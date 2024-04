Nesretni muškarac ne može prihvatiti činjenicu da supruga nije oduševljena njegovim ponosom pa se obratio stručnjakinji za muško-ženske odnose.

"Otkako se moja žena žalila na veličinu mog penisa, stvari su među nama napete. Sada sam zabrinut da nikad neću biti dovoljan da je zadovoljim. Ja imam 46 godina, moja žena 41 godinu i zajedno smo 13 godina. Mogu reći da je moj penis mali. Čak i uspravno ne raste više od deset centimetara. Iako znam da moja veličina nije idealna, nikad nisam dopustio da to utječe na naš seksualni život i čini se da mojoj ženi to nikad nije smetalo. Od predigre do igračaka, njezino zadovoljenje uvijek je bilo glavni prioritet", napisao je muškarac.

"Ipak, neki dan, niotkuda, odjednom je počela pričati o tome kako želi spavati s muškarcem koji ima veliki penis. Kad sam je pitao zašto, rekla je da mi je sićušan i da se želi prisjetiti kakav je osjećaj biti s obdarenijim. Nakon tog razgovora je skroz to ponavljala. Svaki put kad imamo intimne odnose, ona nešto komentira. Iako se trudim dati sve od sebe, čini se da to nikada nije dovoljno. U mnogo sam je prilika pitao što mogu učiniti da joj ugodim, ali ona me stalno odbija i ne želi razgovarati o tome. Nijednom mi nije ponudila nikakvu vrstu uvjeravanja i to me počinje nervirati. Sve što želim je da me opet voli, ali brinem se da nikada neću biti dovoljan", dodao je.

Razgovor je temelj

Stručnjakinja za muško-ženske odnose mu je odgovorila: "Komentari vaše žene zvuče nespretno i neljubazno. Pokušajte zapamtiti da veličina nije tajna ženskog orgazma. Samo mali broj žena može doživjeti vrhunac samo snošajem. Međutim, vi zaslužujete da se osjećate voljeno i željeno od strane vašeg partnera pa to treba riješiti."

"Recite svojoj supruzi kako se osjećate i dajte joj do znanja da ste povrijeđeni. Objasnite da ako ona odbije riješiti ovo, onda je vaš brak realno na kocki. Razmotrite savjetovanje o vezama", piše The Sun.

