Jeste li se ikad zapitali koliko bi vaši seksualni odnosi trebali trajati? Dok neki više vole "na brzaka", drugi uživaju u dugotrajnoj predigri te sporom i senzualnom vođenju ljubavi. Stručnjaci za seks nedavno su se izjasnili o tome, piše Daily Star.

Prosječna duljina seksa iznosi samo 5,4 minute, pokazalo je istraživanje. Ali koliko dugo ženama zapravo treba za orgazam? Dok se muškarci lakše uzbuđuju, istraživanja pokazuju da je ženama potrebno oko 20 minuta da se uzbude te oko 14 do 17 minuta da dođu do vrhunca.

Svaki je par drugačiji, tako da ne postoji univerzalni vremenski period za trajanje seksa, no razni seksperti oglasili su se o toj temi u studiji objavljenoj u časopisu Journal of Sexual Medicine.

Dugi seks ne garantira zadovoljstvo

Rečeno im je da različite vremenske okvire kategoriziraju kao "adekvatne", "prekratke", "preduge" i "poželjne". Stručnjaci su penetrativni vaginalni seks koji traje od jedne do dvije minute ocijenili "prekratkim", a seks koji je trajao od deset do 30 minuta kao "predug".

Tri do sedam minuta seksa smatrali su "adekvatnim", dok je sedam do 13 minuta kategorizirano kao "poželjno". U konačnici, idealan vremenski okvir za intimnost razlikuje se od para do para.

Najvažnije je zapamtiti da puno vremena posvećeno seksu ne znači nužno da ćete se nakon toga osjećati zadovoljnije. Preporučuje se otvoren i iskren razgovor s partnerom o vašim potrebama. Zatim možete istražiti što vam najbolje odgovara kao paru.