34-godišnjakinja se zbog određenih sumnji odlučila obratiti savjetnici za muško-ženske odnose: "Tijekom proteklih nekoliko tjedana primijetila sam sumnjive ogrebotine na prsima i leđima mog dečka. Rekao je da se češe u snu jer ga svrbi koža, ali stvarno počinjem misliti da možda ima aferu."

Sumnjive ogrebotine na tijelu

Savjetnici je objasnila svoju ljubavnu situaciju: "U vezi smo dvije godine, ali ne živimo zajedno. Ja imam 34, a on 32 godine. Prvi put sam primijetila ogrebotine kad je promijenio gornji dio jer je za vrijeme večere prolio umak po majici. Zaigrano sam mu podignula gornji dio kako bih mu pomogla, a on se obranio kad sam rekla: 'Što ti je to na prsima?' Pravio se glup rekavši da ne zna kako su se stvorile ogrebotine. Zatim se "sjetio" da je imao mali osip i pomislio da bi to moglo biti povezano s činjenicom da je promijenio prašak za pranje rublja, ali nikad ga nisam vidjela da se stvarno češka dok smo zajedno. Štoviše, tragovi izgledaju kao da su napravljeni dugim, oštrim noktima, a i moj partner grize nokte."

"Ali ne čini me samo to sumnjičavom. Čini se vrlo umorno u posljednje vrijeme, kao da ne spava puno onih noći kad nismo zajedno. Rekao mi je da ne spava dobro zbog stresa na poslu. Također se čini da više ne želi seks kao prije. Jednu večer smo bili zajedno u krevetu i ustala sam u ranim satima da bih išla na WC, a kad sam povukla poplun, primijetila sam svježe ogrebotine - ovaj put na njegovim leđima. Jesam li paranoična? Trebam li dečku reći da promijeni prašak za pranje rublja ili ga izravno pitati", pitala je savjetnicu za savjet.

Ne treba zanemariti intuiciju

Savjetnica joj je odgovorila: "Ovdje ima mnogo dokaza, ali to ne znači da te dečko vara. Moguće je da postoji nedužno objašnjenje za ogrebotine, a možda mu je samo neugodno zbog načina na koji se pojavljuju. Umor ima mnogo mogućih objašnjenja, a smanjena želja za seksom nije neuobičajena kod duge veze. Međutim, to ti očito stvara veliku brigu."

"Tvoj stav u vezi toga mi daje do znanja da mu na nekoj razini ne vjeruješ, a to je znak za uzbunu. Iako instinkti nisu uvijek točni, nije ih dobro zanemariti u potpunosti. Bojim se da ti nitko drugi ne može reći ima li ljubavnicu. Moraš razgovarati s njim o svojim osjećajima i zamoliti ga da bude potpuno iskren prema tebi", savjetovala joj je, piše The Sun.