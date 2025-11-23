Odbila zaručnički prsten, ali razlog nije onaj koji biste očekivali: 'Sve će doći na svoje'

Jedna je žena podijelila priču koja stoji iza viralnog trenutka u kojem je odbila zaručnički prsten od svog dečka, no razlog nije onaj koji mislite. Ova priča otkriva da komunikacija prije samog čina zaruka može spriječiti neugodne situacije.

Početkom godine, influencerica Beatrice Balaj objavila je na TikToku video svog zaručničkog prstena, otkrivši pritom da je to bio drugi prsten koji je njezin zaručnik kupio.

"On me prosi s dijamantom normalne veličine nakon što sam odbila žuti dijamant od deset karata jer je bio neukusan", napisala je u opisu videa.

Video prikazuje 35-godišnju Balaj kako pokazuje svoj novi prsten s dijamantom kruškolikog reza na zlatnom obruču. Zajednica na TikToku brzo se podijelila, a komentari su se nizali: koliko je preveliko za dijamant, što čini prsten "neukusnim" i kakav se točno razgovor vodio sa zaručnikom nakon što mu je rekla da želi drugačiji prsten?

Razgovor prije prosidbe je ključan

U razgovoru za PEOPLE, Balaj je otkrila da su ona i njezin zaručnik zapravo razgovarali o tome kakav prsten želi i prije samih zaruka. Uspjela mu je reći da bi radije bijeli dijamant nego žuti prije nego što je postavio ključno pitanje.

"Prvobitni prsten bio je sa žutim dijamantom", objašnjava ova modna stilistica i kreativna direktorica iz Los Angelesa. "Radila sam na snimanju naslovnice za Grazia Magazine. Za snimanje sam nabavila neke nevjerojatne dijamante, a kad sam ugledala taj žuti dijamant, odmah sam se zaljubila."

"Moj je zaručnik na kraju potajno kontaktirao draguljara. Bila sam neodlučna između žutog i bijelog dijamanta", nastavlja Balaj. "Ono što su mnogi na TikToku mislili jest da sam odbila prosidbu, ali nisam – odbila sam prsten."

Balaj je rekla je svom tadašnjem dečku da ne može prihvatiti tako velik kamen od deset karata.

"Sviđao mi se, ali oboje smo se složili da je manji dijamant više u mom stilu. Volim žuto zlato, klasiku i jednostavnost. Privlači me nakit koji djeluje prirodno, ništa napadno ili pretjerano", kaže ona.

Prosidba joj je bila veliko iznenađenje

Kada je riječ o novom prstenu, Balaj je odabir stila prepustila zaručniku, no izrazila je nekoliko želja: kamen kruškolikog reza, zlatni obruč i platinaste zupce koji bi išli uz bijeli dijamant.

"Bilo je to potpuno iznenađenje. Savršeno je pogodio", dijeli ona. "Apsolutno ga obožavam! Točno je onakav kakav sam željela. Sretna sam što na kraju nisam zadržala žuti dijamant od deset karata."

Što se tiče same prosidbe, Balaj kaže da je bila potpuno iznenađena jer je njezin zaručnik isplanirao složenu varku kako bi je dotjeranu izveo iz kuće.

"Mjesec dana unaprijed najavio mi je da se bliži 40. rođendan našeg prijatelja i da će organizirati svečanu večeru", otkriva, dodajući da je njen zaručnik čak izradio lažnu pozivnicu sa stvarnim brojem telefona za potvrdu dolaska.

'Nisam mogla vjerovati da se to stvarno događa'

"Tjedan dana prije prosidbe, pitao me što ću odjenuti i napomenuo da odaberem nešto zaista lijepo. Pomislila sam: 'Wow, ovo će biti otmjena rođendanska zabava'", šali se.

Na dan prosidbe, Balaj dijeli kako je bila "izvan sebe" jer joj šminka nije ispadala kako treba.

"Bio je tako sladak i rekao mi da uzmem vremena i jednostavno popravim šminku. Pomislila sam: 'Kasnit ćemo na svečanu večeru, zašto me ne požuruje?' I tada sam se zapitala hoće li me zaprositi", prisjeća se.

Par je napokon izašao iz kuće i vozio se prema "večeri" kada je njezin zaručnik stao na litici u Palos Verdesu i započeo dirljiv govor.

"Pitala sam ga: 'Hoćeš li me zaprositi?' i počela sam plakati jer nisam mogla vjerovati da se to stvarno događa!" dijeli ona. "Nakon što me zaprosio, pitala sam ga hoće li se itko ljutiti što kasnimo, a on se nasmijao i rekao da je sve izmislio kako ne bih posumnjala u prosidbu. Bilo je to potpuno iznenađenje."

Zaručnik joj je bio podrška u najtežim trenucima

Balaj kaže da je njezin zaručnik "ušao u njezin život u pravo vrijeme", nedugo nakon što je doživjela obiteljsku tragediju.

"Jedan od mojih mlađih rođaka oduzeo si je život i bila sam potpuno shrvana", kaže, prisjećajući se kako je već sljedeći dan morala raditi na filmskoj premijeri. "Moj zaručnik bio je pun empatije i napravio mi je playlistu 'sretnih pjesama' kako bi mi pomogao prebroditi taj dan i tjedne koji su uslijedili."

"Tako sam se našminkala, pojačala tu playlistu i natjerala se na osmijeh iako sam iznutra bila slomljena. Kad radite kao freelancer, morate se pojaviti", dijeli. "Zaista ne znate kroz što ljudi prolaze iza kulisa."

Što se tiče vjenčanja, par se nada da će se, ako Bog da, održati 2026. godine. "Jednom kad pronađemo organizatora vjenčanja, sve će doći na svoje mjesto", dodaje Balaj.

