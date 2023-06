Nedostatak napora u održavanju odnosa: Mnogi doživljavaju veze "zdravo za gotovo" i smatraju da će one same od sebe egzistirati što je potpuno pogrešno. Svaki odnos se njeguje i radi se na njemu kako bi on opstao i bio bolji. Smanjena spremnost da se ulažu energija, vrijeme i želja u njegovanje veze dovodi do razaranja odnosa.