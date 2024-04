Par koji zajedno pije mogao bi i duže živjeti, otkrilo je novo istraživanje sa Sveučilišta u Michiganu, javlja Science Daily.

U nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu The Gerontologist, Kira Birditt, profesorica istraživanja na UM Institute for Social Resarch's Survey Research Center, otkrila je da parovi koji se slažu po pitanju alkohola, tj. zajedno uživaju u poslijepodnevnoj čašici pića imaju tendenciju da žive dulje.

Na studiju ju je potaknula teorija nazvana "partnerstvo u pijenju", a prema kojoj parovi koji imaju slične obrasce konzumiranja alkohola obično imaju bolji i duži brak s manje sukoba.

"I otkrili smo, zanimljivo, da su parovi u kojima su oboje naveli da su konzumirali alkohol u posljednja tri mjeseca živjeli dulje od ostalih parova koji su ili oboje naveli da ne piju ili su imali neskladne obrasce pijenja u kojima je jedan pio, a drugi ne", otkrila je profesorica Birditt.

I dok možda zvuči kao da je to preporuka da pijete više sa svojim supružnikom, Birditt upozorava da se ne činite. Međutim, to može sugerirati važnost kako supružnici mogu utjecati na zdravlje jedno drugoga.

Parovi koji piju zajedno imaju bolju kvalitetu odnosa

Usklađenost u ispijanju pića među parovima može biti odraz kompatibilnosti među njima u njihovim stilovima života, intimnosti i zadovoljstvu vezom.

"Također smo otkrili u drugim studijama da parovi koji piju zajedno imaju bolju kvalitetu odnosa, a to bi moglo biti zato što to povećava intimnost", rekla je Birditt koja bi dalje želja istražiti pitanja vezana uz konzumaciju alkohola kod parova i kako to utječe na njihov odnos.

"Ne znamo zašto je konzumacija alkohola kod oba partnera povezana s duljim životom. Mislim da bi korištenjem drugih tehnika koje koristimo u našim studijama stvarno moglo doći do toga da bismo to razumjeli, a treba se, primjerice, usredotočiti na parove koji zajedno piju", rekla je profesorica Birditt.

U Studiji Health and Retirement bile su uključene osobe u dobi od 50 i više godina u Sjedinjenim Državama. Radilo se o parovima koje su istraživači intervjuiraju svake dvije godine. Među ispitanicima bilo je 4656 bračnih ili izvanbračnih parova različitog spola (9312 osoba).

