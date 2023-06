“Vaš mozak postaje ovisan o određenoj tvari ili radnji i zahtijeva više od toga, pravilnijim tempom, kako bi se osjećao dobro i funkcionirao. Baš kao i druge ovisnosti, ovisnost o pornografiji desenzibilizira sustav nagrađivanja vašeg mozga i može dovesti do gubitka fokusa i koncentracije, kao i do problema s mentalnim zdravljem." Catherine Hood, specijalistica psihoseksualne medicine, rekla je za The Sun: “Puno se raspravlja o ovisnosti o pornografiji i je li to zapravo ovisnost. Neki bi rekli da neki ljudi kompulzivno gledaju pornografiju, ali kada to postane pravi problem, uglavnom su to ljudi koji imaju tjeskobe na druge načine, ili ljudi koji su imali neku vrstu traume u djetinjstvu, ili koji su imali bilo kakvu seksualizaciju u djetinjstvu.”