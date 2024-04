Jedna žena nema dobra seksualna iskustva, barem što se tiče zaštite pa je na Redditu pitala korisnice imaju li i one iste probleme s muškarcima.

"Žene, koliko likova vam se žalilo na korištenje kondoma? Od 10 likova s kojima sam imala spolne odnose u životu, samo dvojica su samoinicijativno vadili kondome. Ostali su bili cmizdravi, tražili da ja krenem s pilulama nakon prvog odnosa ili molili da bar malo uđu. Što vi žene kažete? Ima li kontraceptivne odgovornosti kod muškaraca danas ili je to stvarno rijetkost", pitala ih je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iskustva Hrvatica s kondomima

Javile su joj se žene sa svojim iskustvima: "Uf više od pola. Jedan je imao politiku 'barem da krenemo bez pa ću ga staviti prije nego svršim'. Jedan je živio u uvjerenju da mu je preširok za kondome pa nije nikako mogao s njim. A onda kad smo trčali po pilulu za dan poslije jer nije bio 100 posto siguran, ja sam bila 100 posto sigurna da ne želim dijete. Odjednom mu nisu smetali kondomi. Jedan se izvlačio da ih ne zna staviti."

"Doslovno imam isto iskustvo. Konstantni pritisak za "sirovi" seks, gutanje različitih kontracepcijskih tableta i trpljenja nuspojava. Kužim njih, njima je bolje bez, ali po meni je to jako sebičan razlog za nekorištenje kondoma. Također, muškarci se ni ne trude potražiti tip kondoma koji bi im više odgovarao. Ima ih 100 vrsta s različitom širinom, dužinom i debljinom, ali im se ne da otići u seks shop ili naručiti online. Tužno je što muškarci nemaju nikakve druge kontracepcijske metode osim kondoma", dodala je druga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Meni je jedan lik priznao da je više akcija imao s babama nego sa mnom jednu večer kad smo se žvalili na klupi (on je naravno htio nešto više, a ja nisam htjela pa je otišao). Sjećam se jednog lika koji nije imao kondom i kad je zbog toga dobio NE, počeo se žaliti da sve žene uvijek biraju neke druge likove umjesto njega, a on jadan ne zna što mu fali. Srećom bio je previše pijan da nešto napravi, ali kako je počeo s time, stvarno sam se prepala da mi neće nešto napraviti. Seksualna edukacija nam je strašno manjkava, ljudi ne znaju ni osnove o menstruaciji, a kamoli o kontracepciji", napisala je treća.

"Jedan jednini je sam izvadio kondom. Ostali su bili sa sto razloga protiv, stišće, smeta, ne može mu se dići, alergičan, nije mu gust, nije ih ponio… i nakon malo pregovora sve to padne u vodu, priznaju poraz i stave kondom", "Također dvojica, od kojih je jedan isticao kako ima fetiš na pravljenje djece, odnosno svršavanje bez snošaja - posljedica imanja bebe. Drugi je barem bio normalni debos", "Zaručnik i ja smo zajedno osam godina. Nikada nismo imali spolni odnos bez kondoma i njemu je to ok", "Super je kako je muškarcu draže da žena pije pilule pune hormona koje joj mijenjaju potpuno funkcioniranje tijela nego da on mora staviti kondom jer mu je neudobno. Ili kad se priča o pobačaju, onda svi živi smatraju da imaju pravo gurati nos u tuđe maternice i odlučivati gdje, što, kako i zašto, ali reći da znaš kako penis funkcionira jer si žensko i odmah te napadnu. Ja sam mu dokazala da mu može ostati dignut i čvrst iako je u kondomu", glasila su neka iskustva žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Oglasili su se i muškarci

Cijelu situaciju su komentirali i neki muškarci: "Koristio sam kondome dok nisam sa sadašnjom partnericom došao do faze da nećemo ići na pobačaj ako se zalomi. Njoj su pilule izazivale nuspojave pa je prestala. Sto je puta bolje bez kondoma, ali i dalje sam tim kontracepcija u slučaju nove veze. Bolesti bih još nekako, ali ja radim kao deset konja za svoju (sad našu) budućnost i ne treba mi dijete s random one night standom."

"Kondomi imaju veću korist od samo toga da ne možeš dobiti klinca. Nikada mi nije bilo jasno kako većina ljudi ne razmišlja o mogućnosti da dobiješ neku bolest bezveze", komentirao je drugi, a na to se nadovezao treći: "Kad misle da smo zdrava nacija. Ali ljudi su blesavi, znam njih par koji su išli na ku*** redovito i to bez kondoma. Eh, to je rulet."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne vjerujem svom džekiju, a ni njoj, tako da uvijek kondom dok ne postane ozbiljno. Ne treba mi problema u životu", "Otkad sam pokupio triper od zadnje s kojom sam bio, bez kondoma ne idem nigdje. Možda najgora bol koju sam doživio. Trauma", "Ne bih ulazio bez oklopa ni da me sama to traži", "Bez kondoma se usudim samo s curama s kojima se mogu eventualno zamisliti da imam klinca, dakle u dugoročnoj vezi", glasili su ostali komentari muškaraca.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Senzacija iz spavaćih soba Hrvata! Istraživanje otkrilo šokantne detalje o seksu