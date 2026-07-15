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PRAVO ČUDO /

Bilježnica je izgledala obično: 'Ovo je jedno od najvažnijih otkrića posljednjih desetljeća'

Bilježnica je izgledala obično: 'Ovo je jedno od najvažnijih otkrića posljednjih desetljeća'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Na prvi pogled djelovala je kao beznačajna notna bilježnica s kraja 18. stoljeća. No kustos glazbenih zbirki François-Pierre Goy prepoznao je Mozartov rukopis

15.7.2026.
22:04
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Glazbeni svijet doživio je pravo malo čudo. U pariškoj Nacionalnoj knjižnici više od dva stoljeća ležao je zaboravljen rukopis jednog od najvažnijih skladatelja svih vremena, Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791). Stručnjaci su u njemu otkrili bilježnicu od 44 stranice s dosad nepoznatim skladbama i vježbama koje je Mozart koristio tijekom podučavanja 1778. godine.

Na prvi pogled djelovala je kao beznačajna notna bilježnica s kraja 18. stoljeća. No kustos glazbenih zbirki François-Pierre Goy u veljači je prepoznao Mozartov rukopis.

''Iz perspektive stručnjaka, ovo je jedno od najvažnijih otkrića posljednjih desetljeća'', izjavio je predsjednik Nacionalne knjižnice Gilles Pécout, dodajući da nalaz približava Mozartov boravak u Parizu i njegov rad kao učitelja.

Bilježnica sadrži sedam skladbi za flautu i harfu te niz kompozicijskih vježbi. Znanstvenici vjeruju da je nastala tijekom lekcija koje je Mozart držao Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guînes, talentiranoj harfistici iz aristokratske obitelji. Prema stručnjacima, zapise su stvarali i učitelj i njegova učenica, kao da su glazbu razmjenjivali u stvarnom vremenu.

Jedinstvene bilješke možda će rasvjetliti i nastanak poznatog Koncerta za flautu i harfu K299. Rukopis obuhvaća razdoblje između svibnja i srpnja 1778., kada je Mozart živio i podučavao u Parizu. Povjesničari pretpostavljaju da su lekcije završile kada se njegova učenica udala 26. srpnja, jer bilježnica završava nedovršenim vježbama i praznim stranicama, kao da je autor jednostavno zatvorio zapis usred rečenice.

Bilježnica je izgledala obično: 'Ovo je jedno od najvažnijih otkrića posljednjih desetljeća'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Ironično, nakon Francuske revolucije materijal je ostao u arhivima nezamijećen gotovo 250 godina. Tek sada doživio je ''drugu premijeru'' – glazbenici iz Orchestre Philharmonique de Radio France snimili su skladbe i prvi ih put javno izveli u prostorima knjižnice u Richelieuu. Tako su nakon više od 200 godina ponovno zazvučali tonovi koji su za čovječanstvo zamalo ostali zauvijek skriveni.

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