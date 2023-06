Jedan se tviteraš požalio da mu je njegova supruga nedavno natuknula da bi htjela trojac s još jednom ženom i s njim. Objasnio je zašto on nije za to, no mnogi misle da je u krivu, piše Daily Star.

Mnogi muškarci bi voljeli da je njihova žena za seks utroje. Međutim, tviteraš je istaknuo da postoji jedan veliki razlog zašto ga ne želi – on misli da je to zamka. I koliko god mu to dobro zvučalo, kaže da "ne može a da ne osjeća da će to biti zamka".

Pišući na popularnom računu Fesshole, gdje ljudi anonimno dijele svoje najdublje i najmračnije tajne, tip je otkrio: "Moja žena je počela nagovještati da bi bila za FFM seks utroje.

Mnogi su se složili s njim

"Zbunjena je zašto ne iskoristim priliku, istina je da mislim da negdje postoji kvaka. Ne mogu izbaciti iz glave da je to ili zamka da vidi jesam li nevjeran ili će ona zauzvrat tražiti MMF seks utroje", napisao je muškarac, a njegova objava pregledana je više od 747.000 puta.

Mnogi su se složili s njim da bi to mogla biti zamka. "Kako starimo, naš instinkt postaje sve točniji", "To je zamka! Nemojte pasti na to!", poručili su mu.

Međutim, drugi su misle da tip nije uzeo u obzir jedan očit razlog zašto ona želi seks u troje. "Mislim da niste uzeli u obzir drugu vrlo vjerojatnu mogućnost…", "Možda ono što ona stvarno želi je FF. Joj…", komentirali su.