zagrijavanja, a može rezultirati pojavom električnog luka i izazvati požar. Takve je uređaje nužno odmah isključiti s napajanja i trajno prestati koristiti. Preporučuje se njihova zamjena, a ne popravak.

Uz navedene preporuke, važno je redovito provjeravati ispravnost detektora dima, budući da oni predstavljaju ključan element rane dojave i zaštite u slučaju izbijanja požara.

