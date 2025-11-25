U braku su 60 godina, a ovo je njihova tajna: 'To nas čini savršenima jedno za drugo'

Okupana jutarnjim suncem i opijena mirisom ljiljana, božura i jorgovana, Marjorie Weidenfeld Buckholtz (77) uživa na verandi u pidžami. Tišinu prekida samo pjev ptica – njezina omiljena jutarnja "glazba". Nije spremna za interakciju s ljudima, no idilu prekida iritantno kuckanje po mrežastim vratima.

Neil, njezin suprug s kojim je u braku gotovo 60 godina, pokušava privući njezinu pozornost.

Marjorie daje sve od sebe da ga spriječi u razbijanju njezine čarolije i osjeća malu grižnju savjesti dok pojačava glazbu. On očajnički želi organizirati njihov dan u tablice, a ona nije ni blizu spremna za takve pothvate. Prema priči koju donosi HuffPost, ovo je svakodnevica jednog para koji dokazuje da se suprotnosti ne samo privlače, već i uspješno traju.

Neil i Marjorie su totalne suprotnosti. Svaki dan se pred njom otvara polako, prepun mogućnosti. S druge strane, Neil je već bio u trgovini, odnio rublje, odradio trening u teretani i odveo psa veterinaru. Spreman je uhvatiti se u koštac sa svime što se nalazi na njezinom popisu.

Marjorie za supruga tvrdi da je, osim što obavlja brojne obaveze, "menadžer" njezinog života. Pojavio se na pragu žonglirajući njezinom kavom i pecivom u jednoj ruci te popisom obaveza u drugoj, kojeg je ona večer prije skicirala.

Ravnopravna podjela poslova u obitelji

Navečer je Marjorie puna ambicije, spremna "ukrotiti zmajeve" i riješiti sve kućanske poslove. Neil se svaki dan budi do šest ujutro, a obično spava već u 22 sata, baš kad ona dobiva svoj drugi "vjetar u leđa". Marjorie je u krevetu do jedan sat ujutro, a budi se oko deset sati.

"Pola dana je već prošlo", mrmlja Neil, ne obraćajući se nikome posebno. Posljednja stvar koju Marjorie želi raditi tijekom faze buđenja (koja može trajati između 30 minuta i sat vremena) jest: razgovarati, planirati dan i pretvarati se da ju je briga za popis koji je napisala u trenutku pogrešno usmjerene motivacije. Voli tog čovjeka, ali treba joj minuta mira.

Foto: Pexels

Neil je uvijek shvaća doslovno. U svim njihovim desetljećima zajedničkog života, nikada nije shvatio da Marjorieino noćno planiranje i ambicija često blijede s prvim zrakama sunca. Zaboravlja što joj se činilo toliko važnim prethodne večeri. Ali ne i on, jer pamti svaki, pa i najmanji detalj. Strpljivo čeka da se "Trnoružica" probudi kako bi joj pomogao riješiti taj grozni popis.

"Zašto je Neil takav?", pita se Marjorie. Njih dvoje pripadaju generaciji koja je vjerovala u slobodu izbora i ravnopravno su dijelili sve dužnosti vođenja kaotične obitelji s četvero razigrane djece. Mijenjao je pelene, pripremao ručkove, kupovao namirnice i prao rublje. Marjorie je bila zadužena za pregovore oko kućnih popravaka, žongliranje rasporedima dadilja i liječničkih pregleda, kupovinu velikih kućanskih aparata te održavanje automobila.

Život pun smijeha, nereda i sreće

"Od tog čovjeka radiš papučara", rekao bi joj više puta vlastiti otac, koji je bio "starog kova". Njihov svijet, okrenut naglavačke, bio je misterij za njegovu tradicionalnu dušu. Nije mogao shvatiti, bez obzira koliko mu je Marjorie puta objašnjavala, da bez njihovih podijeljenih dužnosti ne bi mogla uspjeti na zahtjevnom poslu u Washingtonu. Radila je na politikama zaštite okoliša pri EPA (Agenciji za zaštitu okoliša) i vjerovala da to ljudima čini život boljim. Voli Neila jer dijeli sve što im se nađe na putu.

Za njih je život bio pun smijeha, nereda i uglavnom sreće. Djeca su ih izazivala i učila lekcijama koje još uvijek pokušavaju shvatiti. Marjorie je deset godina, uz posao, bila ili trudna ili je nekoga dojila te taj period života nikada ne bi mijenjala.

Dok se prisjeća prošlosti, ona je primijetila kako Neil jutros izgleda neodoljivo ozbiljno. Čak i u ležernoj odjeći, uredan je, ispeglan i miriše na sapun. Ona trenutačno ima razmazanu šminku od sinoć, raščupanu kosu i dobro bi joj došlo tuširanje. Ali on je svejedno voli.

Sve što je željela jutros bilo je upijati dan, opustiti se i ne micati s njihove udobne verande.

"Može li se ovaj brak spasiti? Koje čudesno poravnanje planeta može spojiti dvije suprotnosti i održati ih zajedno šest desetljeća?", zapitala se Marjorie.

Suprotnosti se privlače

Nedavno, na proslavi godišnjice u sobi punoj prijatelja i obitelji, Neil je nazdravio njihovoj dugovječnosti svojim omiljenim jezikom – znanstvenim žargonom. Iako je kao voditelj istraživanja Alzheimerove bolesti pri NIH (Nacionalnom institutu za zdravlje) držao govore diljem svijeta, kod kuće je prilično rezerviran.

Foto: Pexels

Pročistivši grlo, opisao je njihov odnos znanstvenim rječnikom.

"Ono što nas čini savršenima jedno za drugo", rekao je podižući čašu u Marjorienom smjeru, "Jest fenomen koji se zove komplementarnost. Svatko od nas ima kvalitete koje onom drugom nedostaju, što nam omogućuje da zajedno postignemo više nego što bismo mogli pojedinačno. Drugim riječima, suprotnosti se privlače."

Neil je opisao je vlastiti mozak kao Excel dokument – "linearan, jasan, nedvosmislen". "Marjorien mozak je kao slika Jacksona Pollocka", dodao je. "Ili maslačak spreman raspršiti 10.000 sjemenki – svaka je nova ideja ili drugačiji pristup rješavanju problema. Moja me supruga naučila uživati u putovanju i ne brinuti toliko o odredištu. To je za mene potpuno nova paradigma i, iako mi nije lako, neočekivane nagrade čine sve to vrijednim truda."

Tajna braka dugog gotovo 60 godina

Neil se nasmijao od uha do uha. Marjorie je nakon te zabave danima zračila srećom. No, jutros, kod kuće na verandi, još uvijek su morali smisliti što s današnjim danom.

Dižući ruke u zrak, Neil kaže: "Ako želiš postići sve te stvari, moramo krenuti odmah."

"Koje stvari?" pita se Marjorie, izgubljena u pjevu ptica i cvijeću koje se njiše na vjetru. Što god se činilo tako važnim kad je sinoć radila taj popis, sada je zaboravljeno.

"Odustajem", kaže Neil, a kutevi usana mu se počinju lagano dizati u osmijeh. "Koji popis?" kaže on, prihvaćajući njihovu različitost još jedan dan.

