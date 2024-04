Britanskoj bodybuilderici Andrei Sunshine (53) udvaraju se upola mlađi muškarci, a sada je otvoreno pričala o intimnom životu. Priznala je da je imala spolni odnos sa 720 ljudi i dodala da vjeruje da ima i onih kojih se ne sjeća.

Baka, koja ima unuku od devet godina, stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama. Sudjelovala je na fitness natjecanju u Velikoj Britaniji kada se birala najbolja stražnjica. Ono što je mnoge iznenadilo, to je da se Andrea ne ustručava pričati o intimnim odnosima, samozadovoljavanju i broju partnera s kojima je imala intimni odnos.

Orgijanje u poznim godinama

Jednom prilikom se našla na orgijama i tada je imala spolni odnos s 15 ljudi istovremeno.

"Razvedena sam već 18 godina, a jako volim seks i izlaske. Vrlo sam aktivna po pitanju izlazaka i izlazim prosječno s troje do petero ljudi tjedno. Moglo bi se reći da sam u posljednjih 18 godina imala odnos s više od 720 ljudi. Dermatolog mi je rekao da su orgazmi vrlo dobri za kožu. Povećavaju protok krvi i širenje krvnih žila, čineći čak i kožu crvenijom i glađom. Tada sam otkrila raj. Moj savjet je da što češće masturbirate jer to ne bi trebala biti tabu tema, pogotovo ne za bodybuildere. Ja sam to radila pred prijateljima kako bih im pokazala koliko je to normalno", objasnila je Andrea.

Otkrila je i što se dogodilo kada je 2014. otišla na jednu zabavu na Ibizi. Bila je gošća na rođendanu na kojem su sve uzvanice morale biti gole, dok su lica prekrivale maskama. Ondje je bilo 500 ljudi, a Andrea je znala da je došla na orgije.

"To je bila pećina u kojoj su držali oružje, sve je bilo vrlo skriveno i staro. Kada sam došla, zatekla sam više od 500 ljudi u pećini, tako da se sve završilo kao velika orgija. Nisam imala intimni odnos sa svih 500, ali se sjećam da sam imala odnose barem sa 15 ljudi odjednom. Bilo je muškaraca i žena, a svi su se ponašali slobodno. Mislim da nitko neće prirediti tako dobru zabavu kao što je ta bila", rekla je Andrea, piše Daily Star.

