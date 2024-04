2. Postavljanje pravog tona: Toliko toga počiva na tim početnim porukama, neka budu opuštene i zabavne. Odbojno je ako ste previše povučeni, kao i previše oduševljeni. Nemojte postati previše duboki ili previše seksualni prerano. Uglavnom, nemojte se previše davati u ovoj fazi. Zamislite da se dopisujete s novim kolegom. Htjeli biste se naći s njima, ali vaša budući život ne ovisi o tome. Oh, i izbjegavajte odgovore na poruke koji ne pokazuju nikakvu originalnost kao ‘Hej!’. Ponašam se prema njima na isti način kao prema bilo kojem drugom velikom događaju koji je zastrašujući: brojite do tri i duboko udahnite. Također se podsjećam da što god se dogodi, to je samo nekoliko sati i onda ću se vratiti kući.