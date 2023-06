29-godišnjakinja je zbog problema u vezi odlučila potražiti pomoć savjetnice za muško-ženske odnose pa joj je napisala: "Kada je moj partner predložio da začinimo vezu sa sado mazom, bila sam presretna zbog toga, ali sada njegovi zahtjevi za nastranim seksom postaju ekstremniji, a ja se osjećam iskorišteno i nevoljeno."

Visok libido postao problem

Savjetnici je opisala njihovu priču: "Zajedno smo pet godina. Ja imam 29, a on 31. Uvijek je imao visok libido, kao i ja, pa za prvih nekoliko godina naše veze mogu reći da je naš seksualni život bio sjajan. Seksali smo se po cijeloj kući - u kuhinji, kupaonici, dnevnom boravku i vrtu - ali i na opasnijim mjestima, poput lokalnog parka i na plaži. Nije trebalo puno da me napali, iako sam, iskreno, ponekad poželjela da bude malo nježniji i da se prepusti malo više predigri."

"Prije otprilike godinu dana pitao me može li me vezati i udarati raznim predmetima. Pristala sam na to. U početku je bilo dobro jer sam prilično uživala u tome, ali onda je htio prijeći na višu razinu. Počeo me vezati tako čvrsto da bi mi prekinuo cirkulaciju u rukama i nogama. Toliko bi me udario da je ostavljao tragove i čupao me za kosu. Kad sam mu rekla da se zbog toga osjećam nelagodno, durio se i ponašao kao da sam dosadna. Ne volim bol ni opasnost i ne razumijem zašto, ako me voli, želi raditi stvari koje ja smatram neugodnima. Ponekad samo želim voditi ljubav, ali čini se da on želi samo seks koji je opasan ili neuobičajen. Zbog svega toga imam osjećaj kao da on želi fizičko zadovoljstvo, a ne mene", objasnila je savjetnici.

Partner prešao granicu

Savjetnica joj je na to odgovorila: "Kad neki ljudi jednom okuse opasan seks, često ga moraju dovesti do krajnjih granica kako bi im se i dalje činio uzbudljivim, ali, iako ste pristali na avanturizam, niste pristali na povrijeđenost. Vaš partner je pomaknuo granice predaleko. On je i sebičan i uvredljiv."

"Morate biti jasni u vezi svojih osjećaja i reći mu da njegova potreba za nastranim seksom kvari vaš odnos. Ako on ne želi poštovati vaše želje ili ne pristaje na kompromis, onda možda trebate razmisliti o prekidu veze", piše The Sun.