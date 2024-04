Jana Hocking već je neko vrijeme sama u svojim tridesetima. Jedne večeri je razmišljala zašto je to tako. Nakon brze pretrage na internetu, shvatila je da bi to mogla biti posljedica ovisnosti o želji koju osjetite kada se počnete zaljubljivati u nekog novog.

Ona voli taj osjećaj na početku veze jer je uzbudljiv i zabavan, ali ti osjećaji brzo nestanu. Jana je rekla da gubi interes kad se počne osjećati nelagodno ili se netko počne drugačije prikazivati. Rekla je da se to obično događa nakon otprilike tri mjeseca veze. "To je uobičajeno među ženama u 30-ima", dodala je. I znanost podupire tu tezu.

Pišući za Daily Mail Australia, Jana je rekla: "Vidite, između izlazaka s tipovima koji su bili potpuno emocionalno nedostupni, upoznala sam muškarca koji je stvarno imao sve plusiće. Bio je vlasnik tvrtke, promišljen, zanimljiv i jako me privlačio. Išli smo na sjajne spojeve te je čak upoznao i moje prijatelje, ali onda sam se jednog jutra probudila uz njegov veliki, prekrasan osmijeh i poželjela sam da odmah ode. Predložio je doručak. Svaka djevojka koja je hodala sa ženskarošima zna da je to prava slatka gesta, ali ja sam se htjela vratiti u svoj krevet. Htjela sam mirno jutro sa svojim psom i kavom. Imala sam tipa koji mi je nudio društvo za kojim sam toliko čeznula, a nisam ga mogla dovoljno brzo izbaciti iz svog stana. Doslovno je govorio 'da, sviđaš mi se i spreman sam uložiti vrijeme u odnos'. Pa zašto sam ga tjerala od sebe? Čak i dok sam pisala poruku 'nije do tebe, do mene je', duboko u sebi sam mislila 'zažalit ćeš ovo, Jana'."

Zašto su žene u tridesetima same?

Rekla je da je to sve zato što više nema tu energiju, koja može izazvati veliku ovisnost. Kada doživimo taj osjećaj, naša tijela postaju "preplavljena dopaminom, oksitocinom i vazopresinom koji stvaraju dobro raspoloženje". Naravno, ovo je recept za čisti užitak, ali također može dovesti do osjećaja tjeskobe, a to je ono što može dovesti do toga da ona postane toliko intenzivna. Jana vjeruje da je to razlog zašto toliko ljudi skače iz jedne veze u drugu. Uvijek smo u potrazi za sljedećim velikim hitom zadovoljstva.

Spisateljica je u kasnim 30-ima i spremna je skrasiti se. Sviđa joj se ideja da upozna nekoga tko će biti s njom "zauvijek".

Terapeut joj je savjetovao da u izlascima uspori i da ne trči za svakom iskrom. Također joj je rekao da posveti vrijeme vezi umjesto da donese brzu odluku o prekidu.

"Daj si vremena da ti nedostaje. Dakle, unesi jedan datum u raspored i veseli mu se", rekla je Jana, piše Daily Star.

