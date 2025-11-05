Znate li kako izgleda brat Zdravka Čolića? Odabrao unosnu profesiju, a iznenadit će vas kako pjeva

Glazbenik Zdravko Čolić (74) desetljećima suvereno vlada glazbenom scenom regije, a svoj privatni život oduvijek je uspješno držao podalje od reflektora. Sada se na društvenim mrežama pojavila snimka koja je u kratkom roku postala pravi hit, a u glavnoj ulozi nije Zdravko, već njegov mlađi brat Dragan Čolić.

Videozapis koji je nastao u opuštenoj atmosferi tijekom jedne proslave u restoranu, prikazuje Dragana kako se "uhvatio" mikrofona i, na oduševljenje prisutnih, zapjevao poznati hit Halida Muslimovića "Mene je učilo vrijeme".

Objava se munjevitom brzinom proširila društvenim mrežama i medijskim portalima, a komentari su se samo redali. Mnogi su bili iznenađeni saznanjem da Zdravko uopće ima brata, s obzirom na to da se Dragan nikada nije eksponirao u javnosti.

"Kakvi geni"

Ono što je većini gledatelja prvo privuklo pažnju jest nevjerojatna sličnost u boji glasa između braće Čolić. Mnogi su u komentarima istaknuli kako Draganov vokal neodoljivo podsjeća na onaj njegovog slavnog brata, posebice u određenim dionicama. "Jabuka ne pada daleko od stabla", "Kakva obitelj, kakvi geni", samo su neki od komentara koji su preplavili internet.

Međutim, Dragan nikada nije ni imao ambicije graditi glazbenu karijeru. Za razliku od Zdravka, on je poduzetnik. Kako prenose srpski mediji, vlasnik je jedne od poznatijih ćevabdžinica u Beogradu gdje živi i radi.

