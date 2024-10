Ove četiri pjesme najviše se slušaju pred smrt: Djeluju opuštajuće i smanjuju bol

'My Way' Franka Sinatre i Beatlesova pjesma 'Hey Jude' među najpopularnijim su pjesmama koje su izabrali terminalno bolesni ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu da ih prate u njihovim posljednjim trenucima, pokazalo je istraživanje

Britanska humanitarna organizacija za hospicijsku skrb i podršku Marie Curie rekla je da je sastavila ono što je opisala kao popis pjesama koju su odabrali ljudi na kraju života, anketiranjem ožalošćenih rođaka o toj temi.

Među ostalim pjesmama koje je navelo 1000 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu čiji su voljeni izabrali na kraju života bile su "Over The Rainbow" od Judy Garland, dok se na popisu pojavila i verzija "I Will Always Love You" od Whitney Houston.

Foto: Profimedia

Ova glazba opušta umiruće ljude

Organizacija Marie Curie ističe da glazba može igrati "vitalnu ulogu u skrbi za ljude na kraju života", pri čemu se 84 posto anketiranih složilo da glazba opušta i umiruje njihove voljene, a 61 posto reklo je da je pomogla olakšati tjeskobu i emocionalni stres.

Ostale dobrobiti uključuju stvaranje zajedničkog iskustva koje ih je zbližilo, stvaranje osjećaja normalnosti i pomoć u skretanju misli umiruće osobe s fizičkih simptoma njezine bolesti.

Stručnjakinja za glazbenu terapiju i počasna viša znanstvena suradnica Marie Curie na Sveučilištu Queen's u Belfastu, dr. Tracey McConnell rekla je: "Terminalna bolest, bol i strah od umiranja mogu rezultirati osjećajem nemoći i izolacije, čak i uz članove bliske obitelji i prijatelje. Glazbena terapija može pomoći ljudima da izraze svoje osjećaje i učiniti da se osjećaju bolje, bez obzira na njihovo zdravstveno ili emocionalno stanje."

Dobrotvorna organizacija objavila je popis najpopularnijih pjesama dok je objavila zasebno izvješće o prioritetima ljudi o tome kako bi željeli doživjeti svoje posljednje mjesece, tjedne i dane.

Foto: Freepik

Organizacija Marie Curie navodi da velika većina (83 posto) od 10.500 odraslih ispitanih o smrti, umiranju i žalosti u izvješću UK Revisited (PaddUK) smatra da je kvaliteta života važnija od duljine života kada su ozbiljno bolesni.

Dobrotvorna organizacija za skrb o ljudima na kraju života rekla je da su ljudi izrazili svoje želje da se oslobode boli u posljednjim danima svog života (38 posto), a više od polovice (56 posto) reklo je da bi radije umrli kod kuće. Priopćili su da se nade ljudi često razlikuju od "okrutne stvarnosti", ukazujući na istraživanje objavljeno prošli mjesec, prema kojem je trećina umirućih ljudi u Engleskoj i Walesu bila ozbiljno ili izrazito pogođena bolovima u posljednjem tjednu života.

Medicinska sestra organizacije Marie Curie, Jan Palmer, sa sjedištem u Cardiffu i Valeu, rekla je da istraživanje pokazuje "što je najvažnije za umiruće ljude": "Sigurno nije iznenađenje da je kvaliteta života ključna - s tim da je najvažnije da je osoba bez boli, sposobna zadržati dostojanstvo i samopoštovanje te da je okružena voljenima."

"Ovo zvuči istinito i u skladu je s onim što moji kolege i ja svaki dan čujemo od ljudi kojima pružamo podršku, bilo da je to u hospiciju, u njihovim domovima ili u razgovorima na liniji za podršku. Duboko je zabrinjavajuće koliko često te osnovne potrebe nisu zadovoljene. Svatko zaslužuje najbolju moguću skrb na kraju života, bez obzira tko je i gdje živi", istaknula je.

