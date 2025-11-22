Ljubav ili 'love bombing'? Stručnjaci objašnjavaju kako prepoznati znakove upozorenja

"Love bombing" ili ljubavno bombardiranje sve češće se spominje u razgovorima o modernim vezama – od podcasta koji razotkrivaju toksične odnose do priča poznatih osoba – no njegovo pravo značenje i dalje mnogima ostaje nejasno.

Ključno je pitanje kako razlikovati pretjerano iskazivanje pažnje motivirano manipulacijom od iskrene, iako možda intenzivne, zaljubljenosti. Kada komplimenti i darovi prelaze granicu zdrave naklonosti i postaju znak upozorenja na skrivene namjere?

Mnogi su već doživjeli ljubavno bombardiranje, često ga miješajući s pravom ljubavlju, a stručnjaci za HELLO! savjetuju kako ga prepoznati i nositi se s njim.

Što je zapravo 'love bombing'?

Pojam "love bombing" potječe iz 1970-ih, a osmislili su ga članovi Crkve ujedinjenja u Sjedinjenim Državama. U psihološku terminologiju ušao je kada ga je profesorica Margaret Singer upotrijebila u svojoj knjizi Cults in Our Midst iz 1996. godine. Njime je opisala metodu namjernog i pretjeranog iskazivanja laskanja i pažnje koju su članovi kulta koristili za privlačenje novih članova.

Od tada su termin preuzeli suvremeni psiholozi i terapeuti kako bi objasnili manipulativno ponašanje koje pojedine osobe iskazuju u ranim fazama romantičnih veza.

Sofie Roos, terapeutkinja za veze i autorica, definira ljubavno bombardiranje kao "oblik manipulacije u kojem osoba koristi pretjerane pohvale, intenzivne romantične geste i ogromnu količinu pažnje kako bi vas brzo emocionalno vezala za sebe. Pritom ti postupci ne proizlaze iz iskrene ljubavi, već iz želje za kontrolom."

Kako prepoznati manipulativnog partnera?

Prepoznavanje ljubavnog bombardiranja može biti izazovno, no usmjeravanje pažnje na obrasce ponašanja ključno je za razlikovanje. Potrebno je promatrati rane znakove i osvijestiti vlastite osjećaje tijekom interakcije s osobom. Takav pristup pomaže u procjeni je li partnerovo ponašanje autentično ili je riječ o pokušaju stvaranja lažnog osjećaja sigurnosti radi ostvarivanja osobnih ciljeva.

Međunarodno priznati trener za veze i hipnoterapeut Lorin Krenn kaže: "Najjednostavniji način da znate je da promatrate brzinu i neravnotežu. Ako vas netko idealizira nakon vrlo kratkog vremena, govori u superlativima, stvara fantazije o budućnosti koju niste zajedno izgradili ili vas pritišće da otvorite srce prije nego što se uspostavi povjerenje, to je ljubavno bombardiranje."

"Ključna riječ je pritisak. Postoje sretni parovi koji se brzo vjenčaju i oni koji biraju sporiji tempo. Oboje je u redu sve dok nema pritiska. Pritisak je signal", dodao je.

"Ako se istovremeno osjećate polaskano i nelagodno, obratite pažnju. Ljubavno bombardiranje prepoznajete kada su nečije riječi nesrazmjerne stvarnom odnosu, kada se obraćaju fantazijskoj verziji vas, a ne stvarnoj osobi, ili kada im se ton mijenja čim postavite granicu. Za razliku od toga, zdrava privlačnost daje osjećaj sigurnosti i dopušta vam da stvari idu svojim tempom", upozorava Krenn.

Uzroci ljubavnog bombardiranja

Ljudi koriste ljubavno bombardiranje iz različitih razloga, najčešće zbog duboke nesigurnosti, straha od napuštanja ili neriješenih emocionalnih trauma, a ponekad je riječ i o nesvjesnom obrascu kod onih koji teško ostvaruju zdravu intimnost u vezama.

"Ljudi pribjegavaju ljubavnom bombardiranju iz tri glavna razloga. Prvi je nesigurnost. Boje se napuštanja i pokušavaju osigurati vezu kroz intenzitet jer ne znaju kako polako graditi intimnost. Drugi je kontrola. Za neke je to svjesna ili nesvjesna taktika za stvaranje ovisnosti kako bi mogli utjecati na dinamiku odnosa. Treći je emocionalna nezrelost. Miješaju snažne osjećaje s istinskom ljubavi i ne mogu regulirati svoju želju za bliskošću", pojašnjava Lorin Krenn.

Stručnjakinja Sofie Roos se slaže i dodaje: "Osobe s narcisoidnim osobinama, potrebom za kontrolom ili ambivalentnim stilom privrženosti sklonije su ljubavnom bombardiranju, bilo namjerno ili nesvjesno. To ne mora nužno proizlaziti iz čiste zlobe, već može biti naučeni obrazac za koji ne razumiju da je štetan."

Kako postupiti u slučaju sumnje na 'love bombing'?

Ako se pojavi sumnja da ste izloženi ljubavnom bombardiranju, ključno je postaviti jasne i čvrste granice.

Iako se postavljanje granica može činiti jednostavnim, izražavanje nelagode često predstavlja izazov. U takvim situacijama, stručna pomoć terapeuta ili savjetnika za veze može biti iznimno korisna u osmišljavanju pristupa koji osobi omogućuje da se osjeća sigurno i osnaženo da izrazi svoje stajalište.

"Ako primijetite crvene zastavice, moj savjet je da odmah postavite granice. Recite da želite ići vlastitim tempom, da vam je potrebno više vremena za sebe i da želite da susreti budu rjeđi kako biste imali prostora", ističe Sofie i dodaje: "Također, usporite tempo susretima u različitim situacijama, odgađanjem velikih odluka i druženjem u grupama s drugim ljudima. Manipulativno ponašanje manje je učinkovito u sporijem tempu i kada su drugi ljudi prisutni!"

