Zgrnula milijune pa šokirala izjavom: 'Ako imate više od 25 i radite od 9 do 17, vi ste promašaj'

Influencerica i OnlyFans zvijezda Lil Tay (18), pravim imenom Claire Hope našla se u središtu javnosti nakon kontroverzne izjave. U videu objavljenom na Instagramu je poručila ženama starijima od 25 godina da su “fejk” ako i dalje rade klasičan posao od 9 do 17 sati.

“Do tada ste već trebale zaraditi svoj novac. Svaka od vas trebala bi objaviti svoj link, kao ja. Doslovno, samo zaradite svoj novac, koga briga što itko misli”, rekla je Tay, potičući žene da se okušaju na OnlyFansu. Autorica pjesme "Stuck in July" tvrdi da ju je obitelj izbacila iz kuće zbog odluke da otvori profil na ovoj platformi. “Više ne razgovaraju sa mnom i ne žele imati posla sa mnom. Ali iskreno, svejedno mi je. Mogla bih im kupiti cijeli život da želim. Dobro mi je”, izjavila je. Tay se osvrnula i na školovanje: “Harvard mi nikad ne bi pomogao da zaradim osam znamenki. Zato sam ga napustila i radije objavila link na OF-u”, poručila je.

Astronomska zarada u nekoliko sati

Ona je otvorila OnlyFans odmah nakon što je napunila 18 godina, a već prvih dana pohvalila se da je zaradila više od milijun dolara u svega nekoliko sati. “Razbili smo rekord na OnlyFansu”, napisala je 3. kolovoza na Instagramu, dodajući da je prvi sadržaj snimila točno u ponoć na svoj rođendan.

Proslavila se snimkama u kojima je prikazivala luksuzan život, no 2023. godine našla se u središtu bizarne drame. Na njezinom Instagram profilu tada je objavljeno da su ona i brat Jason Tian preminuli. Vijest su brzo počeli dovoditi u pitanje jer je bivši menadžer nije mogao potvrditi, a otac Christopher Hope odbio je komentirati navode.

Dan kasnije, Tay je izjavila za TMZ da je sve rezultat hakiranja: “Moj Instagram račun bio je kompromitiran i iskorišten za širenje lažnih i uznemirujućih informacija o meni.” Ubrzo nakon toga objavljena je i službena izjava odvjetnika njezine majke Angele Tian. Naveli su da je nakon dugotrajne pravne bitke s ocem postignut dogovor o skrbništvu koji je “omogućio Lil Tay da nastavi graditi svoju karijeru”.

