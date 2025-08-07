Zlatko Dalić o obitelji, siromaštvu i vjeri: 'Moji roditelji nisu imali puno, ali su mi dali sve'

Prvoga dana devetnice Gospi Sinjskoj, među brojnim vjernicima u Sinju našao se i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (58). No, ovoga puta nije bio u ulozi nogometnog stratega, već kao hodočasnik koji je došao iskazati svoju vjeru i podijeliti osobno svjedočanstvo.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Nakon sudjelovanja u molitvenom programu i misnom slavlju, Dalić je progovorio o svom životnom putu, izazovima, ali i vjeri koja ga prati kroz sve uspone i padove. Posebno je istaknuo važnost obitelji, zahvalnosti i uloge roditelja u svojem životu.

"Moji roditelji nisu imali puno, ali su mi dali sve. Već sa 16 godina otišao sam u Split, grad pun izazova. Htio sam uspjeti, ali i ne razočarati njih. Djeco, brinite o svojim roditeljima, oni su vam dali sve. Telefonski poziv nije dovoljan kad im je najpotrebnije", istaknuo je Dalić.

Govorio je i o osobnom odnosu s Bogom, ističući kako mu je vjera bila oslonac u teškim trenucima. Njegove molitve, kaže, nisu bile molbe za uspjeh, već zahvalnosti. Krunicu, priznaje, uvijek nosi sa sobom u džepu. Dodaje i da su ga, uz roditelje, u vjeri odgajali i franjevci iz rodnog Livna.

Poruka koju je posebno želio prenijeti mladima bila je jasna: škola mora biti na prvom mjestu, a sport tek kasnije. Upozorio je roditelje da ne stvaraju djeci nerealna očekivanja, navodeći primjer Luke Modrića kao iznimku, a ne pravilo.

"Radim s mladima koji su sve postigli, ali bez kućnog odgoja i vrijednosti, ni bogatstvo ni uspjeh ne znače puno. Oni koji dolaze iz katoličkih obitelji, iz Crkve, imaju drukčiji pogled na svijet. Igraju zbog ljubavi, emocije i domovine", objasnio je.

