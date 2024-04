Muškarac je na Redditu pitao korisnike imaju li slična iskustva kao on te kada je pravo vrijeme za skrasiti se.

"Pitanje je možda više namijenjeno osobama koje su se skrasile nakon 30. godine života. Naime, prešao sam tridesetu i polako počinjem osjećati pritisak da nađem nekoga s kime ću provesti ostatak života i osnovati obitelj. Do sada sam to uglavnom svjesno izbjegavao i više preferirao avanture nego tu neku obavezu. Sa zadnje dvije cure s kojima sam nešto pokušao u tom smjeru, jednostavno nisam osjetio taj neki klik, nisam se uspio zaljubiti i odmah sam prekinuo jer ih ne želim povrijediti. Trenutno se viđam s jednom curom koja mi je skroz ok, ali i dalje ne osjećam tu neku zaljubljenost i počinjem vjerovati da je to možda nešto što će mi se teško opet i dogoditi i da krenem tražiti neke druge kvalitete u osobi. Bojim se jedino da nakon x provedenih godina s tom osobom, jednostavno izgubim želju da je poljubim, a kamoli nešto više. Je li nekoga život nešto o tome naučio?", pitao ih je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brak ne treba forsirati

"Pojam "skrasiti se" podrazumijeva forsiranje, a vjerujem da je to nešto ne želiš jer ti je - pretpostavljam u interesu naći curu koju ćeš stvarno voljeti, a ne vjenčati se s njom reda radi i praviti djecu. Naravno, postoje i takvi koji funkcioniraju skroz normalno (barem prema van ako ništa drugo), ali recimo, meni to nikako ne dolazi u obzir jer znam kako je to biti u odnosu s nekime koga stvarno ne voliš - apsolutna katastrofa na svim mogućim planovima. Tako da - traži nekoga tko ti odgovara, ali isto tako se pomiri s činjenicom da ćeš možda ostati sam (a to je definitivno najgore jer ego kicks in na najjaču i onda te izbaci iz takta). Pokušavam biti iskren, nije da te sad trolam ili nešto", savjetovao mu je jedan muškarac.

Drugi je poručio da prave osobe postoje: "Mislim da - kad nađeš onu neku, znat ćeš je li to - to ili nije. Nije 30 čarobna granica nakon koje si propali slučaj i tvoje šanse su minimalne. Sad su pomaknute granice za sve (brak, djeca) da i dalje ne kasniš nigdje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najbolja stvar za unesrećiti sebe i pritom sj*** još koju osobu je ići se skrašavati zato "jer je vrijeme" ili "jer su svi drugi". Slušaj sebe, a ne babe, susjede, rodbinu. Nismo svi isti, svatko ima svoje vrijeme, neki nisu uopće za to, i to je ok", poručio mu je treći.

"Ne kužim ljude koji svjesno odluče skrasiti se i onda idu tražiti najboljeg kandidata za to iako ne osjećaju želju. Pa nisu ljudi igračke koje ćete koristiti za zadovoljavanje društvenih očekivanja, a i vlastitih, jer eto, bili su najbolji izbor na polici, ali ne i najdraži izbor za vas. Ne radi se tu samo o tebi, dok god ne nađeš nekoga za koga ćeš imati taj ‘gut feeling’ sve drugo je pogrešno i krivo. Sretno u svakom slučaju, vjerujem da nije najbolji osjećaj imati taj pritisak, ali biranje partnera za ‘skrasit se’ je dugoročna odluka u kojoj može tvoju grešku osim tebe platiti i ta druga osoba, a i vaša potencijalna djeca", rekla mu je jedna žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zašto žene i muškarci ulaze u brak

Neki su komentirali zašto žene ulaze u brak: "A žene rade još gore - kad ih krene drmati biološki sat, skoče na prvog lika koji je spreman obvezati se, a da ima polu-pristojnu genetiku. Onda kad rodi dvoje djece, okrene se njima potpuno, a na ovog nesretnika zaboravi. Tu krenu frustracije, laganja, varanja, zanemarivanja, zamjeranja i na kraju se sve raspadne nakon deset godina braka." Na to se nadovezala jedna žena: "Očigledno je da i muškarci rade istu stvar. Muškarci ne ulaze u brak iz ljubavi, već iz te potrebe."

"Muškarci uđu uglavnom u brak iz ljubavi ili iz dosade, ovo potonje jer su se već ostali prijatelji poženili iz ljubavi pa više nitko nije slobodan za termin za nogomet ili kafić. Žene tome pristupaju s mnogo više kalkulacija, ali ne mislim da je to nešto loše - ti ćeš biti devet mjeseci trudna pa izvan stroja još bar nekoliko godina nakon, plus postoji ta asimetrija fizičke snage pa ti treba i netko tko - ne samo da će te braniti, nego i da ti ne bude prijetnja pod istim krovom. Nije mi poanta da su žene loše, a muškarci dobri, nego da i jedni i drugi imaju svoje (sebične) razloge zašto ulaze u društveno-pravni ugovor zvani brak", glasio je jedan komentar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Iskustva muškaraca

Neki muškarci su mu rekli kada su se oni oženili: "Ja sam se skrasio u 32. godini. Imao sam dosta dejtova, ali na kraju sam se u godinu dana oženio i radio na djeci. Znat ćeš kad nađeš pravu osobu za sebe."

"Do 32. godine bio sam s curama u koje bi se zaljubio preko ušiju. Sve su te veze redom neslavno propale. Svađe, prijevare, sve pi*** koje si možeš zamisliti. U jednom trenutku sam prestao tražiti “onog nekog” i odlučio se javiti djevojci koju znam iz još iz djetinjstva, koja mi je uvijek bila “dosadna”. Već smo u vezi pet godina, imamo dijete od tri godine. Ne svađamo se, nismo ljubomorni jedno na drugo, vjerujemo si. Život nam je baš divno dosadan. Neki bi rekli da tu nema strasti, ali meni je važnije mentalno zdravlje. Nemoj baš skroz ići hladnom glavom, ipak mora biti neke zaljubljenosti barem na početku, ali probaj promijeniti prioritete", ispričao mu je još jedan muškarac svoje iskustvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam u drugoj polovici 30-ih i mogu ti reći da - što si stariji, to je teže zaljubiti se, čini mi se nemogućim trenutno, da budem iskren. Eh sad, imao sam veze gdje nisam bio zaljubljen pa ipak zavoliš tu osobu s vremenom, glavno da se slažete i da te fizički privlači. Je li to pametno - ne znam. Zaljubljenost svejedno prođe i opet dođeš na to jesi li zavolio osobu. Zaljubljenost može i prevariti pa misliš da je to - to, a u biti nije. Sve u svemu, mislim da osoba zna kad se želi skrasiti s nekim, bio u fazi zaljubljenosti ili ne", "Meni bude dosta svake cure nakon par sati druženja i ne želim je vidjeti bar dva dana nakon, tako da mi je nezamislivo živjeti s njom, a kamoli da to traje zauvijek. Ne znam je li to stvar introvertnosti ili još nisam našao neku koja mi dovoljno odgovara, ali mislim da nije dobra ideja forsirati bilo što. Ulazi u odnose s ciljem da upoznaš osobu i vidiš ako dođe do klika, ako ne - ideš dalje pa koliko traje - traje", "Nikad sinko, tko se skrasi - taj se preda. To je lijena opcija, treba biti u igri do kraja", glasili su ostali komentari.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova, a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti